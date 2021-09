Jeg meldte meg inn i politikken fordi jeg bryr meg om mennesker. For meg er politikk muligheten til å gjøre endringer i samfunnet som har en positiv effekt i folks liv.

Marius Erlandsen er et eksempel på hvorfor politikk betyr noe. I Aftenposten 31. august forteller han sin historie om angst, avhengighet og senere avrusing. Det er en sterk historie fra en ung mann som har hatt det tyngre enn de fleste, og gått gjennom mer for å få hjelpen han trengte og hadde krav på enn noen pasient bør.

Faksimile fra Aftenposten 31. august.

Likevel ender Marius sin historie godt. Etter en kamp mot systemet fikk han opphold på Hurdalsjøen Recovery gjennom sin lovfestede rett til fritt behandlingsvalg. «Fritt behandlingsvalg har reddet livet mitt», sier Marius etter fire måneder i behandling. Hurdalsjøen er et av få behandlingssteder i landet som tilbyr medikamentfri tilnærming til behandling. Skapt av eiere som selv er fagfolk, med et sterkt ønske om å gi pasienter tilgang til en recoveryorientert behandling. De passer ikke godt inn i bildet som venstresiden ønsker å skape av private, som kapitalister med sugerøret ned i statskassa.

Gjennom hele sommeren har Arbeiderpartiet med Ingvild Kjerkol i spissen lovet at de skal fjerne pasientrettigheten fritt behandlingsvalg. I saken om Marius, konfrontert med konsekvensene av egen politikk, mener jeg Kjerkol kaster blår i øynene på velgere, pasienter og institusjonene når hun sier at å fjerne fritt behandlingsvalg ikke vil gå utover behandlingssteder som Hurdalsjøen Recoverysenter.

Arbeiderpartiet forsøker å fremstille det som at fritt sykehusvalg, som vi også har i dag, vil sikre pasientene behandling, for eksempel på Hurdalssjøen. Det kan de bare ikke garantere. Hvilke institusjoner de inngår avtaler med bestemmes av helseforetakene selv, ikke politikerne. Ved å gå til valg på å skrote fritt behandlingsvalg vil Kjerkol og Arbeiderpartiet overføre all makt til helseforetakene og frata pasienter som Marius retten til selv å velge.

Marius sin historie er ikke unik. Den er et eksempel på hvorfor det betyr noe hvem som styrer.

Fritt behandlingsvalg er den eneste muligheten pasienter har til å få behandling på Hurdalsjøen på det offentliges regning. Fjernes denne pasientrettigheten, vil Hurdalsjøen og andre tilbydere av fritt behandlingsvalg uten avtale med helseforetakene bare være åpne for de som har råd til å betale for oppholdene selv. Det vil skape en todelt helsetjeneste, hvor bare de med tjukk lommebok har valgfrihet.

Derfor kan ikke Kjerkol slippe unna med å si at «det er en aktør vi vil ta vare på» når hun samtidig vil skrote ordningen som gjør at Hurdalsjøen kan holde åpent. Den eneste måten å garantere for Hurdalsjøen Recovery og andre viktige private behandlingstilbud på, er ved å garantere for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg er en av Høyres viktigste politiske reformer i regjering, fordi fritt behandlingsvalg redder liv. Marius sin historie er ikke unik. Den er et eksempel på hvorfor det betyr noe hvem som styrer. Fritt behandlingsvalg handler først og fremst om mennesker, og hvorvidt pasientene skal ha litt makt i møte med systemet, eller om denne makten også skal gis til helseforetakene.