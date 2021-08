(Dette innlegget er et svar til Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseths «Pasientene må komme først!» publisert 12. august).



Jeg skal gi Mari Holm Lønseth rett i at fritt behandlingsvalg står på spill ved dette valget. Arbeiderpartiet ønsker at pasientene i Norge skal møte verdens beste helsetjeneste hvor pasientene ikke skal oppleve unødig ventetid. Uavhengig av hvor du bor eller hva du tjener. Da må vi bruke pengene på en sterk offentlig helsetjeneste der vi har kontroll på kvalitet og oppfølging.

I åtte år i regjering har Høyre kronisk underfinansiert sykehusene mens deres fremste valgløfter har blitt brutt. Det er langt mellom Bent Høie i 2013 som lovet gull og grønne skoger til psykisk helse og sykehus og statusen i dag. Det holder ikke å sitte og vente på at private behandlere skal rydde opp. Vi trenger en større satsing på helse.

Med Arbeiderpartiet sin løsning vil det fortsatt være mulig å oppsøke hjelp fra det private. Men forskjellen på Høyre sin løsning og vår er at med oss styrkes de offentlige sykehusene. Det fortjener alle pasientene som søker hjelp.

Høyres manglende ambisjoner for helsetjenesten er slående lave.

Representanten fra Høyre trekker i sitt innlegg frem viktigheten av psykisk helse. En storstilt privatisering er ikke riktig medisin for å få bukt med psykisk uhelse. Riksrevisjonen ga tydelig kritikk til høyreregjeringens manglende satsing på psykisk helse. Det kan vi ikke akseptere. Arbeiderpartiet lover gratis psykisk helsehjelp til folk under 25, at vi skal ha flere lavterskeltilbud og sørge for at folk får hjelp selv uten diagnose. Løsninger som vi vet gir resultater.

I Arbeiderpartiet ser vi verdien av at vi stiller opp for hverandre. At vi har tilstrekkelig med ansatte som kan se og følge opp folk som trenger det. Gode lokalsykehus som gir god og trygg behandling. At folk som sliter psykisk får kvalifisert hjelp. Dette valget er et retningsvalg. Høyres manglende ambisjoner for helsetjenesten er slående lave, og måten de omtaler vår felles helsetjeneste sammenlignet med private, beskriver en virkelighet få kjenner seg igjen i.

Derfor går vi til valg på å styrke vår felles helsetjeneste, for å sikre gode helsetjenester til alle og hindre en todeling av helsetjenesten som norske pasienter klart har sagt at de ikke ønsker gjennom flere undersøkelser.