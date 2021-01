(Denne teksten ble først publisert på Forskning.no, hvor forfatter Nina Kristiansen er redaktør).

I forrige uke ble en ny film lagt ut på Youtube, med tittelen Covidfilmen 2020 – Historien om hvordan tall og o rd lammet en hel verden. Bak står noen som kaller seg «ViktigViten».

Filmen er sett 79.000 ganger siden 20. januar, og er tegn på at corona-konspirasjonsteorien har fått fotfeste i Norge. Den hevder at pandemien er en bløff og at covid-19 ikke er farlig.

Filmen åpner med en erklæring om at den ikke inneholder egne påstander, men kun informasjon med referanser.

Og denne informasjonen kommer på løpende bånd.

WHO har en plan

Første skyteskive er Verdens helseorganisasjon – WHO. De har endret definisjonen på en pandemi, blir vi fortalt av en nøktern, anonym forteller. Nå skal det lite til, bare milde epidemier, for at WHO roper pandemi.

Allerede her går det utforbakke med sannheten, men som i de fleste konspirasjonsteorier, bygger de på noe som har skjedd.

Tilbake i 2009 endret WHO sine nettsider om pandemi, nå står det ikke lenger at pandemier fører til et enormt antall syke og døde. Det burde ikke være oppsiktsvekkende at nettsider redigeres og at moderne medisiner, vaksiner og metoder har ført til at pandemier ikke må ende i massedød. Men i filmen får tekstendringen en illevarslende betydning: WHO har en plan.

For hva skjer i mars 2020? Jo, ifølge filmen erklærer WHO global pandemi på bakgrunn av tallene til én britisk forsker.

En halv million briter har ikke dødd

Mange husker den første, skremmende prognosen som kom fra Imperial College i Storbritannia i mars i fjor: opp til en halv million briter kunne dø om viruset fikk herje fritt.

Typisk for konspirasjonsteorier er at de vrenger og vrir på faktiske forhold. De setter hendelser og informasjon inn i snevre sammenhenger, som gir nye betydninger. Ideen er at vi blir konstant manipulert av noen med en plan. Konspirasjonsteoretikerne har sett lyset, og de går raskt fra spinkelt underbygde påstander til nye sannheter.

Den første prognosen var helt på viddene, ifølge filmen. Og når den ikke stemte, så har alle prognoser om coronaviruset vært feil.

Men viruset har jo ikke fått løpe fritt blant oss. Som vi alle har merket på kroppen, har myndigheter over hele verden satt inn smittevernstiltak. At de mest dystre prognosene ikke slo til, handler om disse tiltakene. I filmen framstilles prognosene som forsøk på å skremme oss med massedød.

En mann = en pandemi

Det siste årets begivenheter fremstilles sterkt forenklet i filmen. Så forenklet at det blir usant: WHO får skrekktall fra en forsker, så erklærer WHO pandemi.

Men den britiske forskergruppen var ikke de eneste som regnet på mulige konsekvenser av coronaviruset med og uten tiltak. Tallene ble justert daglig, etter hvert som forskere og statistikere verden over fikk mer kunnskap om det nye virusets smitteevne.

Faktasjekkere i mange land har gått gjennom påstander lik dem som kommer fram i den norske filmen. De holder ikke mål.

Og hvor sannsynlig er det at en hel verden, med svært ulike regimer og høyt kompetente forskere, leger og nasjonale smittevernsmyndigheter, kun har lyttet til én manns tall? Regnet de ikke over tallene selv? Nei, ifølge filmen.

Du må glemme det du har lest og sett

Riktignok kom det nye prognoser etter hvert, sier fortelleren, men disse ble fortiet av media.

For å tro på det, må vi glemme alle virusekspertene fra avisspaltene og tv-sendingene i fjor, der de kommenterte prognoser og mulig utvikling i smittesituasjonen.

Det er fort gjort å lure på hvorfor de hevder ting i filmen, som det er lett å avsløre gjennom et par google-søk.

Filmen fortsetter i samme spor. Tall og informasjon fra forskning og media blir lagt fram og brukt til å belegge påstander: statistikken over covid-19-døde er rigget, kodene for dødsårsakene er manipulert, rapportene over syke og døde overdriver eller inkluderer andre sykdommer, sykehusenes grådighet gjør at de omskriver diagnoser til covid-19 for å få høyere betaling per pasient, testene er ikke til å stole på, og så videre, videre.

Informasjonen er hentet fra offentlige kilder, forskning og media, men tatt ut av sammenheng og koblet feil.

Plukke litt her og der

Filmen er skoleeksempel på såkalt cherry picking, at man plukker fram den informasjonen man mener underbygger egne påstander og overser informasjon som ikke støtter eget syn.

Faktasjekkere i mange land har gått gjennom påstander lik dem som kommer fram i den norske filmen. De holder ikke mål.

I Norge har faktasjekker og blogger Gunnar Tjomlid gjort en svært grundig gjennomgang av hvordan tall og informasjon er manipulert og vridd. Også faktisk.no har faktasjekket filmen.

Men forskere og leger deltar i filmen og fremmer samme budskap.

Doktor-alliansen

I filmen hører vi fra et panel av leger og forskere. De kaller seg World Doctors Alliance, og ifølge egne nettsider er de en verdensomspennende, uavhengig allianse av leger og helsepersonell som har samlet seg i kjølvannet av covid-19-tiltakene for å få stoppet nedstenging og skadelige tiltak.

De gir tyngde til filmens påstand om at covid-19 ikke er verre enn en vanlig influensa og at konsekvensene av smittevernstiltakene er mer skadelig enn sykdommen.

World Doctors Alliance mener at folk ikke er blitt syke av coronaviruset. De hevder også pandemien er over og at immunitet er oppnådd. (Skjermdump fra filmen: Covidfilmen 2020 - Historien om hvordan tall og ord lammet en hel verden)

Faktasjekkere, blant annet fra nyhetsbyrået AFP, har plukket påstandene fra denne alliansen fra hverandre. Filmen opplyser ikke at flere av legene i filmen har mistet legelisensen, verv og jobber fordi de sprer falsk informasjon om pandemien, sykdommen og dødsfall.

Men de døde blir ikke behandlet særlig grundig i filmen.

Hva med alle de syke og døde?

Tallene over døde av corona mangler eller blir avfeid. Filmen legger vekt på det lave antallet dødsfall i Norge og hopper bukk over overdødeligheten i Sverige og andre land med helt annen smitteutvikling enn oss. Filmen nevner heller ikke at flere av de tidlige prognosene dessverre ofte har vist seg å stemme.

Dessuten svarer ikke filmen på hvorfor så mange lyver om at det er en pandemi. For det kan ikke være få som er involvert: regimer som vanligvis ikke samarbeider, forskere i alle land, smittevernsmyndigheter av alle typer, folk på gulvet i sykehus og legesentre og journalister i alle medier.

Det ville vært ganske utrolig om ikke en eneste opposisjonspolitiker avslørte bløffen eller at ikke en eneste helsearbeider og journalist valgte yrkesetikken framfor å være med på spillet.

Hvorfor, hvorfor?

For at noe skal kalles konspirasjonsteori, må det være en sammensvergelse. Noen i maktposisjoner må samarbeide om en hemmelig plan som vi andre ikke får innsyn i. Og denne pandemisammensvergelsen må være den største av dem alle.

Filmen sier det ikke rett ut, men antyder hva som ligger bak. Det handler om vaksiner. Du skal «tvinges til å få fremmed genetisk materiale plassert inn i dine celler.» Og hvor det går derfra, må vi antagelig til apokalyptiske filmer for å finne svaret på.

ViktigViten som står bak filmen gir ingen klare svar på hvorfor «alle» med makt forsøker å manipulere oss gjennom vaksinering og smittefrykt og hvorfor de stenger oss inne. Dette er et vanlig grep for å fremme konspirasjonsteorier. Du blir presentert for nøye utvalgt informasjon, og må konkludere selv. Slik er det lettere å overtale deg til å tro noe som kan virke utrolig.

Er det noen grunn til å ta filmen på alvor? Vel, 79.000 visninger i skrivende stund viser et visst gjennomslag.

Gjør filmen skade?

Konspirasjonsteoretikere ser på seg selv som kritiske tenkere. Der vi alle andre er sauer som lydig går inn i flokk inn på hjemmekontoret og ut av det stengte shoppingsenteret, tenker de fritt og kritisk.

Men hvorfor står de ikke fram? De hevder i filmen at hensikten er å skape åpenhet og debatt. Men hvem står bak? Hvordan får vi tak i dem for å debattere?

ViktigViten oppgir ingen kontaktinformasjon og det er ingen informasjon om dem på nettet.

Ulike konspirasjonsteorier om pandemien verserer i USA og mange andre land: viruset er et biologisk våpen, Bill Gates vil sette inn mikrochips i oss gjennom vaksinene, Kina vil ha verdenskontroll og det hele skyldes utrulling av 5G.

I Norge har ikke de verste konspirasjonsteoriene fått stor utbredelse, og det er ikke sikkert at en slik film vil gjøre så mye skade her i landet. Selv om vi er dritt lei nedstenging og smittevern, stoler vi i stor grad på myndighetene og lever så godt vi kan.

Men i land med mindre tillit til politikerne, med eller uten god grunn, og større sosiale og økonomiske konsekvenser, kan denne type desinformasjon gjøre stor skade på kollektive løft mot viruset og sykdommen.