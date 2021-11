«Flere representanter har denne høsten blitt klar over at de har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg er dessverre blant dem. Jeg kan ikke annet enn å beklage at jeg ikke sørget for å sjekke dette grundig».

Det var svaret fra stortingspresident Eva Kristin Hansen til Adresseavisen etter avisen hadde avslørt at hun hadde oppgitt at hun hadde bosted hos sin gamle venn og kollega Trond Giskes leilighet i Trondheim. Hun leide et rom der. Som hun brukte når hun hadde jobboppdrag i Trøndelag.

Problemet var at hun ikke bodde der. I perioden 2014 til 2017 bodde hun med samboeren sin i Ski. Men det kunne hun ikke fortelle til stortinget, for Ski er mindre enn 40 kilometer unna Oslo, og hadde hun oppgitt at hun bodde der, ville det ikke blitt noen statsbekostet pendlerbolig i hovedstaden på den 48 år gamle trøndelagsrepresentanten.

Det virker helt uforståelig at hun ventet til hun ble avslørt – nå som sittende stortingspresident.

Aftenpostens avsløringer i høst, om politikere som hadde fått pendlerboliger uten at de egentlig var kvalifisert for det, avdekket samtidig at Stortingets regelverk for tildeling av pendlerboliger var uklart og mangelfullt. Det går an å misforstå.

I hvert fall er det fullt mulig å misforstå med vilje. Særlig om den mentale lakmustesten er: «Kan jeg komme unna med dette?»

Eva Kristin Hansen trodde hun kunne komme unna med å oppgi soverommet til Trond Giske som bostedsadresse selv om hun bodde med samboeren sin i Ski. Først rett før hun ble visepresident på Stortinget i 2017 meldte hun flytting til Ski. Etter tre år med falsk adresse.

Ellers satt hun stille i båten. Ikke vanskelig det, så lenge intet rokker den.

Ingen gjorde det. Før nå i høst.

Da gikk Aftenposten etter representantene én for én for uregelmessigheter rundt stortings- og statsrådboliger – i en tirade av avsløringer som kulminerte med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads brutale fall. Hadde Eva Kristin Hansen gjort litt selvransakelse da, og kommet ut som en av dem som hadde misforstått da, ville hun trolig vært trygg i dag. Det virker helt uforståelig at hun i stedet ventet til hun ble avslørt – nå som sittende stortingspresident.

Stillingen som stortingspresident er Norges nest høyeste offentlige verv etter Kongen.

Det er lov for en stortingspresident å ha misforstått en regel for et halvt tiår siden. Men det er ikke lov å ha misforstått med vilje for urettmessig å få rett på et gode som de som har gitt deg tillit betaler for. Og det er ikke greit å tie når du åpenbart blir minnet om det.

Da Hansen tiltrådte som stortingspresident i oktober sa hun dette til NTB:

«Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk. Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere».

Som stortingspresident er Hansen øverste ansvarlig for arbeidet med å gjenreise denne tilliten. Da behøver hun selv tillit.

Det har hun ikke.

Konklusjonen gir seg egentlig selv.