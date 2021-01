Det var en tynget og preget politimester Ida Melbo Øystese som tirsdag ettermiddag formulerte setningen alle fryktet, men nesten visste måtte komme: «Vi har ikke lenger håp om å finne noen mennesker i live i skredet her i Gjerdrum».

Rasa Lasinskiene (49), som var ute og gikk med hunden da kvikkleira gikk i oppløsning under henne, lever ikke lenger. Håpet Odd Steinar Sørengen hadde om å få se samboeren og datteren igjen i live brast; Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) er døde.

Tirsdag gikk arbeidet i skredområdet over i en ny fase, en uke etter at skredet gikk i de tidlige morgentimene lille nyttårsaften 2020. Nå handler det om å finne de siste tre savnede, slik at de etterlatte kan få et punktum og en grav å gå til.

Gjennom uka med massiv innsats fra nødetater og frivillige har alle som har snakket med pressen tatt med seg alvoret i formidlingen av tragedien. De har svart på spørsmål fra journalister med andakt og respekt for størrelsen på tragedien. Barn var savnet, en hel familie var borte, pårørende i bunnløs fortvilelse og sorg. Leirraset i Gjerdrum er en slik hendelse som skaper et nasjonalt sår, og et arr som aldri helt vil forsvinne.

«Jeg har problemer med å finne ting å si, for det er helt forferdelig», sa kong Harald da han og dronningen besøkte rasrammede søndag. Ordene uttrykker alvoret, og kongen satte ord på det mange føler. At tragedien er vanskelig å fatte. Sonja skrøt av nødetatene og av varmen blant innbyggerne i den lille kommunen.

Alvoret er ikke en påtatt form, det er et uttrykk for medfølelse og samhold. Det er viktig.

Da nødetatene fant en hund i live mandag, var det en liten glede, og det ga håp om at det kanskje var mulig å finne mennesker i live. Men mannskapene feiret ikke. De hadde en jobb å gjøre og alvoret var for stort.

Det må være slik. Av respekt for de savnede, døde og deres nærmeste. Av respekt for et lite lokalsamfunn i sjokk og sorg, og en hel nasjon som er sterkt preget.

Ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen, under en presseorientering tirsdag, der det kom frem at det er ikke lenger håp om å finne overlevende i leirraset i Ask i Gjerdrum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Derfor er det fint at et kobbel journalister fra Oslo setter pris på at naboer kommer ut med kaffe til dem, men det er ikke like fint at de takker ved å legge ut et glisende gruppebilde på Instagram, fra skredområdet dagen etter at tragedien rammet.

Derfor er det også fint at en lokalpolitiker fra Oslo uttrykker at han er glad for å hjelpe som utkommandert av sivilforsvaret, men ikke like fint at han legger ut en selvgodt smilende selfie foran teltet sitt i Gjerdrum, som om det viktige var at hans innsats skulle applauderes.

Når redningsaksjonen i Gjerdrum nå er over og vi er over i en ny fase, endres også følelsene rundt tragedien. Sjokk går over i sorg. Beroligelse og tvihold på håp går over i sorg. Og i trøst.

Etter hvert vil det bli viktig å ettergå alt, se kritisk på alle forhold som kan være med på å forklare hvordan katastrofen kunne skje.

Men gjennom dette også skal vi bevare alvoret. Og håpe at de som har mistet sine nærmeste en gang greier å smile igjen.