Dette kan ikke KrF leve med

Fredag kunne Aftenposten avsløre at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad løy (i beste fall ikke gjorde som han lovet å gjøre, men det ser mest ut som løgn) for å slippe å betale skatt på statsrådsboligen sin i Oslo.

«Jeg avtalte med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter for dem, fordi jeg da ville falle inn under skattefritaket. Det var en dårlig vurdering», innrømmer Ropstad til avisen.

Han betalte aldri en krone til foreldrene. Nå vil han betale det han skulle ha betalt i skatt, og sier han «skjønner at det er mange som er skuffet».

Det hjelper definitivt ikke at han er leder for det kanskje mest moralistiske, i alle fall presumptivt det mest moralske, av alle norske stortingspartier

Altså, dette er lederen for Kristelig Folkeparti. La oss begynne litt der, i det kristelige.

Her har Ropstad begått et åpenbart brudd på det syvende bud («Du skal ikke stjele»). Det spørs om han ikke også har brutt det fjerde, om å ære sin mor og far.

Og det niende, hvor det heter at du ikke skal «begjære din nestes eiendom».

For skatten er vår alles felles eiendom. Din og min. Og Ropstad har begjært inderlig, selv om han tjener halvannen million i året og har trikset til seg gratis pendlerbolig i Oslo – også dette bekostet av fellesskapet.

36-åringen begjærte disse 175.000 skattekronene så sterkt at han valgte å dra foreldrene sine med seg i en løgnhistorie, og presentere den for skattemyndighetene.

Det er flaut. Det er nedrig. Det er umoralsk. Det er nesten ikke til å tro.

Det hadde ikke vært noe bedre om Ropstad var Frp-leder eller Rødt-leder, men det hjelper definitivt ikke at han er leder for det kanskje mest moralistiske, i alle fall presumptivt det mest moralske, av alle norske stortingspartier.

Dessuten er Ropstad ansvarlig for en politikk som drar i stikk motsatt retning av hans egne valg.

«Tiden for store reduksjoner i skatte- og avgiftsnivået er over. Skal vi kunne si nei til store velferdskutt fremover må vi også si nei til store skattekutt», sa han til Dagens Næringsliv i mai i år.

Dette var mens håpet om fortsatt blå-gul regjering fortsatt levde. Før det ble avslørt at Ropstad hadde gratis pendlerbolig samtidig som han hadde eid en bolig i Lillestrøm og KrF gjorde et historisk dårlig valg og havnet under sperregrensen.

«Vi mener tiden for store skattelettelser er forbi, og det blir vårt utgangspunkt i forhandlingene med Høyre og Venstre etter valget. Vi kommer til å være tydelig på dette», slo han fast.

Det neste han bør slå fast er at han trekker seg som statsråd og som KrF-leder.

For å berge partiet han holder på å drukne, og av respekt for folket han tjener og har forrådt.

(Klokken 11.40 møtte Kjell Ingolf Ropstad pressen, og gjentok forklaringen sin, innrømmet feil og beklaget – men varsle ikke at han har til hensikt å trekkec seg hverken som styatsråd eller partileder).