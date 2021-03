Det europeiske asyl-hykleriet

Grensevaktene våre anklages for å jage migrantflåter ut på havet. Jeg sier «våre», fordi Norge deltar i EU-byrået for yttergrensekontroll, Frontex.



De har et stort apparat, inkludert en relativt ny uniformert grensevaktstyrke, som har til oppgave å vokte EU- og Schengenlandenes yttergrenser mot ulovlig grensekryssing.

Med denne oppgaven har Frontex de siste månedene blitt anklaget for flere skandaler.

Blant annet skal de ha drevet med «pushbacks», det vil si at de har jaget skrøpelige farkoster med migranter om bord ut av gresk farvann i Egeerhavet, tilbake til tyrkisk. Eller de skal ha sett at greske myndigheter har gjort det, uten å gripe inn. Les for eksempel Statewatch.

En komité nedsatt av EU-parlamentet for å granske påstandene om at Frontex jager migranter på havet, startet forrige uke sitt arbeid. 4. mars ble Frontex-sjefen Fabrice Leggeri grillet i komiteens første møte.

Alle kan være asylsøkere



Ifølge folkeretten er det ulovlig å avvise asylsøkere fra innreise. Anklagene er derfor alvorlige.

Folkeretten kan vanskelig tolkes annerledes enn at hver eneste ankommende person fra Afrika, Midtøsten eller andre steder som påberoper seg rett til asyl, har rett til å komme inn i Europa for å få sine asylsøkere behandlet.

Under den store migrantstrømmen utløst av tyske Angela Merkel i 2015, kom for eksempel en stor andel asylsøkere fra et land Vesten skapte ved å bombe det løs fra Serbia – Kosovo. Neppe berettiget til tilflukt i EU.

Det er opp til mottakerlandet å gjennomføre den møysommelige prosessen med å avdekke fakta. Og bekoste utsendelse av dem som ikke får asyl, alternativt betale årelange opphold for dem det ikke lykkes å sende ut.

Oppgaven er formidabel. Som vi vet, hoper fortvilte mennesker seg opp i elendige leire i Hellas, Italia og andre land i påvente av en slik behandling av asylsøknadene.

– Vi kan ikke ta imot hele Afrika



Et enormt antall mennesker med åpenbar rett til asyl befinner seg i Europas omgivelser. Et kanskje enda større antall ønsker å flytte til Europa av andre grunner, grunner som ikke gir rett til å bli bosatt. Migranter som emigrerer fordi det er så ille i deres hjemland.

Deres eneste sjanse er å påberope seg krav på asyl. Behovene til millioner på millioner av mennesker fra fattige land er så store, at mange utsetter seg for en livsfarlig seilas som skaffer kriminelle menneskesmuglere enorme inntekter.

Så langt i år skal 251 personer ha omkommet i Middelhavet, mens 100.000 har lyktes å komme til Europa, ifølge Flow Monitoring Europe.

Signalene europeiske land sender ut, blant annet via praksisen til Frontex, vil avgjøre hvor mange som setter kursen over Middelhavet, Egeerhavet eller andre ruter.

Trykket kan bli enormt dersom Europa reelt åpner for lojal oppfølging av folkeretten.

Eller som Kong Harald sa i 2016 under et besøk i Italia:

– Vi kan ikke ta imot hele Afrika i Europa, det går ikke.

Har de suget det av eget bryst?



I Norge og de andre europeiske landene går diskusjonen om hvor mange migranter og asylsøkere de skal ta imot.

Uansett hvor politikerne står på den skalaen, påberoper de fleste seg respekt for flyktningekonvensjonen.

Så hva er den egentlige bestillingen til Frontex – skal de vokte yttergrensene bare mot forbrytere som menneske- og narkotikasmuglere, eller prøve å begrense tilstrømningen av grunnløse asylsøkere til kontinentet?

Selvsagt skal ikke Frontex avvise asylsøkere. Tvert imot skal de berge alle som kan være i fare, og bringe dem til land i Hellas eller andre kyst- eller grensestater i Europa.

Det gjør de også. De bidro til å redde 13.170 personer ifølge årsrapporten for 2020.

Men har grensekontrollørene suget det av eget bryst dersom de er mer avvisende enn de skal være? Hvilke signaler har de fått?

Det er jo ingen medlemsland som ønsker seg fri flyt av migranter til Europa.

Vil ikke seile migrantene trygt til Europa



Nå for tida driver frivillige organisasjoner skip som seiler tett inntil Libyas kyst for å redde folk fra menneskesmuglernes skrøpelige farkoster.

Migrantene blir tatt om bord, men settes ikke i land i nærmeste stat, Libya. For også det er i strid med folkeretten. De fraktes til Italia eller andre Middelhavs-land, som vegrer seg for å ta imot.

Politikerne holder fast på asylretten – som de så godt de kan prøver å beholde mest mulig ubrukt.

I 2015 sendte også Norge et skip til disse farvannene for å plukke opp folk som var i ferd med å drukne. Den gang spurte jeg statsminister Erna Solberg hvorfor ikke skipet kunne brukes til å frakte migranter og asylsøkere trygt fra Afrika til Europa, framfor å vente til de var havnet i sjøen.

«Det vil i så fall innebære at vi innfører fri innvandring til Europa. Det er det ingen av våre velstandssamfunn som kan tåle», svarte Solberg.

Vi er altså i en situasjon hvor vi er nødt til å se på at kriminelle bander i det ødelagte landet Libya sender folk ut i livsfare, for at de skal utøve sin rett til å prøve asyllykken i Europa. Ellers ville vi fått for mange asylsøkere.

«Reelle asylsøkere skal skremmes vekk»



Danmarks utlendingsminister Mattias Tesfaye er blant dem som gir uttrykk for at asylsystemet har spilt fallitt.

Den sosialdemokratiske regjeringen i Danmark har sendt ut på høring et forslag til lovendring å opprette søkesentre for asyl langt utenfor EU, og at asyl blir innvilget i et slikt tredjeland.



Det kan Danmark gjøre fordi de har et unntak fra justisområdet i EU og står fritt. De har allerede utredet at deres løsning ikke vil være i strid med folkeretten.

Tesfaye vil gjerne ha med Norge på å utrede et slikt initiativ. Blant annet hadde han et digitalt møte med justisminister Monica Mæland 28. oktober i fjor. Senere har det vært flere kontakter mellom departementene.

Danskene antar at antall spontane asylankomster vil falle når søkerne vet at det ikke er i Danmark de får beskyttelse.

Mæland svarte at tanken om å opprette asylsentre i andre land er lite realistisk. Men regjeringen fortsatte dialog om dette.

Allerede i 2015 konkluderte migrasjonsforsker Joakim Ruist ved Göteborg-universitetet med at dagens asylrett er uærlig og bør skrotes til fordel for flyktningekvoter.

Norske politikere hevdet den gang at innstrammingstiltakene stortingsflertallet hadde innført, skulle forhindre at uberettigede asylsøkere søker seg hit.

Ruist sa tvert imot: Det er alle dem som har rett til asyl, som skal skremmes vekk.

Frontex i urent farvann



I 2016 rykket også direktør Frode Forfang ut med et ønske om å avvikle asylretten slik den er i dag.

«Det er i praksis umulig for en flyktning å ta seg til Europa på lovlig vis i den hensikt å benytte seg av retten til å søke asyl. Det er til og med straffbart å hjelpe noen på veien, selv om hjelpen skulle være gratis og idealistisk motivert. Lykkes de likevel i å komme hit, trer retten til å søke asyl inn med full kraft», skrev Forfang.

Men politikerne holder fast på asylretten – som de så godt de kan prøver å beholde mest mulig ubrukt.

Det er i dette farvannet grensevaktstyrken Frontex praktiserer Europas vilje.

Et urent farvann.

