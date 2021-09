Oljekutt og økte avgifter – en moralsk plikt?

Det vanligste argumentet mot at Norge skal kutte ut oljeutvinningen er at norsk produksjon utgjør så lite, at den blir kompensert andre steder. «Det er greit, fordi alle andre gjør det», med andre ord.

Etter den intense dekningen av FNs klimarapport i norske medier den siste tiden, begynner det å bli politisk selvmord å si dette.

2013 kom det to rapporter fra SSB som løftes stadig fram i debatten, blant annet i E24 20. august. Den ene konkluderte med at kutt i den norske oljeproduksjonen vil ha en faktisk global effekt på utslipp av klimagasser. Noe av kuttet vil riktignok bli erstattet med utvinning andre steder, noe av kull, men ikke alt.

Det som skurrer er at Norge har allerede redusert råoljeproduksjonen fra 161 millioner tonn årlig i 2000 til 95 mill tonn i 2020. Samtidig økte den globale produksjonen med 546 mill tonn årlig i samme periode til svimlende 4182 mill tonn. Altså utgjorde selve økningen fem ganger hele Norges produksjon.

Det ser ut til at Norges reduksjon har druknet i oljestrømmen fra store og små produsenter verden over.

Særlig i OECD-landene, land vi liker å sammenligne oss med, har oljeproduksjonen økt. Og det ser ikke ut til at den stanser med det første, til tross for grønne festtaler og til tross for corona-bremsen i 2020.

Samtidig øker også de menneskeskapte CO 2 -utslippene dramatisk for hvert år, og toppen er ennå ikke nådd . Utslipp som vi står for 0,12 prosent av – riktignok 1,6 prosent hvis vi tar med olje og gass som vi har solgt.

Avlat til Moder Jord?

Dette er dårlig nytt, med tanke på at den ferske klimarapporten fra FN konkluderer med at verden må sette i gang «umiddelbart» – altså her og nå, med «hurtige» kutt i klimagassutslippene. Det virker ikke som om vi kan vente til 2030 og i alle fall ikke til 2050. Dette må i tillegg skje i «storskala», altså: de store produsentene må være med. Dette for å unngå at jorden varmes opp utover de 1,5 grader de neste tiårene, ifølge de siste prognosene. Og muligens vil den varmes opp med 2,7 grader uansett.

I 2013, da SSB-rapportene kom, og fram til i dag, kan man også se på Venezuela. Delvis på grunn av vanstyret i landet og sanksjoner, opplevde landet fra en gigantisk 75 prosents kollaps i sin oljeeksport fra 2013. Har det hatt noe effekt på verdens oljeutvinning?

Dette reiser et spørsmål med innslag av filosofi over seg. Er det meningen at ytterlige norsk oljekutt skal gi et målbart bidrag til å løse klimaproblemet? Eller er oljekutt – og andre tiltak for å strupe norsk oljebruk, som skyhøye avgifter – et forsøk på å betale avlat til Moder Jord for at vi skal dø syndefrie og at våre barna ikke skal skamme seg over oss?

Handler dette egentlig om vårt ettermæle hos fremtidige generasjoner?

Krever felles løsninger

Om norsk og venezuelansk oljekollaps har hatt noen betydning for verdens utvinning og forbruk av olje siden 2000 blir en teoretisk øvelse, som jeg gjerne overlater til tallknusere som har hodene langt lengre ned i olja enn jeg.

Intriger i OPEC, amerikansk oljepolitikk og aktiviteten i store og fremvoksende økonomier, som Kina, India og Sør-Amerika, ser tilsynelatende ut til å bevege både utvinning og pris langt mer enn hva vi måtte finne på. Og det er totalen som teller for Moder Jord.

Vi kommer derfor ikke unna det at å redusere verdens oljeutvinning krever felles løsninger som involverer de største produsentene, OPEC-landene, USA og Russland. Danmark foreslo nylig en letestans-allianse. Det er en god idé – hvis man får med de store produsentene.

Dopet på olje



Problemet er at verden virker til å være mer dopet på olje – og gass – enn den er i stand til å innrømme. Hele vår sivilisasjon bygger på den portable kilden til energi og materialer. Derfor kan det ta svært lang tid før oljen blir avleggs. Behovet for olje vil øke hvert år fremover, og muligens toppe i 2026, ifølge Det internasjonale energibyrået og diverse andre anslag.

Ikke engang lav oljepris ser ut til å ha stengt oljebrønner i stor skala. Oljepriskrakket i 2014 er kjent for å ha gjort tusenvis av norske ingeniører arbeidsledige i oljehovedstanden Stavanger. Noen reiste til utlandet, andre fant seg et annet yrke, blant annet i den stadig voksende norske staten. Likevel stoppet ikke veksten i oljeproduksjonen da heller.

Om vi skulle falle på sverdet, og kutte all olje- og gassutvinning raskt, vil det neppe skape halleluja-stemning og renvaske Norge.

Hva selve priskollapsen skyldtes, er det mange mulige forklaringer på. Oljesand. Avgiftspolitikk hos store produsenter. Global resesjon. Mer satsing på grønn energi? Ikke godt å si. Verden er for komplisert til å peke på en enkel årsak.

Olje brukes ikke bare til energi. Det brukes også til å lage verdens mest populære byggestoff – plast. I tillegg til kosmetikk. Medisiner. Siviløkonom Ketil Østern lagde i 2019 en absurd lang liste over hvilke produkter som lages av oljen. Minst 25 prosent av oljen brukes til andre ting enn drivstoff. Uten olje blir det verken elbil, elsykkel, elbåt eller elbuss uten nye revolusjonerende materialteknologier i de fleste industrisektorer. Råstoffene til disse materialene må også hentes et sted fra. Kanskje Månen?

Vi trenger et Manhattan-prosjekt

Så kanskje vi bør skvise vår såkalte kunnskapsnasjon til å finne løsninger? Hva med et realt forskningsløft? Bidra med noen oljemilliarder mot opprettelse av et eget institutt for fornybar teknologi? Vi har jo for eksempel Frischsenteret for økonomisk forskning. Det nye Livsvitensenteret begynner å ta form. Hvorfor ikke et senter for fornybar teknologi? Gi Cicero-tenkere litt konkurranse mot mer praktisk orienterte ingeniører.

Det vi kanskje trenger er et svindyrt Manhattan-prosjekt (med positivt fortegn) som kan klekke ut nye energikilder og materialer. Hvorfor ikke? Når vi først er inne på tanken på å gi bort halve Oljefondet, så kan vi gjøre det med stil, i stedet for å bokstavelig talt dele ut en krone her og en krone der.

Men da må det gå raskere enn for eksempel med Livsvitenskapsbygget, som hadde en særdeles trang fødsel og pengekrangelen er ikke helt over enda. Dette bør skje raskere enn de 22 årene vi brukte på å krangle om et par milliarder før byggestart.

Her snur man på skillingen. Det må man rett og slett slutte med, det er bortkastet tid. Ting koster i vårt ekstremkostland. Det vil heller ikke bli billigere om vi sleper halen etter oss i et par tiår.

Er vi verstinger i utslipp per innbygger?

Men hold an, vil noen si – og peke på at til tross for små globale utslipp, slapp Norge i 2019 ut 7,9 tonn CO 2 per innbygger. Det er langt over det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn. Her kan man whataboutisere litt med at land som Canada, Australia, USA , slipper ut mer enn det dobbelte av Norge per innbygger.

Andre peker på at våre naboer, som Sverige og Danmark, har kuttet sine klimagassutslipp med et tosifret prosent. Men er disse kuttene like imponerende med tanke på deres overgang fra storstilt oljefyring til fornybar strøm fra Norge? I tillegg til brenning av skog – som EU regner som klimavennlig, noe som har blitt kraftig kritisert.

En utviklet økonomi med høy produksjon som Norge vil uunngåelig være mer forurensede og ha dårligere forutsetninger for raske kutt – de fleste grepene er jo tatt før målingene startet.

På samme måte som at en som jogger forbrenner mer og slipper ut mer CO 2 enn en som sitter på sofaen. Og han har begrenset mulighet til å forbedre løpetidene ytterligere i forhold til en som aldri har trent.

Som professor Øystein Noreng sa allerede i 2014 – dette må sees opp mot verdiskapingen vår. Han påpekte at målt opp mot CO 2 er energiforbruket i Norge bare omtrent en tredjedel så karbonintensivt som i verden i sin helhet.

Men la gå. Alle må ta ansvar for egne synder.

Hvor skal krafta hentes fra?



Hvis man ser på kildene til norske utslipp, så kommer 23 prosent fra industrien, som har kuttet 42 prosent av utslippene siden 1990. En del av industrien er svært energikrevende, som fremstilling av aluminium. I motsetning til innenfor petroleum, så er Norge en av de største aluminiumsprodusentene i verden. Den industrien kommer ikke til å bli mindre energikrevende og renere om den flyttes til andre land. Men kanskje kan noen glupinger finne mer energibesparende elektrolyse av bauxitt?

Over halvparten av utslippene i norsk industri kommer fra selve olje- og gassnæringen. Noe som gjør at elektrifisering av sokkelen faktisk kan monne – men da er spørsmålet, hvor skal krafta hentes fra? Særlig med tanke på EUs egne storstilte planer om elektrifisering og stadig flere strømkabler fra Norge til EU.

Kan EU bli fossilfritt innen vår levetid?

EU har store utfordringer mot et fossiltfritt 2050. Enkelte aktører advarer mot at strømnettet i EU er allerede på bristepunktet . I tillegg skal naturgass – som brukes både til oppvarming og matlaging over hele Europa – fases ut og erstattes med – strøm? Samtidig som at både fossile og diverse ikke-fossile energikilder skal kuttes ut – som atomkraft. Dette regnestykket er vanskelig å få til å gå opp.

Å ruste opp strømnettet i Europa vil uten tvil kreve historiske investeringer de neste årene, som i tillegg må skje i elektrisk fart. For strømnettet må være på plass før mer strøm føres inn. Særlig hvis en stor del av strømmen skal komme fra vindturbiner, på land eller til havs, som gir noe kaotisk strømforsyning.

En annen utfordring er behovet for sjeldne jordarter som brukes i dynamoer, vindturbiner og batterier – som i tillegg brukes av den stadig voksende elektronikkbransjen. Fornybarsatsingen er derfor helt avhengig av den tidligere utskjelte gruvebransjen – som må øke utvinningen med fem-gangeren for noen metaller. EU alene må selv øke importen med seks-gangen i 2030 og 11-14 ganger i 2050, sier deres egne eksperter. Og fortsatt vil de trenge mye plast – altså olje.

Hva tenker europeere?



Hvordan Europa skal bli uttslippsnøytral innen 2050, må derfor tallknusere finne ut av. Mange er positive. Likevel, når man reiser litt i Europa, særlig steder hvor arbeidsledigheten hos unge fortsatt er svært høy (37 prosent i Spania, 30 prosent i Italia og Hellas), kan man bli litt paff og tvile på alle de politiske føringene til EU og internasjonale traktater, i alle fall hvis regningen går til skattebetalere.

Millioner av unge europeere kan komme til å få andre prioriteringer de neste årene enn å betale skyhøye nettavgifter, kjøpe ny elbil, varmepumpe og solcellepaneler på taket på husene de ikke eier. Det vil bli «grønne jobber», sier noen. Urealistisk? Det vet ikke før vi har forsøkt, er visstnok svaret.

Jeg håper virkelig at grønne jobber er svaret. For eurobarometeret som kom rett før FNs siste klimarapport viste hva europeere var mest bekymret for, da de ble spurt om å nevne bare to ting hver:

Helse - nevnt av 32 prosent. Opp fra 24 prosent før korona.



Levekostnader - 15 prosent



Levekår -15 prosent



Hjemlandets økonomiske situasjon - 13 prosent



Husholdningens økonomiske situasjon - 13 prosent



Utdanning -12 prosent



Endelig - klima. Klemt inn mellom arbeidsledighet og arbeidsforhold - 12 prosent







Om EU-landene, og Norge for så vidt, klarer å skape begeistring for skyhøye klimaavgifter hos den unge generasjonen når støvet fra FN-rapporten har lagt seg, kan diskuteres. For det er de som må ta regningen, og de kan komme til å nekte blankt om de ikke har trygge jobber.

For det er ganske sikkert at regningen ikke sendes til de som nøt av velstandsveksten i oljealderen i Europa og Norge i alle fall. De har dratt opp stigen etter seg for lengst. Nei, det blir nok de unge, som får etter hvert en tung ryggsekk å bære på:

Stadig mer tilspisset konkurranse om arbeid og boliger, delvis takket være globalisering og automatisering.

Større byrde i å dekke «oljebarnas» pensjoner, på grunn av stadig færre arbeidsføre.

Og nå i tillegg – høyere avgifter for å finansiere overgangen fra en fossil verden.

Er dette en kamp som kan vinnes?



For enkelte kan tiltakene ende opp med å være mer skremmende enn klimaendringene, selv om det virker motsatt akkurat nå.

Men noe må gjøres. Og etter FNs klimapanel-rapport så er vi allerede på etterskudd. Dermed må vi gjøre enda mer, uansett hva vi gjør. Ikke særlig oppmuntrende det heller. Det virker som en kamp mot klokka som vi uansett kommer til å tape. Så vi unngår ikke at noen må kastes under el-bussen. Selv da kan vi i beste fall håpe på en god plassering.

Det er rett og slett sjokkerende tall, og viser hvilken oase av velstand vi lever i, som gir oss tid og anledning til å sitte med vår kaffe mocca i pappkrus med treskje og løse verdensproblemer.

Derfor må det svært kreative løsninger til, særlig internasjonalt. Hva med å for eksempel bidra til å bygge ut ladestasjoner i Polen og Tsjekkia? Norge har 14.000 ladestasjoner. Polen, med åtte ganger større befolkning, har 1300. Bare en tanke.

Er befolkningseksplosjon det egentlige problemet?



For å spille på gamle galliske fiskerbønnen: «Kjære Gud, havet ditt er så stort og båten min er så liten». Om vi skulle falle på sverdet, og kutte all olje- og gassutvinning raskt, vil det neppe skape halleluja-stemning og renvaske Norge. Mer sannsynlig at de vil takke oss for markedsandelene. Særlig Russland, med tanke på gassforsyning til Europa.

I tillegg er verden større enn Europa. Som ABC Nyheter skrev for to år siden, så bor 70 prosent av verdens befolkning fortsatt i u-land. Over 400 millioner mennesker – 80 ganger Norges befolkning – lever i ekstrem fattigdom, med under to dollar dagen. Det er rett og slett sjokkerende tall, og viser hvilken oase av velstand vi lever i, som gir oss tid og anledning til å sitte med vår kaffe mocca i pappkrus med treskje og løse verdensproblemer. Er det i det hele tatt psykologisk mulig for oss nordmenn, ei heller godt betalte byråkrater i Brussel, å ha riktig perspektiv på problemet verden står overfor? Brussel snakker for eksempel om importforbud av varer med klimaavtrykk. Vil dette hjelpe fattige land?

Skal disse hundrevis av millioner mennesker løftes opp til et velstandsnivå en tidel av vår, vil deres CO 2 -utslipp øke kraftig, før landene blir såpass velstående at de klarer å rydde opp etter seg og finne alternativer til fossil energi. Det vil ta årtier om de ikke får hjelp.

Da jeg gikk på ungdomsskolen på 90-tallet så var det befolkningseksplosjonen som var den store skrekken mot planetens bærekraft. Kanskje det er egentlig det som er problemet – det har bare skiftet ham.

Kamp mot bilen



Veitrafikk utgjør 8,7 prosent av de norske utslippene. Så andre tiltak som ligger på bordet, er å stenge deler av Oslo for biler , og gi diesel- og bensinbiler det endelige dødsstøtet i Norge raskest mulig. Imidlertid, nødvendigheten av dette bør sees i lys av at halvparten av nye biler som selges i Norge faktisk er elektriske. 13 prosent av bilparken er elektrisk , og andelen er økende. Det er eventyrlige tall sammenlignet med andre land. I EU er tallene på henholdsvis rundt én prosent og 3,5 prosent. I andre verdensdeler er det enda mer miserabelt.

Så det å straffe oss selv for at vi er verdensledende på elbiler, kan virke mest som selvpisking. Om noe, bør avgiftsfritaket på elbilene videreføres. Det koster tross alt langt mindre enn å fase ut oljen.

Vi må vente på mer dårlig samvittighet



Det å basere klimapolitikk på moral, uansett effektive virkemidler, løftes fram av stadig flere klimaforskere og klimakonsulenter som snakker om «fair share», altså rettferdig byrdefordeling, i klimakutt. Det vil si, de landene som har bygget sin velstand på å slippe ut CO 2 de siste 150 årene, må også ta den største støyten, mens utviklingsland skjermes, selv om deres CO2-utslipp øker.

Dette ser også ut til å være bakgrunnen for «byrdefordelingen» i forbindelse med klimakutt til EU, der Øst-Europa slipper store klimakutt, selv om det kanskje hadde vært enklest der, teknologisk sett, og billigst. Altså må noen land få lov til å holde forurensingen oppe i noen tiår til, fram til de er rike nok til å få like dårlig samvittighet som vi har, det gjelder både i Europa og i resten av verden.