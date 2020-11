Tenåringen trenger at du er en forelder – ikke en kompis

Alle foreldre drømmer om det samme: Å få et tett og fortrolig forhold til barna våre. At de kan komme til oss med det som er bra, og med det som er vondt og kjipt. Og vi leser oss jevnlig opp på hva Hedvig Montgomery eller Peder Kjøs anbefaler for å få det gode og tette forholdet.

Men grensen mellom å være en god venn og en forelder er ofte syltynn. I disse dager står ekstra mange i dilemmaet mamma eller venninne, pappa eller kompis. Om høsten prøver mange unge alkohol for første gang. Og for mange av oss vekker det et ekstra behov for å beskytte tenåringen.

Vær tydelig på at alkohol hører til etter at man har fylt 18 år.

Er det ikke lurt å la barna få smake sine første dråper hjemme med meg, fremfor at de smaker i ukontrollerte omgivelser med vennene? Og er det ikke best å sende med alkohol hjemmefra, så vet vi faktisk hva poden drikker? Det er ikke uvanlig å tenke sånn, ifølge ferske tall fra en undersøkelse Ipsos har gjort. Den viser at 2 av 10 mener man har mer kontroll ved å sende med alkohol hjemmefra. Og 4 av 10 mener man kan lære ungdom å drikke ansvarlig hjemme.

Faktum er at for mange tenåringer kan det føles godt å ha en ekstra unnskyldning til å takke nei til alkohol, fremfor å ha fått med alkohol hjemmefra. Og for tenåringer flest betyr det å få smake alkohol hjemme, at de også kan drikke alkohol andre steder. Tidlig alkoholdebut øker risikoen for å selv utvikle et alkoholproblem senere i livet. Og alkohol blant mindreårige er alt for ofte forbundet med uønskede seksuelle opplevelser. Så hva kan du som foreldre egentlig gjøre?

For det første må vi snakke med tenåringene våre. La dem få stille sine spørsmål om alkohol. Og fortell hva du mener. Vær tydelig på at alkohol hører til etter at man har fylt 18 år.

Samtidig må du gi et tonn med omtanke og kjærlighet. La ungdommen din få vite at hun når som helst kan ringe deg om det oppstår en skummel situasjon. La han få vite at du sitter oppe til han har kommet seg i seng. Snakk med andre foreldre om hvordan dere håndterer alkohol, fordi du bryr deg om barnet ditt.

Barnet ditt kommer til å møte alkoholen i ungdomstiden. Sørg for at de er forberedt på det, og de har med seg en mamma- eller pappastemme i hodet på fest, som forteller at rus kommer med risiko, og at de må være forsiktige.