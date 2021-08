(Dette innlegget er et svar til Frps stortingsrepresentant Hans Andreas Limis «Arveavgiften må forbli i graven» publisert 14. august)

Et samlet kommentariat og politiske eksperter har for lengst slått seg til ro med at arveavgiften ikke vil få noe nytt liv ved et eventuelt regjeringsbytte. Men altså ikke Limi. Han formelig hører avgiften banke i veggene, får man inntrykk av.



I stedet for å advare mot antikvariske avgifter som for lengst er død og begravet, burde Limi være opptatt av at Solberg-regjeringens politikk har medført at vi som fortsatt puster og lever i dette landet må betale mye mer for å dra på jobben, reise, holde oss varme og lage mat enn vi måtte før Frp gav Solberg makten.

Limis eget Frp sørget for øvrig for at merverdiavgiften på transport, overnatting og kultur dobles fra 1. oktober, noe som vil få reelle konsekvenser for arbeidsplasser og vanlige folks økonomi. Strømpriser er noe annet folk kjenner både på kroppen og lommeboka.

Det er nok mer behagelig for Limi å snakke om det som finnes i det hinsidige.

Ifølge analytikerne kan utenlandskablene regjeringen har fått bygget øke kraftprisen med 3 øre/kWt, og i tillegg har regjeringen plusset på 3 øre/kWt i økt avgift på strøm. Dette kan gi økt strømregning på ca. 1800 kroner for en vanlig familie. Men når hans egen regjerings avgiftsøkninger formelig siver inn med strømledningene i alle deler av huset og snart viser seg på alt fra flypriser til kinobilletter, er det nok mer behagelig for Limi å snakke om det som finnes i det hinsidige.

Men heller ikke det hinsidige har gått fri fra Frp-regjeringens avgiftsiver: I 2018 foreslo regjeringen å innføre det såkalte dødsgebyret. Først etter sterke protester fra blant andre Senterpartiet ble dette stanset. Jeg tror folk er mer opptatt av avgiftene de møter i sin hverdag enn av hva Limi måtte høre i veggene.