Forkortelser er vanskelige. Punktum eller ikke punktum? Mellomrom eller ikke mellomrom etter eventuelt punktum? Er det egennavn eller fellesnavn, så stor eller liten forbokstav? Med åpenbare egennavn er det enda vanskeligere. Stor forbokstav eller store bokstaver hele veien?

Det finnes regler for store og små bokstaver (versaler og minuskler) i forkortelser, men de er ikke alltid lett å følge, og noen ganger er praksis og sedvane avvikende fra regelen (E-post/e-post), skrivemåter endres over tid (AIDS/aids) eller det finnes flere riktige alternativer (TV/tv).

Med de politiske partiene er det heldigvis annerledes. De har selvsagt selv avgjort bokstaveringen i forkortelsen, men praksis med store og små bokstaver er konsekvent:

Alltid stor forbokstav

Stor bokstav også for hvert ord forkortelsen er laget av

Ord som forkortes med flere bokstaver (for eksempel sammensatte) gir stor bokstav først, så liten/små, uavhengig av om ordet er først i partinavnet eller kommer senere



Altså:

Arbeiderpartiet er ett ord, og forkortes med stor forbokstav, så liten for den andre delen av det sammensatte ordet. Altså Ap. Det sammen med Senterpartiet (Sp).

Venstre (V) og Høyre (H) og Rødt (R, selv om det sjelden forkortes) er enkle, med bare ett usammensatt ord.

Miljøpartiet De Grønne er rett frem, stor forbokstav per nye ord i navnet, altså MDG. Sosialistisk Venstreparti (SV) det samme.

Kristelig Folkeparti har valgt å forkorte første ord med to bokstaver, dermed blir det KrF.

Fremskrittspartiet er ett ord og partiet forkortes dermed Frp. Det vil si, ikke av Fremskrittspartiet selv. De har gått for FrP.

En ung partisekretær Carl I. Hagen med logoen for Anders Langes Parti, korrekt forkortet, fotografert i 1977, året partiet endret navn til Fremskrittspartiet. Foto: NTB / NTB

Selv om det ikke gir noen mening.

Fremskrittspartiet har insistert på stor P for partiet i over 40 år.

Ikke at det spiller så fryktelig stor rolle. Men for en som er opptatt av språk er det sjukt irriterende.

For det heter jo ikke Fremskritts Partiet!

Hvorfor får de ikke dette til? Forløperen Anders Langes Parti forkortet seg jo korrekt ALP. Også ungdomspartiet deres nailer det. Fremskrittspartiets Ungdom forkortes helt korrekt FpU.

Akkurat som de andre ungdomspartiene: Kristelig Folkepartis Ungdom er KrFU, Unge Høyres Landsforbund er UHL, Unge Venstre er UV, Rød Ungdom er RU, Grønn Ungdom er GU og Sosialistisk Ungdom er SU.

(Bare AUF bommer. Ettersom det heter Arbeidernes Ungdomsfylking, og ikke Arbeidernes Ungdoms Fylking, skulle forkortelsen selvsagt vært AUf).

Fremskrittspartiet har insistert på stor P for partiet i over 40 år nå. Men har de fått noe gjennomslag?

Tja, på Wikipedia forkortes Fremskrittspartiet FrP, der kan jo partiet styre det selv. Men i Store norske leksikon heter det Frp.

FrP-forkortelsen har vært i bruk lenge. Foto: Fra Nasjonalbiblioteket

De aller fleste medier skriver Frp. Unntakene er noen ytterst til høyre: Resett blander skrivemåter, mens Document.no for det meste følger partiet og skriver FrP.

Den store P-en har trolig startet som en inkurie. En feil noen begikk en gang for over fire tiår siden. Siden har de bare nekter å rette den. For skrivefeilen har blitt påpekt før.

Det er å trekke det langt, kanskje, men sier dette noe om Fremskrittspartiet? At de er uvillige til å innrømme feil? En usunn stahet? Litt barnslig?

Vel, nå er det uansett slik at Fremskrittspartiet er et egennavn, og det eies av partiet. De kan i prinsippet forkorte det akkurat som de vil.

Så får vi andre benytte korrekt skrivemåte, og søke motivasjon i en påminnelse fra en i helt andre enden av den politiske skalaen, Aslak Borgersrud og hans albumtittel «Det er valgfritt å irritere seg».

For det er jo tross alt det.