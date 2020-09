Noen deler av Moria består, men det meste ligger i aske. 13.000 mennesker er på flukt fra der de bodde mens de var på flukt.

Moria brenner. Eller, «helvete brenner» som Karin Andersen sa i Dagsnytt 18. Den norske regjeringen har sagt at de vil hente 50 flyktninger. Det er 4 promille av 13 000. Det er ikke første gang Moria brenner. Av og til kommer det av en teknisk feil, ofte er de påsatt. Det er ikke viktig nå. Nå må vi snakke mer om hvorfor noen skulle ville tenne på en flyktningleir. Her er starten på slutten av Moria i 5 akter.

Regjeringens vedtatte trenering

Doktorgradsstudent og frivillig

En uke på overtid, 26. mai, fattet regjeringspartiene Høyre, KrF og venstre kanskje tidenes treneringsvedtak. Regjeringen sto stolt frem og proklamerte at de ville hente asylsøkere fra Moria dersom 8-10 andre land gjorde det samme. Senere viste det seg at disse 8-10 landene kun gjaldt EU-land, og kun land som hadde fullført sine uttak av asylsøkere . Lørdag forrige uke var Ropstad klar i sin tale «Norge er snart klare til å hente barn og barnefamilier fra Moria».

Moria gikk inn i lockdown

9. mars fikk Lesvos sitt første tilfelle av Covid-19.

17. mars innførte den greske regjeringen begrensninger på hjelpearbeidet som kunne gjennomføres i Moria. Innbyggerne ble bedt om å holde avstand. Hvordan de på det tidspunktet nært 20.000 flyktningene i Moria skulle praktisere 1-meters regelen når de samtidig må stå i timelange matkøer flere ganger daglig, og hvordan de skulle gjennomføre regelmessig håndvask når 200 stykker deler ett toalett og 1300 én vannkran uten tilgang til såpe var det få som ville snakke om.

23. mars gikk Hellas inn i full lockdown.

Det brenner fordi vi lar det brenne.

Da den første bølgen hadde lagt seg, og Hellas igjen trengte inntekter fra turistnæringen åpen landet sakte opp. Siden mars har Moria forblitt under fullstendig lockdown. Den greske regjeringen hevder det var for å forhindre spredning av Covid-19 blant en tett befolkning . Leger uten grenser hevdet lockdown var en unnskyldning for å la Moria fungere som en lukket flyktningleir.

Covid-19 kom til Moria

Mens Hellas blir et rødt land og innfører påbud om munnbind innendørs og utendørs samt forbyr samlinger av mer enn 9 mennesker skjer det vi håpet ikke skulle skje – Moria får sitt første tilfelle av Covid-19. En 40 år gammel mann fra Somalia med flyktningstatus blir returnert til Moria etter å ha blitt forsøkt bosatt i Aten. Smitteoppsporing ble umiddelbart iverksatt i en leir hvor det på det tidspunktet var 13 000 mennesker og en familie på 6 kunne sove på mindre enn 6 kvadratmeter. Myndighetene satte mannen og hele leiren i isolasjon.

Et nytt gjerde var under planlegging

3. september annonserte det Greske Innvandrings- og Asyldepartementet planer om å bygge et gjerde rundt hele Moria - inkludert olivenlunden som omkranser selve leiren. Gjerdet skulle bestå av vakttårn, 24/7 videoovervåkning, inngang og utgang kontrollert med metalldetektor og adgangskort. Det skulle bestå av to gjerder, med en dødsone på 6 meter i mellom. Fengselet Moria skulle ble utvidet, flyktninger berøvet all frihet. Arbeidet skulle gjennomføres av lokale entreprenører til en prislapp av 854 000 euro - drøye 9,1 millioner kroner. Hvilke budsjett dette skulle tas fra er ikke kjent, men greske myndigheter har tidligere i 2020 vist at de er villige til å bruke EU-midler på å bygge en flytende barriere for å stoppe båtflyktninger , og en interneringsleir i Hellas.

En uke inn i isolasjonen av Moria, og etter å ha testet snaue 2000 av de 13 000 innbyggerne var det 8. September blitt påvist 35 tilfeller av Covid-19 i Moria. Ingen som har sett bildene av Moria de siste månedene var overrasket, alle forutså en smitteeksplosjon og en humanitær katastrofe. Katastrofen inntraff tirsdag kveld da helvete tok fyr.

Helvete brenner

Tirsdag kveld brøt brannen ut, onsdag morgen var Moria i full fyr. Det meste av leiren er utslettet og 13.000 mennesker er ikke lenger i isolasjon. De søkte tilflukt i skogen og i omkringliggende lagre. På veien mellom Moria og hovedstaden Mytilini var det veisperringer. Ingen flyktninger skulle ta seg til byen. Hjelpearbeidere i nærheten av Moria, langt utenfor spredningsfaren, som kunne bidratt med mye av det flyktningene har mistet i brannen, fikk heller ikke passere veisperringene. Karin Andersen sa at helvete hadde brent ned. Klokken 23:20 på onsdag kveld hadde ikke helvete brent ned - det brant fremdeles.

Dette er ikke første gang det brenner på grunn av opprør i Moria. Det har med jevne mellomrom oppstått branner i leiren som har krevd menneskeliv, og opptøyer som har ført til store skader på personer og utstyr. Dette er tragisk og forferdelig. Mediedekningen til tross, det er sjeldent at vi hører om årsakene bak brannen. At det brenner en kun et symptom - det er uinteressant. Det er sykdommen - årsakene til hvorfor brannene oppstår - som er interessant. Det brenner fordi vi lar det brenne.

Gang på gang har Hellas bedt om hjelp fra andre europeiske land. Konkret bedt om at i alle fall barn og de mest sårbare evakueres, da Hellas selv erkjenner at de ikke klarer å håndtere situasjonen. Da EU-Tyrkia avtalen ble etablert i mars 2016, der flyktningene som kom over havet skulle returneres til Tyrkia, ble det sterkt advart mot det vi ser nå: en overopphopning av flyktninger under umenneskelige betingelser. Norge har støttet denne avtalen politisk, og Norge har bidratt til å finansiere Moria-leiren.

For lite, for sent

Med slik støtte kommer et ansvar: et ansvar om å hindre at medmennesker på europeisk jord mister sine rettigheter og utsettes for unødig risiko eller fare. Da Moria-forliket ble vedtatt 26. mai gjorde vi nettopp dette - vi sto og så på at barn ble utsatt for unødig risiko og fare. Da regjeringen kom på banen onsdag formiddag for stolt å proklamere at de ville evakuere - ikke som en kriserespons, men som en lenge planlagt handling - 50 barn og barnefamilier fra Moria er det for lite. Når de først måtte se på at leiren de har bodd i i årevis brant ned er det for sent.

50 flyktninger er for lite når Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen gjerne tar 50 asylsøkere hver for seg, og 122 andre kommuner ønsker å bidra. Det er for sent når regjeringen venter til helvete brenner før de går med på å hente 50 flyktninger - ikke afghanere.