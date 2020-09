Klinge uttrykker bekymring for at veganere sprer vrangforestillinger. Det er svært ironisk i og med at alt Klinge sier om veganere er feil.

Klinge hevder at veganere er i mot hundehold. Dette er feil. Selv om veganere har et litt annerledes syn på hundehold, er det mange veganere som selv har hund. Ettersom det allerede er for mange forlatte hunder som trenger et hjem vil veganere gjerne foretrekke å adoptere dem fra dyremottak, heller enn å kjøpe fra oppdretter. Veganere prøver dessuten å unngå uttrykket “å eie en hund”, siden vi mener at man ikke kan eie et dyr.

Videre hevder Klinge at veganere sprer inntrykket av at de som spiser animalske produkter hater dyr. Dette er naturligvis også feil. Veganere har ingen illusjon av at man hater dyr hvis man spiser dem. Det vi derimot tror er at mange ikke har tenkt gjennom konsekvensene av å, for eksempel, spise egg og bacon. Hvis folk selv måtte sende griser i gasskammer og nyklekkede kyllinger inn i en kvern, tror vi mange hadde innsett de etiske problemene ved å spise egg og bacon.

Klinge tar også feil når hun hevder at Norsk Vegansamfunn vil bruke støttemidlene til å jobbe mot norske bønder og norsk selvforsyning.

Det er velkjent at selvforsyningsgraden ville økt kraftig hvis vi hadde spist mer plantebasert. I tillegg ville folkehelsen blitt bedre og klimagassutslippene hadde gått ned.

På tross av Klinges formaninger hverken misliker eller hater veganere den norske bonden. Det vi derimot er sterkt i mot er et system der verdien av en ku eller gris hovedsakelig avgjøres av hvor mye man kan profittere på deres kjøtt, kjønnsorganer og kroppssekreter. Dyrs liv har en egenverdi uavhengig av nytteverdien for mennesker. Vi mener at det animalske landbruket må avvikles fordi det ikke finnes en riktig måte å gjøre noe som er galt.

Det vi vil ha er en overgang til et plantebasert jordbruk. Vi vil spille på lag med norske bonder, ikke mot dem.

Til slutt vil vi påpeke at det generelle inntrykket Klinge gir om veganere - fanatikere som følger dogmatiske regler om hva som er "lov" å gjøre og ikke - er feil. Veganere mener simpelthen at man bør unngå å utsette de andre bevisste vesenene vi deler jorda med for unødvendig lidelse, så langt det praktisk lar seg gjøre.

Det er ingenting ekstremt med det.