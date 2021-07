Det er ikke gjennom utnyttelse av barn at vi skal sikre pensjonen vår.

Denne sommeren har ABC Nyheter i en serie artikler fokusert på det omfattende problemet med barnearbeid i underleverandørkjedene i flere bransjer Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, har store investeringer i.

Barnearbeid er et utbredt og uttalt problem i en rekke råvareindustrier, som bomull, murstein, sukker, og gull og andre gruvemineraler. Det er også et problem i tobakksproduksjon, som Oljefondet ikke lenger investerer i, og i klesbransjen.

Den guatemalansk menneskerettighetsaktivisten Fernando Morales-de la Cruz driver en pågående kampanje mot barnearbeid. Han har spesielt sett seg ut det norske Oljefondet som en versting, og fokuserer i hovedsak på bransjene kaffe, te og kakao.

Kakao er en av de bransjene hvor utbredelsen av barnearbeid er best dokumentert. 60 prosent av verdens kakaoproduksjon foregår Elfenbenskysten og Ghana i Vest-Afrika. Ifølge danske Danwatch har andelen barnearbeid i Elfenbenskystens kakaoplantasjer økt fra 33 prosent til 41 prosent fra 2009 til 2019.

I 2020 var Oljefondets investeringer i flere av verdens største kakaoprodusentene (Nestlé, Berry Callebaut, Mars, Mondelez og Hershey) verdsatt til nesten 90 milliarder kroner. Giganten Nestlé medgir selv at det fortsatt er over 1,56 millioner barnearbeidere i de to landene, 1,48 millioner av dem i det som omtales som alvorlig barnearbeid.

Og til deg som kanskje skar torsketunger i Lofoten da du var 13 år, og «ikke akkurat har tatt skade av det». Nei, du gjorde ikke det, for du fikk tjene lommepenger og kanskje spare til noe stort du ønsket deg, du ble ikke pålagt ansvar for å sette mat på bordet hjemme. Du fikk gå på skole.

Barnearbeidere i kakaoproduksjonen i Vest-Afrika er på jobb i stedet for å gå på skole. De er gjerne ti år, noen er i småbarnsalder. De jobber lange, harde dager. De får ikke anledning til å være barn, og arbeidet frarøver dem muligheter til å komme seg ut av fattigdom.

Det finnes ikke noe eget kriterium mot barnearbeid, slik det gjør for kull og tobakk og klasebomber og atomvåpen. Det finnes ikke mulighet til å utelukke barnearbeid som bransje.

Oljefondets og Etikkrådets problem er også at barnearbeid finnes i en rekke bransjer, i råvareindustrier som leverer til store internasjonale selskaper der Oljefondet har gjort sikre, langsiktige investeringer.

Oljefondets forvalter må senke terskelen for utelukkelse av selskaper som bidrar til utnytting barn som arbeidskraft for billig råvaretilgang.

I Nestlé sitter Oljefondet på aksjer verdt 77 milliarder kroner. Den sveitsiske matvaregiganten har et uttalt fokus på arbeidet mot barnearbeid, og kjører blant annet et større utdanningsprosjekt i Vest-Afrika. Samtidig er barnearbeid i kakaoindustrien i Vest-Afrika ikke avtagende. Problemet er økende.

Skal det være tilstrekkelig at selskaper som Nestlé igangsetter tiltak og forteller hvor mye de bryr seg, og at situasjonen er «uakseptabel», om det ikke hjelper?

Oljefondet vurderer hvert år mange selskaper opp mot problemer med barnearbeid, men det får sjelden større konsekvenser. I 2018 vedtok Etikkrådet for Oljefondet for eksempel en «beslutning om eierskapsutøvelse» mot det indiske UPL Ltd, som produserer jordbrukskjemikalier, for å sikre det fortsatte arbeidet selskapet gjør mot barnearbeid.

Både Rødt, MDG, Arbeiderpartiet og SV har reagert kraftig på opplysningene som kom frem i ABC Nyheters artikler om barnearbeid i Oljefondet i juni. SV-representant på Stortinget Freddy André Øvstegård krevde en redegjørelse fra finansminister Jan Tore Sanner (H). Departementet har fra før anerkjent barnearbeid i kakaoindustrien i Vest-Afrika som «et vedvarende problem».

«Jeg mener gjeldende rammeverk bygger på veloverveid og god balanse mellom å utelukke de groveste normbruddene og å påvirke til bedre selskapspraksis», skriver Sanner i svaret til SV-representanten.

Og:

«Eierskapsutøvelse kan være et kraftfullt virkemiddel. Tilstedeværelse av en stor, global og ansvarlig eier som SPU med tydelige forventninger til selskapers ansvarlighet vil kunne ha en positiv effekt på selskapers atferd».

Dette blir for passivt. Oljefondets forvalter må senke terskelen for utelukkelse av selskaper som bidrar til utnytting barn som arbeidskraft for billig råvaretilgang. Det skal være lov å være best i klassen og få bli, men alle selskapene med barnearbeid-problematikk i Oljefondet portefølje er ikke best i klassen. De som gjør det dårligst må utelukkes, slik at det sendes et tydelig signal om at Oljefondet og Norge som nasjon ikke aksepterer det.

Det er ikke gjennom utnyttelse av barn at vi skal sikre pensjonen vår.