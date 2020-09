Nylig fikk min kone og jeg en telefon fra en norskfødt kvinne som tidlig i livet møtte en amerikaner hun giftet seg med, bosatte seg i USA og fikk familie. Nå vil familien «hjem» til Norge og lurte på om vi kunne hjelpe dem med å finne et sted å bo.

Vi ringte et lite pensjonat i nærheten av der vi bor, men der var rommene opptatt av en annen amerikansk familie hvor et familiemedlem hadde behov for medisinsk behandling som de ikke ville gå til et amerikansk sykehus med, fordi de trodde amerikanske sykehus var fulle av coronapasienter.

I USA er økende uro i befolkningen i kjølvannet av seriøse anklager mot president Trump om at han ikke har iverksatt en bevisst, nasjonal ledelse av kampen mot Corona-pandemien. Særlig ble det blottlagt i hans intervjuer med journalist Bob Woodward hvor Trump avslørte at han bevisst hadde holdt tilbake alvoret i pandemien, kanskje til og med for å skjule sin egen manglende evne til å lede en effektiv kamp mot disse snikende og dødelige truslene.

Ifølge Trump selv ville han ikke skremme opp befolkningen i fare for å skape panikk. I stedet svekket han velgernes tillit til ham selv som leder,– hvilket ville redusere Trumps sjanser til å bli gjenvalgt ved presidentvalget i november i år.

Enten det er brann i skogen eller dødelig virus i lufta, er dette vanskelige dager for våre venner i Amerika, hvor så mange ser på Norge som sitt egentlige hjemland – og en veldrevet, fredelig nasjon i en urolig verden.

Realiteter presidenten fornektet



I tillegg til avsløringene av hans egen manglende ledelse av en samlet, nasjonal kamp mot Corona-viruset, har presidenten i siste uke besøkt California hvor Trump har stått overfor realiteter som han hittil har fornektet.

Samtidig opplever store deler av USA ufattelige skogbranner som raserer også i boligområder og feier over stor områder. I skrivende stund var dødstallene 33, samtidig som brannene spredte seg over stadig større landområder særlig i California og Oregon i tillegg til Washington State. Mange hundretusener av mennesker har flyktet fra flammene. Og det vil bare bli verre, sier klimaforsker LeRoy Westerling til Aljazeera News.

Den demokratiske guvernøren Gavin Newsom mener at brannene California ikke har noe med dårlig skogsforvaltning å gjøre, men at det brenner i California fordi klimaet på jordens overflate er blitt varmere og tørrere og dermed mer brennbar. Også Joe Biden er enig med Newsom om at klimaet på jorda er i forandring. Da Obama var president og Biden visepresident, var USA langt mere villig til å være med på internasjonale tiltak for å bevare miljøet gjennom internasjonale tiltak hvor også USA deltok, blant annet for å holde oppvarmingen av jordens overflate mest mulig under kontroll. Dette kan bokstavelig talt bli en het sak i valgkampen framover.

Også dette har gitt støtet til en heftig debatt med sterke politiske overtoner. President Donald Trump besøkte California i inneværende uke mandag. Men da hadde Trump allerede gjort seg opp en mening om årsaken til brannene, nemlig at det brenner på grunn av dårlig skogforvaltning i California. Fuktighetsinnholdet i lufta har ligget på lavt nivå i utsatte strøk i California i flere dager, hvilket betyr at det er veldig «tørt i lufta». Og tørr luft gjør det lettere for ilden å spre seg.

Største skogbrann noensinne



Seks av de 20 største brannene i Californias historie har funnet sted i dette året, inkludert den største, som noensinne er registrert i delstatens historie. Dette har også fått debatten og dermed frykten til å blusse opp igjen, om global oppvarming og endrede klimatiske forhold som bidrar til at brannene er blitt større og voldsommere enn tidligere år. I det sørlige Oregon skal det nå være mulig at det blir noe regn i dagene framover, men fra helgen igjen skal det bli varmt, tørt vær – med fare for ytterligere spredning av ulmende glør fra gammel brann.

Det er ikke rart at mange nå vil «hjem».