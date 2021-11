Hva er det med Sverige?

Nordmenn er veldig glad i Sverige, og svensker. De har den beste musikken. Det vakreste språket (i hvert fall i Stockholm). De peneste menneskene. De har nesten alt vi har – bortsett fra penger, da – bare enda bedre. De siste årene har de jobbet her i titusentall, hevet standarden på norsk servicenæring og revitalisert alminnelig høflighet i det offentlige rom.

Svenskene er glade i oss også, tror jeg. Men ikke som i en storebror, kanskje, slik som oss. Mer som i en bortskjemt lillebror. Joda, det er blod, men han er også jäkla irriterende.

Og så har vi alle de tre store (Grieg, Munch og Ibsen), i tillegg til de beste idrettsutøverne. Det siste greier vi ikke la være å gi dem en stav i sida med, hver eneste anledning vi får.

Er det her det ligger? Problemet med Norge og Sverige som broderfolk, at vi faktisk ikke håndterer kriser. Denne ubalansen, at Sverige er storebror (etter hvert en ganske forsmådd en) og Norge er lillebroren (en mer og mer oppblåst og bortskjemt en).

For vi er virkelig ikke der for hverandre når det gjelder.

Vi husker fortsatt krigen. Da svenskene nektet å kjempe mot nazistene, og heller lot tyskerne passere gjennom landet til Norge med soldater og krigsutstyr. Da de avviste norske flyktninger. Da de rett og slett feiga ut.

Siden har det likevel gått greit mellom oss. Det var selvsagt krise for Sverige at Norge fant olje og ble veldig rike. Selv om det var de som sa nei til å bytte en andel av Volvo mot en andel av den norske oljen.

Men så var det krise igjen. Den største akutte globale krisen siden andre verdenskrig. Norge stengte ned landet i mars 2020. Gikk til knallhard kamp mot viruset. Sverige satset på at det skulle gå over av seg selv. Flokkimmunitet.

Fasit så langt: 15.082 døde i Sverige. 915 i Norge.

Vi har syntes synd på svenskene. For døde mennesker er ikke morsomt, og femten tusen er et veldig høyt tall. Det er like åpenbart som det er dypt tragisk at statsepidemiolog Anders Tegnell valgte feil strategi. Dette har vi følt på, for Sverige er tross alt er familie.

Så ble vi overrasket da svenskene gikk til angrep på vår nye statsminister Jonas Gahr Støre under møtet i Nordisk råd i København tidligere denne måneden.

Flere dirret av harme.

«Vi i grenseområdene har opplevd det totale havari under denne pandemien. Det har rammet arbeidslivet steinhardt. Det har vært skader og sår som ikke kan lov-endres bort», sa Kjell-Arne Ottosson (KD), som representerer Värmlands län i den Riksdagen.

«Det er et problem er når den norske statsministeren prater om importsmitte. Det er jo det som har utviklet seg under denne pandemien, nemlig pandemi-nasjonalisme, med stengte grenser», smalt det fra Moderaternas Hans Wallmark.

Altså. Norske myndigheter innførte kraftige restriksjoner og stengte grensene mot et naboland som ikke greier å få pandemien under kontroll. Støre forsvarte selvsagt forgjenger Erna Solberg for disse valgene. Det skulle bare mangle. Du må, virkelig, nesten være svensk for å mene at dette er kritikkverdig.

Så, denne uka, kommer studien som viser det vi alle kunne anta. Sverige har vært netto eksportør av covid-smitte til resten av Norden.

Forskere ved Uppsala universitet, det norske Folkehelseinstituttet og University of Sydney i Australia har analysert over 71.000 pasientprøver. Gjennom opplysninger om prøvetidspunkt og virusarvestoff har de kunnet konstruere et slags genetisk slektstre for hvordan viruset spredte seg i regionen.

Studien viser at Sverige hadde flest «grener» på slektstreet, både i absolutte tall og i forhold til befolkning. Smittekjeder med opphav i Sverige har krysset landegrenser i flere hundre tilfeller.

Forskerne tror årsaken er at Sverige hadde en mindre restriktiv coronastrategi enn nabolandene.

Altså, Sverige: Om dere vil være være storebror, og ikke bare en sår og avfeldig eldre fetter, må dere håndtere kriser bedre. Dere må gjøre jobben, ikke bare late som ingenting, håpe at det går over, og så sutre om det etterpå.

Jeg synes likevel ikke vi skal være forbannet på dere. Vi er fortsatt veldig glad i dere. Dere må bare ta dere litt sammen.