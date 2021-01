Nye rop om riksrett mot Trump

Donald Trumps første fireårsperiode som USAs president går ut den 20. januar. Politiske kommentatorer i Washington spør seg nå om det er tid nok til å gjennomføre en riksrettssak for å tvinge ham ut før perioden utløper, og at han da ikke kan forsøke å bli president ved en senere anledning.

Der finnes også andre alternativer, men da må enten visepresident Pence og Kongressen bli enige om å fjerne ham, eller Pence og regjeringen – eller Trump må finne på selv å trekke seg. Da president Donald Trump forsøkte å true statssekretæren i delstaten Georgia til å «finne 11.780 stemmesedler som kunne avgjøre valget, dog urettmessig», i Trumps favør, burde det ha vært klart for presidentens medarbeidere at han ikke var egnet til å inneha en posisjon som

USAs president. Likevel hadde han mange nok sammensvorne da han ba om hjelp til å fuske seg til seier i valget. Det var klart for alle at slike nye stemmesedler måtte være falske. Det var for lengst bekreftet av offentlige myndigheter at det var ikke konstatert vesentlige misligheter i valgsystemet eller med stemmesedlene.

Det er intet nytt for Trump å utnytte sin sterke posisjon som president i USA, til å få andre til å utføre tjenester for seg av personlige og ikke-faglige grunner.

Stormingen av Kongressbygningen i Washington onsdag ble igangsatt av president Trump.

Ikke nok med det, Trump hadde i juli 2019 hatt en samtale med den nyvalgte presidenten i Ukraina i en tilsvarende truende tone og fått ham til å skaffe seg informasjon og utføre personlige tjenester i et tilsvarende tonefall for å få tjenester som kunne hjelpe ham til å skaffe negativ informasjon Trump personlig kunne dra nytte av. Trump ble dømt av Kongressen i en riksrettssak, men ikke til å måtte gå fra stillingen, selv om det er bevist at han har hatt betydelig kontakt og samarbeid med representanter for russiske myndigheter helt på topplan. Det passer seg ikke for en amerikansk president.

Stormingen av Kongressbygningen i Washington onsdag ble igangsatt av president Trump, som oppfordret hvite nasjonalister til å øve anti-demokratisk vold mot andre mennesker. Foranledningen til stormingen av Kongressbygningen kom i februar i fjor, da daværende direktør for FBI kom med en direkte advarsel til Kongressen om at rasemessig og etnisk, ekstrem vold er blitt en hovedkilde til voldsbruk i Amerika.

«Frigi Michigan» ble et kamprop for Trump etter at en terroristgruppe aksjonerte

mot restriksjoner i bevegelsesfriheten i Michigan som et ledd i kampen mot spredningen av coronaviruset i delstaten, mens medlemmer av en hvit voldsgruppe som ville kidnappe og drepe Michigans guvernør Gretchen Whitmer, ble avslørt.

For åpent kamera og mikrofon på amerikansk TV påkalte president Trump sine «venner» i den hvite voldsgruppen The Proud Boys med kampropet «Stand Back and Stand By».

Disse lyttet nå til Trumps kamprop og stilte til kamp i Washington og ble gjenkjent av pressefolk blant de mange hundre demonstrantene som dominerte gatene og Kongressbygningen.

PS: Nærheten mellom Norge og USA kommer tydelig fram i slike dramatiske situasjoner. Vi har en nær slektning som er ansatt som sykepleier i Kongressbygningen og var på jobb under angrepet. Hun gjemte seg i et kott, men vi fikk en rask to ords melding hjem over Atlanterhavet, sent natt til torsdag: «Home, Safe».