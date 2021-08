Det vakte oppstandelse da nyheten om rekordhøy strømpris i juli sprakk. Første uka i august økte snittprisen i Sør-Norge videre til 60 øre kilowattimen – pluss nettleie og avgifter.

Hvorfor i all verden?

De siste 10 årene har strømprisene ifølge Energi Norge ligget på 27,8 øre per kilowattime i gjennomsnitt.

Rødts leder Bjørnar Moxnes reagerte i Nettavisen på det som åpenbart var årsaken: Vi har nå fått så mange utenlandskabler at det norske prisnivået blir mer og mer påvirket av prisene i EU.



«Jo sterkere vi kobler oss til strømnettet nedover Europa, jo høyere blir strømprisen», sa Moxnes.



Ifølge Moxnes har vi allerede merket effekten av en ny utenlandskabel til Tyskland, Nordlink, som ble åpnet i mai. Han tror prisene vil stige enda mer når Norge i oktober blir koblet sammen med Storbritannia via kabelen North Sea Link over Nordsjøen til Newcastle.

Eksporterer kraft – importerer pris

For hver kabel som legges, kan en større og større andel av vann- og vindkrafta som produseres her til lands, og som vi i de fleste år har overskudd av, eksporteres.

Og når vi eksporterer betydelige mengder kraft, skjer noe interessant:

Da importerer vi utlandets prisnivå. I Tyskland er strømmen betydelig dyrere enn her. I Storbritannia er nivået enda høyere.

Og med det frie energimarkedet alle de store partiene på Stortinget har gjennomført, vil kraftselskapene selvsagt selge til den markedsprisen de kan få. Nå som begrensningene i overføringskapasitet til utlandet er i ferd med å bli en saga blott, i hvert fall i Sør-Norge, skrus dermed strømprisene også innenlands opp på de automatiserte kraftbørsene.

Gass og brems fra Senterpartiet

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har reagert. Han krever at Norge må beholde kontrollen med energipolitikken og sikre en lav strømpris.

Partiet var sammen med SV og Rødt motstandere av å legge norsk gass og elkraft under EUs energilovverk og deres energibyrå ACER.



Men stopp en hal. Hvem var det som gjorde om norsk kraft fra en styrt infrastruktur til vare på et fritt marked?

Det var Senterpartiets olje- og energiminister Eivind Reiten som i 1990 innførte en ny energlilov. Den plasserte ifølge Store Norske Leksikon Norge i fremste rekke internasjonalt med hensyn til liberalisering og frislipp av elektrisitetsomsetningen. Norge lå godt foran EU i liberalisering initiert av Sp!

På sikt vil importen av europeisk prisnivå på norsk kraft i Norge undergrave konkurransekraften til norske industriselskaper.

Siden da har frislippet av norsk energisalg gradvis blitt internasjonalisert ved at de fysiske koblingene til andre land har blitt bygd ut mer og mer.



Og hvem var det som inngikk avtale med Tyskland om kabelen Nordlink og med Storbritannia om North Sea Link?

Det var Senterpartiets olje- og energiminister Ola Borten Moe, i regjering med Arbeiderpartiet og SV i årene 2011-2012.



Så blir det industriens tur



Prisendringene rammer husholdningene umiddelbart.

På sikt vil importen av europeisk prisnivå på norsk kraft i Norge undergrave konkurransekraften til norske industriselskaper.

Når industriens langsiktige kraftavtaler utløper, må vi regne med et annet og verre prisbilde på kraft, som er en viktig utgiftspost for fabrikkene. Da blir risikoen for norske arbeidsplasser og klimakampen at det blir billigere å flytte metallproduksjon til Qatar og andre land som tilbyr kjempebillig fossil kraft.

Og hva med alle de nye fabrikkene som er planlagt i forbindelse med det grønne skiftet – batterifabrikker, hydrogenanlegg – hvordan skal disse greie å etablere seg i det nye kraftprisbildet?

Ikke til å undres over at Industriaksjonen sammen med vindkraftmotstandere, naturvernere og fagforeningsfolk i et opprop 12. august i et åpent brev til partiene oppfordrer til ikke å la kraftbransjen slippe unna med tvilsomme klimaargumenter.

Men Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet kan berolige:



«Nye strømkabler til Europa vil bare gi svakt økende kraftpriser fra dagens rekordlave nivåer», sa Frps daværende energiminister Terje Søviknes til E24 4. februar 2017.

Frp og Sp angrer ikke på kabler

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe angrer ikke på kablene han ga startstøtet til. Selv om utenlandskablene har drevet opp prisene denne sommeren, kan prisene i Norge uansett øke i perioder med lav fyllingsgrad, sa han til Nationen 23. juli.

Tenk det, lav fyllingsgrad som problemet.



Ja, vannmagasinene i Norge lå 7 TWh under normalen i uke 31, viser NVEs tall. Likevel eksporterte kraftselskapene netto 0,3 av de 2,3 TWh-ene som ble produsert samme uke.



Borten Moe har tydeligvis ikke lyttet til sin partifelle Liv Signe Navarsete, som i 2017 slo fast i Stortinget at vi med flere overføringskabler går fra et lavt norsk prisnivå, til et europeisk prisnivå.

Støre: Kabler gir lavere pris!

Hva med Arbeiderpartiet, som fikk kraftige advarsler mot utenlandskablene fra sin egen Leif Sande, fagforbundet Industri Energis tidligere leder, og andre industrifolk?

«Nå er det for sent, og kablene er på plass. Men ingen var større eksponenter for dette enn Senterpartiet», anklaget Sande i Nationen 23. juli.

Sandes egen partileder Jonas Gahr Støre stakk hodet i sanden i Nationen to dager før:



«Det er ikke mulig å vise til at vår deltakelse i europeisk samarbeid på dette området har betydning for våre kraftpriser. Det at vi har oppkobling til landene rundt oss, gjør det mulig for oss over tid å holde lave priser», sa Støre tvert imot.

Joda, søndag morgen forrige uke blåste det sånn på kontinentet noen timer, at Norge importerte vindkraft til tilnærmet null-priser, forteller NVE. Selv med dette billigsalget satte altså ukeprisen i Sør-Norge rekord.

Arbeiderparti-ledelsen vil ha oss til å tro at rotorene i europeiske vindturbiner i framtida vil snurre så ivrig i dag etter dag, uke etter uke, at de vil presse prisene ned. Den som lever får se. For industriarbeidsplassene er det et spennende pokerspill.

Neida, prisene er for lave i Norge



Forståsegpåerne som ikke har en politisk agenda, er overbevist om at norske priser skal opp som følge av den bedrede kabelkapasiteten til utlandet.

Administrerende direktør Andreas Myhre i krafteksportselskapet Entelios sa tidligere i år til Nationen at avgifter på strømproduksjon basert på fossilt brennstoff driver prisene oppover og dette vil påvirke strømprisene i Norge via de nye strømkablene.

Paradoksalt nok rammes norske strømkunder, som bruker fossilfri kraft, av klimapolitikken i EU. Klimakvoteordningen virker bedre i den forstand at prisene på CO 2 -kvoter ved produksjon av kull- og gasskraft, øker.

Dermed må kraftprodusentene på kontinentet høyne prisene, og norske strømselgere kan skjerpe sine priskrav tilsvarende. Og strømkundene her hjemme blir dratt med i dragsuget.



«Faktisk er det slik at enkelte analytikere mener at prisen i Norge per i dag er for lav, til tross for at den er høyere enn noen gang. Årsaken er at både døgnprisen, men ikke minst de fremtidige prisene på kontinentet og da spesielt i Tyskland, ligger langt høyere enn hva fremtidsprisene i Norden viser», skriver Europower.

Riktignok har prisene i Norge og Norden steget, men fortsatt er avstanden til tyske priser betydelig, legger nettstedet til. Norge har gjennomgående de laveste prisene i Europa, og flere analytikere mener det er et unormalt stort gap mellom norske og tyske priser.

EØS-politikerne kastet korken



I valgkampen markerer politikerne seg med forsikringer om at strømprisene må ned og ikke kobles til europeisk nivå.

Neivel. Og hva vil de gjøre med det? EU-lovverket som Norge har lovet å følge gjennom EØS-avtalen, tillater neppe politiske inngrep i prismekanismene på kraftmarkedet.

Og hvilke av de store partiene kan i det hele tatt tenke seg å tukle med energiloven, som satte Norge i liberaliseringens førersete?

Det hele minner om Fremskrittspartiets løfte om at bensinprisene ikke skulle over 10 kroner literen. Det løftet kunne faktisk innfris innenfor EØS ved at statlige avgifter kunne settes ned, om det var det man ønsket.

Med kraftprisene er det verre.



Energiloven slapp kraft-ånden ut av flaska. Og EØS-politikerne har kastet korken.

Thomas Vermes skriver jevnlig i ABC Nyheter. Les flere av hans kommentarer her.