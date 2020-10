Spådommer fra EU-tilhengere i Storbritannia og Norge om at den konservative Tory-regjeringen ville ut av EU for å stå friere til å tyne arbeidsfolk og senke standarder etter Brexit, ble blankt tilbakevist av statsminister Boris Johnson og hans folk.

Tvert imot var noe av det første Johnson gjorde etter at han tiltrådte, å gi den lovfesta minstelønna et historisk løft.

Men i parlamentet 12. oktober ga han og flertallet blant Tory'ene likevel grunn til å tvile på løftet om å opprettholde britiske standarder. Da sto regler for mat og dyrevelferd på dagsorden.

I iveren etter å få til handelsavtaler til erstatning for EU-medlemskapet, sikret han seg ryggen fri for å tillate amerikansk standard, klorvaskede kyllinger og storfekjøtt pumpet full av hormoner.

For hva skjedde?

Vil har fritt leide til å handle



Et lovforslag om å kreve at handelsavtaler kun skal tillate import av landbruksvarer som tilfredsstiller britiske krav til standarder for mat og dyrevelferd, ble stemt ned med 332 mot 279 stemmer.

Debatten om dette er opphetet på de britiske øyer. Tallene viser at også noen av de konservative parlamentarikerne gjorde opprør og stemte med opposisjonen for å sikre standardene på mat.

Bondeorganisasjonen National Farmer's Union har samlet over 1 million underskrifter til støtte for lovendringen som ble stemt ned.



Striden er så følsom at at nettstedet evolvepolitics.com publiserte en liste under tittelen «Her er en liste over alle parlamentsmedlemmer som stemte mot å beskytte dyrevelferd og matstandarder mot handelsavtaler etter Brexit.».

Brexit-folket er ikke alene om å blande fakta og retorikk

Katta ut av sekken



Motforestillingene fra regjeringens støttespillere kom klart fram i debatten mandag kveld:

Representanten John Lamon støttet regjeringen og sa ifølge BBC at noen av endringene mindretallet ønsket, ikke var i matprodusentenes interesse - og katta ut av sekken - ville bli skadelig for handelen.

I salen karakteriserte hans partikollega Anthony Mangnall frykten for import av klorinert kylling og hormonkjøtt som skremselspropaganda.

Det må det bli slutt på, mente han.

Men programmet er vakkert



Den kjente kokken Jamie Oliver er blant de mange som i et intervju med BBC er bekymret for mat- og dyrevernlovgivningen etter Brexit.

At de konservative ikke kunne gå med på lovforslaget, viser spillerommet i politisk retorikk.

For hva sa partiet i programmet de vedtok i 2019?

Jo, at en av de store mulighetene med Brexit er muligheten til å bli verdensledende på matkvalitet, landbruk og jordforvaltning.



Så hva skal vi tro? Vi får ta tida til hjelp og se hva som skjer. For Brexit blir det for fullt fra 1. januar.

Omvendt russer-skandale



Brexit-folket er ikke alene om å blande fakta og retorikk. I lang tid har det vært et «faktum» i toneangivende medier og blant EU-tilhengere såvel i Storbritannia som Norge, at Russland og byrået Cambridge Analytica sørget for å vippe flertallet til britisk utmelding av EU, Brexit.

Det nå nedlagte konsulentselskapet Cambridge Analytica ble påstått å ha misbrukt millioner av menneskers Facebook-data for å påvirke folkeavstemningen om Storbritannias EU-medlemskap.

Men denne uka kunne Klassekampen melde at det britiske Datatilsynet etter tre års gransking har kommet fram til at anklagene mot Russland og Cambridge Analytica i Brexit-saken ikke stemmer.

Det slår Information Commisioner's Office fast i dette brevet til underhuset i London.

Fra retorikk til realiteter 1. nyttårsdag



Er det EU-tilhengerne som står for fake news? Vil Boris Johnson bryte sine Brexit-løfter? Vil helvete bryte løs når britenes overgangsavtale utløper uten noen frihandelsavtale med EU 1. januar?

Fasiten blir neppe slik retorikerne på begge sider liker å framstille det.

Torsdag vil nok et EU-toppmøte behandle Brexit. Denne dagen, 15. oktober, er ifølge Boris Johnson siste frist for en avtale med EU dersom den skal være mulig å gjennomføre den innen nyttår.

Neste år blir spennende ikke bare for EU og britene, men også for Norge, hvis største handelspartner er Storbritannia.



