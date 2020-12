Selv har jeg et lite minne om ham som skulle være meget karakteristisk for ham og hans måte å være på som skulle vise seg å være meget typisk da min kone og jeg satt hjemme i Sandefjord og så på edsavleggelsen av ham den 20. januar 2017.

Da vi etterpå hørte ham si på TV at det aldri hadde vært så mange tilskuere tilstede på området The Mall som under innsettelsen av Trump. Det stusset vi på, fordi vi hadde vært til stede på innsettelsen av hans forgjenger, president Barack Obama åtte år tidligere, da jeg hadde skrevet bok om ham. Da var det stappfullt i hele The Malls lengde.

Det vi så på TV, var at da Trump ble tatt i ed, var det meget glissent med publikum til stede.

Det varte ikke lenge før det ble kommentert også av andre at når Trump hadde sagt noe, var det sannsynligvis en løgn.

En bagatell? Ja, kanskje.

Men det gjentok seg, gang etter gang, at når Trump skulle si noe offentlig, var det gjerne løgn, også når det enkelt kunne etterprøves. Og det viste seg at det var et så utpreget karaktertrekk ved personen Donald Trump at mediene begynte å sjekke faktainnholdet av det presidenten sa.

Nå har jeg sluttet å følge journalistenes opptelling, men det må nå være kommet opp flere tusen løgner og misledende uttalelser fra presidenten i løpet av de siste fire år.

Trumpisme



Trumps uhemmede bruk av løgner er kanskje det som aller mest kjennetegner hans måte å uttrykke seg på, og leve på, i det som gjerne kalles «trumpismen».

Denne «ismen» har fått sin egen definisjon av det politiske nettstedet «THE HILL», som er navnet på den lokale nyhetstjenesten oppkalt etter det politiske maktsentrum i Washington som heter Capitol Hill.

«The Hill» mener at trumpismen må inneholde et betydelig innslag av kjendiser, stjerner fra film og teater, politikere og kjentfolk for øvrig fra privat og offentlig liv.

Et annet element er nativisme, som inneholder elementer av fremmedfrykt og - fiendtlighet, hvilket spesielt førte til at Trump påsto at Barack Obama ikke var født i USA og derfor ikke var kvalifisert til å være president i USA.

Det bidro til å etablere kjernen i Trumps ideologi, valgspråket «Make America Great Again». Nå gjenopptar Trump nettopp denne teorien og skaper tvil om hvor den påtroppende visepresident Kamala Harris er født. PS: Hun ble født i Oakland i California den 20. oktober 1964.

Hennes far er født på Jamaica og hennes mor er født i India. Men påtroppende visepresident er altså født i USA. Men det er ikke sikkert at Trump gir seg med dette.

– Blitt mer alene



Trumpismen inneholder elementer og konspirasjonsteorier fra populismen i en tradisjon fra amerikanske politikere som Ross Perot, George Wallace og senator Joseph McCarthy med de ekstremt konservative politiske strømningene som disse bærer med seg.

I løpet av året 2020 er USA blitt mer alene i verden, mer delt mellom nasjonale folkegrupper i økende strid med hverandre. De er i dypere gjeld, mer forurenset, hardere rammet av voldsomme branner og flere orkaner enn noen sinne.

Og verst av alt, det siste året har USA vært hardt rammet av pandemien Covid-19. Ingen kan vente at Trump skal stanse spredningen og helbrede de smittede. Men verden kunne forventet at lederen for verdens mest avanserte og rikeste nasjon i en slik situasjon skulle gjøre noe mer fruktbart enn å redusere USAs støtte til Verdens Helseorganisasjon (WHO) når internasjonal innsats er aller mest påkrevet.

Ingen venter at Trump og trumpismen har skylden for pandemien, men gjennom nærgående mediedekning 24 timer i døgnet har verden fulgt hvordan administrasjonen i Det Hvite Hus har forsømt seg overfor det amerikanske folk og pandemien ved å bagatellisere faresignalene i stedet for å bruke ressurser på en bevisst motkampanje mot den smittespredningen alle så var i gang – men som ikke ble møtt med noen klar og nasjonal styring.

– Underholde innflytelsesrike venner



President Trump viste for hele verden at han la mer vekt på å underholde og beverte sine innflytelsesrike venner enn å lede den internasjonale kampen mot pandemien.

Som et mal-apropos til tilbakeblikket på trumpismen og dens opphavsmann Donald Trump kan det nevnes at i siste del av hans periode i Det Hvite Hus er hans mulige håp om å bli gjenvalgt, blitt fullstendig overskygget av hans meningsløse påstand om at valget i 2020 er «stjålet» fra ham og rigget i favør av valgets vinner Joe Biden.

Det meste av ekspertise på amerikanske valg før og nå, mener at det neppe har vært noe mer rettferdig valgresultat i amerikansk historie.

Trump tapte, og muligens trumpismen med ham.