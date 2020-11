Biden har sagt at han ser kampen mot pandemien som sin aller viktigste sak. Han har dermed fått en stor gave i fanget allerede før han har flyttet inn i Det Hvite Hus, ved at han nå kunne fortelle verden at det amerikanske legemiddelfirmaet Pfizer’s kan ha funnet nøkkelen til en vaksine som alle har lett etter for å kunne stanse spredningen av Coronaviruset.

På sin prioriteringsliste for årene framover har Biden også understreket at han vil reversere avtroppende president Trumps beslutning om å trekke USA ut av Paris-avtalen om å redusere utslippet av forurensning til atmosfæren. Norge er et av landene som er medlem av Paris-avtalen, og Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide mener at de tydelige signalene fra Biden om at USA skal tilbake inn i Parisavtalen, er veldig positive.

Både gjennom Corona-vaksinen og Paris-avtalen har Biden tydelig markert at han gjenoppretter USA som en viktig partner i den internasjonale kampen mot to av de mest brennbare problemkompleksene i verden, den dødelige pandemien og den prekære klimaavtalen.

Biden har hatt god tid til å forberede seg til å overta som president. Og han har en stor fordel ved at han var visepresident fra 2009 til 2017 under Barack Obama og dermed kunne studere presidenten på nært hold. Biden har i løpet av det siste året formulert det han mener kan være bidrag til en visjon for en ny, amerikansk utenrikspolitikk som etter Bidens mening vil framstå som et forsøk på å gjenopprette Amerikas ære og stolthet etter Trumps fire år som president.

Ifølge Joe Biden henger amerikansk, politisk ledelse hjemme og i utlandet nøye sammen. Biden legger vekt på at han – som president – har ønsket å promotere sikkerhet og vise framgang for de verdiene han vil at USA og landets allierte nasjoner skal stå for, ved å styrke sin nasjons eget demokratiske fundament.

Joe Biden har også forberedt seg ved å skrive en rekke artikler om aktuelle problemstillinger. En av disse har tittelen «Derfor må Amerika ta ledelsen igjen».