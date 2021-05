Wegard Harsvik jobber i LO som bruker et tosifret antall millioner av medlemmenes penger på å støtte de rødgrønne partiene. Han driver valgkamp for Ap, og jobber for å sverte og stemple alt regjeringen og Erna Solberg gjør. Det er blitt tradisjon.

Før 2013-valget sammenlignet han Erna med George W. Bush og Dick Cheney.

Før 2017-valget sammenlignet han Høyre med den onde trollmannen Voldemort fra Harry Potter.

Før årets valg gir han ut en bok hvor omslaget viser en gigantisk etterligning av Erna Solberg trampe gjennom en by.

Slik jobber noen av bakmennene som vil gjøre Jonas Gahr Støre til statsminister i Norge. Det er negativ kampanje, skremmebilder og statsministeren fremstilt som et troll.

Men bokens forsideillustrasjon står i hvert fall i forhold til dens innhold: Det er fullstendig frikoblet fra virkeligheten.

For her, i virkeligheten, har enhver sak som kjent to sider. LO og Aps PR-mann har laget en liste over kutt som hver for seg kan fremstå både merkelige og unødvendige. Han har kommet til en totalsum på 43 milliarder. Og fremstiller dette som forferdelig.

Det er her han oppfører seg som om politikken var en bar hvor man bare betalte regningen, men aldri fikk en dråpe å drikke.

Det er riktig at regjeringen har gitt mindre til noe, men det er uredelig dersom man ikke samtidig forteller hva som har fått mer. Så: Her kommer listen venstresidens PR-mann, og ABC Nyheters kommentator, ikke vil at du skal se!

Staten kan ikke være absolutt alt for alle, men skal være veldig mye for de av oss som trenger det mest.

Et ørlite utvalg av budsjettøkninger og nye, målrettede velferdssatsinger – innført av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Vi bevilger over 21 milliarder mer til sykehusene enn Ap, SV og Sp gjorde i 2013.

Flere pasienter får behandling raskere, og særlig kreftbehandlingen har fått et kraftig løft. Ventetidene er betydelig kortere enn de var da vi tok over.

Vi har satset tungt på psykiatrien og ungdomspsykiatrien, med blant annet nesten 486 flere psykologer i kommunene.

Kommuneøkonomien er styrket. Antallet kommuner i økonomisk uføre (ROBEK-listen) er lavere enn noen gang. Det er kommunene som leverer skole, barnehage og omsorgstjenester.

Vi har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 1,3 milliarder, og økt antallet årsverk i tjenesten med over 1400.

Vi gjennomfører et taktskifte i rusomsorgen med satsinger på over 2,4 milliarder, og vi ønsket en ny rusreform som de svakeste i samfunnet beskrev som den viktigste sosialpolitiske reformen på mange tiår.

Vi har rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse til de som trenger det.

Vi satser systematisk på arbeidsplasser til personer som står utenfor arbeidslivet, for eksempel VTA-plasser som går til f.eks. mennesker med Downs syndrom. Det er nesten 3000 flere slike plasser enn da vi tok over regjeringsmakten.

Vi bevilger tre ganger mer til fritidsaktiviter for barn i familier med lav inntekt, sammenlignet med Ap, SV og Sp i 2013.

Vi gir gratis kjernetid i barnehage og SFO for familier med lav inntekt. Det gjorde aldri Ap, SV og Sp.

Vi har økt barnetrygden for alle barn, og med 7.200 kroner i året for barn opp til 6 år. Før oss var den ikke økt på 20 år.

Vi har økt engangsstønaden til foreldre som ikke har rett til foreldrepenger fra 50.000 til over 90.000 kroner. Ap vil kutte i den.

Vi har fått på plass avtale om et inkluderende arbeidsliv og ungdomsinnsats hos NAV.

Vi senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet, gjennom individuell jobbstøtte og funksjonsassistanse.

Vi satser enormt på skolen. Vi har bevilget penger til over 4.000 flere kvalifiserte lærere og gitt videreutdanning til over 40.000 lærere.

For å bøte på konsekvensene av pandemien, har vi satset over en milliard på arbeidsmarkedstiltak og tatt nye initiativ som sommerskoletilbud for unge.

Listen er på ingen måte uttømmende. Jeg kunne fortsatt: Vi har innført en ny mobbelov som skal styrke de som opplever å få barndommen ødelagt, innført krav om at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal ha «hull i CV-en» eller tilretteleggingsbehov, startet oppbyggingen av et fritidskort slik at alle unge får delta i fritidsaktiviteter og så videre og så videre.

Du forstår poenget.

I Høyre skammer vi oss heller ikke over at en vanlig familie i år betaler om lag 14.000 kroner mindre i skatt enn de ville gjort med de rødgrønnes skatteopplegg fra 2013. Akkumulert har en familie siden da spart 66.000 kroner i skatt. Det er ikke et kutt. Det betyr økt velferd.

Vi skammer oss ikke over at vi har fjernet urettferdige skatter som arveavgiften, som rammet både vanlige folk og bedriftene hardt – og som blant annet SV krever gjeninnført.

Høyre ser mennesket, ikke systemet. Vi tror på ordninger og tilbud som treffer de som trenger det. Ikke på å smøre tynt utover. Staten kan ikke være absolutt alt for alle, men skal være veldig mye for de av oss som trenger det mest.

En liten påminnelse mot slutten: De åtte årene Ap, SV og Sp styrte landet fra 2005 til 2013 økte antallet barn som vokste opp under fattigdomsgrensen med 15.000. Til tross for at vi alle betalte mye mer i skatt enn i dag.

Vinner de valget til høsten vil de følge samme oppskrift på nytt. Sosialistene kommer til å øke skattene. For barnefamilier, pensjonister, folk i jobb, bedrifter og eiere. Men det største problemet deres er at de ikke evner å prioritere. De sier ja til alt, ja nær sagt alle nye utgifter. Og en slik oppskrift holder bare helt til du møter virkeligheten.

Når vi skal jobbe for mindre utenforskap i Norge, handler det om å satse på barnehage og skole, om en offentlig sektor som er der for de som trenger det mest og – aller viktigst – om arbeidsplasser. For det er den største forskjellen i Norge nå: Mellom de som jobber og de som ikke jobber.

Vi må skape flere jobber, vi må inkludere flere i arbeidslivet og færre må falle ut av skolen. Det er vår viktigste velferdssak, og foreløpig hører vi få løsninger fra venstresiden.

Jeg antar de er for opptatt med å tegne skremmebilder av Erna og regjeringen.