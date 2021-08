Fritt behandlingsvalg er en viktig pasientrettighet som Arbeiderpartiet sammen med resten av venstresiden går til valg på å fjerne. Den gir pasienter rett til å velge behandling på ulike private behandlingssteder, uten at de må betale for det ut av egen lomme. Dette er særlig viktig for pasienter som sliter psykisk eller med rus. Alternativet er at kun de med god råd vil kunne betale for private tilbud. Det skaper en todelt helsetjeneste.

Ingvild Kjerkol og Arbeiderpartiet er seg selv lik. I et innlegg som kommer på trykk i ulike lokalaviser i landet bekrefter hun at Arbeiderpartiet går til valg på en helsetjeneste tilpasset systemet fremfor pasientene.

Over sommeren har flere tidligere pasienter fortalt sterke personlige historier og delt sine erfaringer med fritt behandlingsvalg. Et av disse menneskene er Evelyn, som måtte vente i 26 uker på behandling i det offentlige, men fikk tilbud hos Mestringshusene etter to uker.

En annen er Frida, som lenge kjempet mot anoreksi. Frida fikk heldigvis tilbud på Capios klinikk i Fredrikstad. Hennes tante skriver « Uten fritt behandlingsvalg, hadde Frida vært et innrammet minnebilde».

Psykisk sykdom er svært komplisert og gir forskjellige utslag. Behandlingen er veldig individuell, selv for samme form for psykisk sykdom, som for eksempel anoreksi. Bakenforliggende årsaker til sykdommen varierer. Ulike mennesker krever ulike behandlinger. Dette er til forskjell fra fysisk sykdom, hvor måten man håndterer en brukket arm er den samme uansett hvorfor armen ble brukket. Gipsen skal på, benet skal gro.

Når Kjerkol beskylder Høyre for å «ikke lytte til dem med skoene på» singler det i glass.

Nettopp derfor er fritt behandlingsvalg viktig, fordi det gir pasientene flere forskjellige behandlingssteder å velge mellom. Den offentlige helsetjenesten er god, men ofte vil pasienter kunne finne et tilbud som passer dem bedre på ulike private klinikker.