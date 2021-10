Da var det over. Det er ingen regler lenger. En fryktet oppblomstring av smitte og innleggelser gjenåpningslørdagen 25. september har uteblitt. Denne uken meldte Folkehelseinstituttet at tiden var inne for å gå tilbake til vanlige renholdsrutiner . Slutt på spriting. Nå er nesten alt som før 12. mars 2020 igjen.



Farvel til det ledige setet ved siden av deg på bussen

Farvel til penger spart på uteblitte byturer

Farvel til til enda mer penger spart på hjemmeblitte ferier

Farvel til det Norge som flommet over av nye farger og skjønnhet, og plutselig var det aller vakreste landet i absolutt hele verden

Farvel til «gjemmekontor»

Farvel til armslag

Farvel til medmennesker som viker for deg

Farvel til køkultur

Farvel til høflighet

Farvel til omtanken for gamle og syke

Farvel til dugnaden

Farvel til samholdet

Farvel til kjærligheten hver norske borger hadde til sin neste

Er det lov å savne pandemien litt?

Selv om vi endelig er fri til tenke på oss selv igjen.

Fri til å dytte oss frem på perrongen

Fri til å fly til Thailand, Brasil og Mallorca

Fri til å snike i barkøen

Fri til å presse seg inn i halvannenmannssetet på en stappa buss

Fri til å hoste på kolleger

Fri til å spytte på fortauet

Fri til å spise med uvaska hender

Fri til å glemme grandonkelen sin

Fri til å være en kødd

Det er jo ikke det. Sild i tønne på bussen eller ikke. Det er ikke lov til å savne at folk mister jobben. At eldre blir isolerte, og unger mister skolegang og fritidsaktiviteter. At mennesker blir syke. At mennesker dør.

Men det er lov å tenke at vi kanskje skulle ta med oss noe fra nedstengingen og inn i den gjenvunne friheten. At vi fortsetter å bry oss om hverandre, ha kontakt med folk vi vet føler seg alene, ta den telefonen til den slektningen, bry oss om det fine landet vårt og alle som bor i det, ikke dytte, snike og bli uvenner på kjøpesenteret på lørdager, vaske hendene, vise hensyn.

Og så alt det andre i tillegg, alt det gode vi har fått tilbake. Det vi savnet så det gjorde vondt i hele tilværelsen.

Muligheten til å feste med hverandre

Muligheten til å trene med hverandre

Muligheten til å besøke hverandre

Muligheten til å klemme hverandre

Muligheten til ikke å glemme. Hverandre