«Den som gjorde dette, skal aldri vinne. De som har dødd i dag, de skal ikke ha dødd forgjeves, de skal for alltid være våre forbilder. Vi skal bli enda stoltere av å være borgere av Norge og være enda mer glad i hverandre».

Det sa Oslos daværende ordfører Fabian Stang 22. juli 2011, før omfanget av massakren på Utøya var kjent.

Stang satte standarden, han satte tonen og står igjen som en av de aller viktigste samlende faktorene etter 22. juli.

Om ordene skrev VG-kommentator Anders Giæver dette en uke senere: «Fabian Stang personifiserer den holdningen som har imponert en hel verden den siste uken. (…) Det er en holdning som er skapt av et helt folk. Men Fabian Stang traff tonen klokkerent allerede første kvelden da alt var kaos, ødeleggelse og atonal støy».

Ti år senere blir høyremannen Fabian Stang provosert over en formaning i arbeiderpartiformann Jonas Gahr Støres minnetale for 22. juli på Utøya.

Støre viste til politikere og lederes særlige ansvar, og hvordan venstresiden markerte seg tydelig mot venstreradikal vold for noen tiår siden. Og så ba han høyresiden nå ta et spesielt ansvar.

«Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyreekstreme. Ikke lukke øynene. Og religiøse ledere i trossamfunn må ta sitt lederansvar inn mot dem som lytter mer mot dem», sa Støre.

Dette er et tema til en annen dag enn tiårsdagen for 22. juli.

Dette er ikke samlende. Det er sant. Men ikke samlende.

Det er forståelig at Fabian Stang ble provosert over at dette skulle være et fokus under tiårsmarkeringen for en av de aller verste dagene i Norges historie.

Og han prøvde kanskje å dy seg, men kunne ikke.

Så han tok til Facebook.

«I dag gjorde Gahr Støre tragedien 22 juli til partipolitikk, han sa at høyresiden har et særlig ansvar for å ta avstand fra ekstremister», skrev Stang.

Og:

«Det var leit å høre, for det han sier kan ikke forstås anderledes enn at, hvis vi hadde tatt mere avstand ville ekstremismen blitt redusert.

Allerede 22 juli om kvelden sa vi som hadde oppgaver, unisont det stikk motsatte».

Det siste har han jo rett i, men han hadde ikke behøvd ta Støres oppfordring til høyresiden som en beskyldning mot Høyre. Statsminister Erna Solberg og flere andre i Høyre gjorde jo ikke det.

Det til side. Dette er et tema til en annen dag enn tiårsdagen for 22. juli. Jonas Gahr Støre bommer og virker smålig når han peker på andre enn terroristen denne akkurat dagen.

Fabian Stang gjør det bare verre når han reagerer slik han gjør.

Slik bidro de begge til gjøre veldig fin markering litt hakkete i kantene. Det var rett og slett veldig unødvendig og ganske tonedøvt. Dumt av Støre, idiotisk av Stang.

«Jeg angrer på at jeg turte å si det jeg mente», sa Fabian Stang etter at han hadde slettet Facebook-innlegget sitt torsdag.

Det er vel knapt anger. Det han burde angret på, var at han ikke ventet. Så kunne vi fått en diskusjon som betyr noe for hvordan vi håndterer, forebygger og snakker om terror i samfunnet vårt. I stedet fikk vi en som handler om Fabian Stang. Og dagen etter har Sylvi Listhaug meldt seg på. Da er vel egentlig diskusjonen over.