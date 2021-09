Ta med deg jobben dit du vil bo

Det siste halvannet året har vi levd med ulik grad av nedstengthet og sosial isolasjon. Folk i de store byene har levd med de strengeste restriksjonene, over lengst tid. Plutselig har gledene ved det pulserende storbylivet blitt forbudt, og de store sosiale fellesskapene uansett flyttet seg over til muta, små firkanter på skjermen på kjøkkenbordet.

Vi er på vei tilbake til kontorene og bylivet igjen. Men i mellomtida har vi, i alt det kjipe, også funnet nye løsninger som kan gjøre livet bedre og friere for folk. Teknologi og mulighet for hjemmekontor gir nye muligheter for folk som ønsker seg jobben som finnes i byen, men hjemmet som finnes på en annen kant av landet. Men også for alle som vanligvis har en hektisk hverdag hvor mye tid har blitt brukt på reiseveien til og fra jobb. Mange i byene har nok også kjent på at tidsklemma har lettet litt.

Vi vil ha flere stillinger med arbeidssted «hvor som helst». Men da må vi også tilrettelegge for det. Derfor foreslår vi å sette av 10 millioner kroner i neste års budsjett til å bidra i utviklinga av lokale arbeidsfellesskap. For det trenger ikke å være ensomt å ta med seg jobben hjem. Vi vil gi dem med stedsuavhengig arbeid mulighet til å arbeide fra hele landet, samtidig som de har et kontor å gå til og er del av et fellesskap med andre. Her kan det også være rom for folk som har en stedsuavhengig arbeidsplass i det private, eller som driver for seg selv. Slike kompetansehuber kan gi spennende ringvirkninger for lokalsamfunnet.

Det behov for å sørge for flere, bedre egnede lokaler til «fjern-arbeidsplasser».

I løpet av pandemien har særlig det private næringslivet kastet seg rundt og funnet nye løsninger. Staten kan ikke være dårligere. Vi må ta med oss det vi har lært, slik at folk får mer frihet i hverdagen. Men vi må tenkte smart. Skal vi legge til rette for arbeidsplasser over hele landet og for at unge mennesker kan «flytte hjem», må det være mer enn det praktiske med besteforeldre i nærheten som overbeviser. Det private er alt godt i gang – nå må det offentlige følge etter og være like gode. Nå er det mulig å kombinere en rekke spesialiserte kompetansearbeidsplasser med gode arbeidsfasiliteter og nærhet til familie og natur, på en helt annen måte enn tidligere.

Venstre har også flere forslag: skal vi sørge for at staten som arbeidsgiver faktisk utnytter fleksibiliteten som ligger i muligheten for stedsuavhengige arbeidsplasser, bør det settes et måltall for hvor stor del av de offentlige arbeidsplassene som skal være stedsuavhengige. Vi må sikre at en viss andel av stillingene faktisk er fleksible.

Med slike mål, er det også behov for å sørge for flere, bedre egnede lokaler til slike «fjern-arbeidsplasser». Derfor vil vi lage en norm og en plan for oppgradering av offentlige bygg til mer moderne og fleksible løsninger. Fleksible kontorfellesskap vil definere mange av framtidens arbeidsplasser. Dette bør ligge hos Statsbygg. Slike oppgraderinger krever også at tilskuddsordninga for å utvikle lokale arbeidsfellesskap som vi nå vil lansere, utvides etter hvert.

Mange flyttet ut fra hovedstaden og andre storbyer – til hyttekontoret, til barndomshjemmet eller bare et sted med bedre plass - da pandemien rammet oss. Hjemmekontor har vært krevende, men også gitt muligheter. Ingen reisevei til jobb, nærhet til natur og til familie og venner har også vært positivt for mange. Flere bedrifter har allerede slått fast at de vil fortsette med valgfritt hjemmekontor i ulik grad for sine ansatte, også etter pandemien.

Alfred, som er Venstre-ordfører i Stad, foreslo i februaren «flytterett til egen jobb». Det var et såpass godt initiativ at Venstre fikk gjennomslag i regjering å åpne for «stedsuavhengige arbeidsplasser» på alle nivåer i staten, allerede før sommeren. Nå følger vi opp med penger, og Venstre har altså en plan for å trappe opp satsingen videre.

Alt dette vil bety flere kompetansearbeidsplasser i distriktene, og større fleksibilitet for folk i hele landet. Det vil gjøre valget om å flytte hjem eller ut av byen enklere for flere, og kutte unødvendig reisetid for mange. Nå trenger ikke jobbmuligheter være en grunn til å velge bort steder å bosette seg.

Stedsuavhengige arbeidsplasser byr på enorme muligheter, både for folk og bedrifter. Det er mulig å få tak i de beste hodene, uansett hvor de bor.

Venstre går til valg på å gi folk større frihet og fleksibilitet i hverdagen. Da kan en god start være å la folk ta med jobben sin dit de helst ønsker å bo.