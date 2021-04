Tidlig i pandemien bestemte regjeringen seg for å la EU styre Norges vaksinestrategi. I hele vår har internasjonale eksperter og europeiske folkevalgte filleristet EUs vaksineutrulling. Vi ligger nå langt bak land vi liker å sammenligne oss med som Storbritannia eller USA. Å legge alle eggene i en kurv i Brussel har vært en dyr og ineffektiv løsning. Norges vaksinestrategi må granskes av den neste koronakommisjonen med en god armlengdes avstand fra regjeringen.

Ved nyttår signaliserte regjeringen at det var gode sjanser for en påske med mindre restriksjoner. Slik gikk det ikke. Grunnen til denne forskjellen mellom prognosene fra i vinter og den situasjonen vi befinner oss i dag stammer delvis fra EUs kaotiske vaksineprogram. Regjeringen outsourcet oppkjøp av vaksiner tidlig i pandemien til EU-kommisjonen.

Av informasjon som er offentlig tilgjengelig ser det ut som regjeringen tidlig ga opp å skaffe seg vaksiner på egenhånd slik Israel gjorde, eller å samarbeide med flere partnere. I stedet satset de alt på EUs løsning. Regjeringen hadde tidligere bestilt noen vaksiner til Norge via Covax, men disse frasa vi oss da vi i stedet gikk for EUs løsning. Siden har regjeringen verken forsøkt på å skaffe flere vaksiner eller øke produksjonskapasiteten her hjemme. Som med mat og smittevernsutstyr er jo det tryggeste ofte å ha egen produksjonskapasitet.

Helseministeren avviste Senterpartiets forslag tidlig i mars om at vi burde forsøke å skaffe oss Sputnik-vaksinen. Grunnen var at det ville gått mot EU-kommisjonens linje om felles innkjøp, at vi sannsynligvis ikke ville trengt det uansett og at vi måtte vente på det europeiske legemiddelbyrået EMA. Allerede i mars hadde andre EU/EØS-land godkjent Sputnik på egenhånd , men det har siden vist seg at kommisjonen ikke ønsker å kjøpe Sputnik , dermed falt argumentet om felles innkjøp, og nå ligger EUs vaksineprogram så langt bakpå at selv Tyskland og Frankrike ønsker å skaffe seg Sputnik. Det virker som regjeringen har mer tro på EU-kommisjonens evner til å skaffe oss vaksiner enn noen andre i hele Europa.

Folk og politikere er forbanna. Bortsett fra i Norge. Her venter vi tålmodig mens vi er gjennom en ny lockdown.

Det er noen ting EU har fått bra til. EU vært flinkere enn de fleste vestlige land til å skaffe vaksiner til utviklingsland, selv om EU definitivt også bedriver vaksinenasjonalisme . I teorien er det heller ikke dumt å samarbeide om vaksinekjøp, som med Covax. Men i motsetning til USA eller Storbritannia, valgte EU-kommisjonen, en nybegynner i vaksineanskaffelser, tidlig en spesiell tilnærming i forhandlingene med vaksineprodusentene. EU brukte bare en brøkdel av det amerikanerne brukte på utvikling og produksjon av vaksiner. Videre har kommisjonen fått massiv kritikk for utformingen av avtalen de inngikk. I stedet for å bruke egne eksperter på offentlige anskaffelser, hentet de inn en forhandler fra handelsdirektoratet med erfaring fra folkerettslig standard, som er en ganske annen øvelse. Lederen av Europaparlamentets budsjettkomite beskrev avtalen med Astrazeneca som «en erklæring bestående av gode intensjoner». Der britene og USA har jobbet med hele forsyningskjeden, tydelige forpliktelser og straffeklausuler, har kommisjonen fokusert på lav pris og risikoavlastning som gir helt feil insentiv dersom målet er rask og effektiv leveranse. Toppen av kransekaka var at kontrakten var basert på belgisk lov og må prøves i belgiske rettssaler. Om du ønsker rask og effektiv kontraktshåndhevelse er det et svært uvanlig valg.

Da denne strategien ga seg utslag i sene leveranser tidlig i 2021, forsøkte EU seg først med en eksportkontrollmekanisme . Da dette viste seg å kunne resultere i en hard grense på øya Irland som ville undergravet den rykende ferske brexit-avtalen, innrømmet kommisjonen feil og trakk den delvis tilbake. 23. mars sto helseministeren og applauderte EU i Debatten på NRK for å ikke bidra til proteksjonisme for vaksiner. Dagen etter innførte EU eksportkontroll mot blant annet Norge til ramaskrik i markedene, hos legemiddelindustrien i Norge , hos EUs handelspartnere og i EU . Sveits svarte med å kalle EUs ambassadør på teppet og krevde unntak. De eneste som syntes å ta dette med knusende ro er regjeringen . Nylig har det også kommet frem at italiensk militærpoliti under ordre fra kommisjonen har blitt sendt til vaksinefabrikker og forsendelser av hjernehinnebetennelsevaksiner til USA er stanset. I stedet for å ta vaksineprodusenter til retten, har altså kommisjonen valgt å sende inn militærpoliti og benytte seg av sin rett til å utforme handelspolitikk. Det høres ikke akkurat ut som gode intensjoner.

I hele EU har vaksineutrullingen blitt dømt nord og ned. Kommisjonen har innrømmet feil etter feil. Flere land og regioner i EU prøver å skaffe seg vaksiner på egenhånd. Folk og politikere er forbanna. Bortsett fra i Norge. Her venter vi tålmodig mens vi er gjennom en ny lockdown. Det kan virke som om Høyres beundring for unionen har skygget for de nødvendige kontrollspørsmål, og det betaler det norske samfunnet for idag.