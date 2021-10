Abid Rajas absurde bortforklaringer

(Noe av det siste kulturminister Abid Raja (V) gjorde før han gikk av sammen med resten av Solberg-regjeringen 14. oktober, var å svare på et skriftlig spørsmål fra Frp-representant Erlend Wiborg om hvorfor han ikke hadde uttalt seg eller kondolert etter bortgangen til Kurt Westergaard og Lars Vilks?

Westergaard og Vilks Danske Kurt Westergaard (13. juli 1935 – 14. juli 2021) og svenske Lars Vilks (20. juni 1946 – 3. oktober 2021) levde begge med politibeskyttelse og drapstrusler hengende over seg etter å ha publisert karikaturer av profeten Muhammed.

Vi publiserte Abid Rajas svar på ABC Nyheter. Her er Erlend Wiborgs svar tilbake).

Selfier, pride-shaming av fotballtrenere og promotering av egen bok om seg selv: Abid Raja tar seg tid til mye – bortsett fra å forsvare ytringsfriheten.

Kulturminister Abid Raja tok seg ikke bryet med å kondolere dødsfallene til kunstnerne Kurt Westergaard og Lars Vilks.

Å ta selfie med Tom Cruise, kreve at RBKs fotballtrener skal si unnskyld til pride, samt skriving og promotering av en bok om seg selv er bare noen av tingene Raja fant tid til isteden.

Kurt Westergaard fotografert i hjemmet sitt ved Aarhus i 2010 og Lars Vilks fotografert under et intervju med AP i Malmø i 2016. Begge tegnerne døde tidligere i år. Foto: Peter Hove Olesen og David Keyton / NTB/AP

Få har ofret så mye for ytringsfriheten som Westergaard og Vilks. Begge har blitt utsatt for terrorangrep etter at de tegnet karikaturer av Mohammed for å vise at ytringsfriheten skal gjelde alle religioner, også islam.

Westergaard ble bare reddet av et spesielt sikkerhetsrom i sitt eget hjem da en somalier slo ned ytterdøren hans med øks. Vilks var senere målet for et terrorangrep mot et faglig arrangement i København, et angrep som krevde flere liv.

Abid Rajas bakgrunn eller religion er totalt likegyldig.

Likevel er det reaksjonene fra politikere, kollegaer, pressen og organisasjonslivet som kanskje bør bekymre oss mest. Begge tegnerne fikk føle på at de i flere profesjonelle miljøer nå ble møtt med et annet blikk, og jobbmulighetene ble begrenset. Pressen ville ikke trykke karikaturene, offisielt for å ikke «støte» muslimer, uoffisielt trolig av ren frykt.

Daværende utenriksminister, Jonas Gahr Støre, gjorde alt han kunne for å unnskylde og marginalisere avisen «Magazinet», da de benyttet seg av ytringsfriheten og trykket karikaturene noe som hadde vært vanlig journalistisk praksis i alle andre saker.

Dessverre sto ikke den daværende regjeringen prinsippfast bak retten til å lage eller publisere slike karikaturer under karikaturstriden i 2005, men forsøkte tvert imot å distansere seg mest mulig fra dem. Ytringsfriheten var ikke viktig når det kostet noe.

Dette er etter mitt syn en skamplett på norsk politikk, og noe som gjør det enda mer viktig og naturlig at den norske regjeringen kondolerer dødsfallene til de to kunstnerne som kanskje har ofret mest for våre felles friheter i nyere tid.

Det fremstår derfor som direkte komisk når Raja forsøker å bortforklare sine handlinger med at han «heller ikke kondolerte bortgangen til filmlegenden Max von Sydow». Å sammenlikne en tilfeldig svensk skuespiller med to kunstnere som har blitt utsatt for terrorangrep og levd under ekstrem politibeskyttelse i årevis for å ivareta våre felles verdier blir rett og slett absurd.

Abid Raja tok seg tid til å kondolere da Black Panther-stjernen Chadwick Boseman gikk bort tidligere. Dette er prisverdig, men det kan knapt hevdes at Raja eller regjeringen har hatt et prinsipielt standpunkt mot å kondolere ved viktige individers dødsfall.

Når Abid Raja hadde hovedansvar for ytringsfrihet i regjeringen, burde det være en selvfølge at han tok seg tid til å uttale seg om bortgangen til kunstnerne som har ofret alt for å forsvare den.

Raja har forsøkt å antyde at jeg bare løfter dette viktige spørsmålet fordi han har en muslimsk bakgrunn. Jeg har ikke nevnt noe om hans bakgrunn eller religion, det er totalt likegyldig. Det jeg derimot bryr meg om er ytringsfrihetens stadig trangere kår i Norge og Vesten. Jeg forventer kort og godt at en norsk kulturminister gjør jobben sin.