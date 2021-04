Altså, jeg liker Kjetil Rolness. Ikke bare som Jens Pikenes i Penthouse Playboys, men også som skribent. Han er en viktig motmener, som faktasjekker godt, skriver i et herlig sarkastisk driv og har gode poenger. Selv når det han ytrer bærer en motsatt mening av min egen, liker jeg å lese ham.

Men jeg liker ikke når faktasjekkere selv bommer på fakta. Jeg liker det enda mindre når det fremstår som gjort med overlegg, som svindel; at selve premisset endres for å tilpasses poengene faktasjekkeren ønsker å fremme.

Det er det Kjetil Rolness gjør når han på Medier24 onsdag dundrer løs mot den assisterende direktøren i Helsedirektoratet, for anledningen døpt «hele Norges corona-orakel» under tittelen «Nei, Nakstad, det er ikke «veldig mange» unge på sykehus med covid-19».

Kort forklart:

Tirsdag uttalte Espen Nakstad følgende til TV 2:

– Det er veldig mange i yngre aldersgrupper som også legges inn på sykehus.

Nei, mener Rolness, som begynner med å oversette «yngre aldersgrupper» til «unge» og raskt fortsetter med å vise til at antallet innlagte 0 til 19-åringer i perioden 2. mars 2020 til 11. april 2021 bare var 69, en andel på fattige 1,8 prosent.

Rolness skjeler ikke særlig til det faktum at Nakstad ikke har påstått dette.

Altså, om Nakstad hadde ment «barn» da han sa «yngre aldersgrupper», hadde han trolig sagt barn. Han sa «yngre aldersgrupper» fordi han mente «yngre aldersgrupper», og du skal være ganske vrang om du ikke greier å lese ut av sammenhengen at dette er ment relativt til den allmenne oppfatning om hvem man tror blir veldig syke av corona. I en slik kontekst strekker «yngre aldersgrupper» seg fort helt opp til 50 eller 60 år. Bare prøv selv: Om en 42-åring ble innlagt med corona, ville du ikke da tenkt på ham eller henne som en yngre covid-pasient?

Torsdag ettermiddag endres da også Rolness’ kommentar, til nå å ta med aldersgruppen 20-29. Da øker tallet på innlagte til 225 og andelen til 5,9 prosent.

Litt sakligere, men igjen: Om Nakstad hadde ment «barn og unge» da han sa «yngre aldersgrupper», så hadde han trolig sagt barn og unge.

Å motbevise Nakstads påstand om at «veldig mange i yngre aldersgrupper også legges inn på sykehus» ved å vise til at få i aldersgruppen 0 til 29 år gjør det, er omtrent som å motbevise at Penthouse Playboys-vokalisten synger ureint ved å vise til at Justin Bieber ikke gjør det.

Men Rolness stopper ikke helt ennå. Han gir seg nå i kast med å liste opp tall som viser at andelen innlagte «unge» ikke øker.

Han skjeler ikke særlig til det faktum at Nakstad ikke har påstått dette.

Jeg stopper der, og sier takk for forsøket, Kjetil Rolness, men denne gangen faktasjekket du deg selv i hjel.

Siste: Etter at denne kommentaren ble publisert, svarte Espen Nakstad på kritikken fra Kjetil Rolness på Medier24