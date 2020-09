I ukesvis har president Donald Trump reist tvil om det amerikanske postvesenet vil være i stand til å mestre presset, hvis mange millioner velgere sender inn sine stemmesedler med posten i stedet for å møte opp i valglokalet og stemme på valgdagen den 3. november.

Nylig reiste den britiske avisa The Guardian problemstillingen om hvor trygt valget kan bli i dagens polariserte politiske situasjonen i USA.

Samtidig har spekulasjonene begynt å svirre: Hva hvis ingen vinner valget?

Samtidig har Trump skapt katastrofe-lignende inntrykk og dermed tvil om hvor lite trygt det vil være å bruke posten, fordi han mener at posten rett og slett vil bryte sammen på valgdagen og dagene deretter. Trump har sagt at han ikke under noen omstendighet vil akseptere at han taper valget, fordi han vil hevde at valget enten på grunn av posten eller andre forhold vil bli styrt til å gjøre Biden til vinner. Dermed kan det skje at Trump nekter å akseptere valgresultatet hvis ikke resultatet skulle vise Trump som seierherre.

Men så har verden heller aldri tidligere opplevd en amerikansk president som Trump, som har tapt et presidentvalg.

Det synes vanskelig å tro at noen enkeltperson – heller ikke presidenten - vil kunne få den amerikanske nasjonen til å tro på en påstand om at noen annen enn den reelle vinneren av det nødvendige antall valgmenn vil være valgets vinner og bli innsatt som nasjonens president etter valget.

Men så har verden heller aldri tidligere opplevd en amerikansk president som Trump, som har tapt et presidentvalg. Spørsmålet er om Trump kan sette i gang en prosess med mange motstridende krefter som kjemper om makt og innflytelse i dagens Covid-pandemi. Med den bitre motstanden som har utviklet seg mellom folkegrupper med forskjellig etnisk bakgrunn blant annet i viktige vippestater som Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. Og midt i dette står Trumps maktutøvere i gatene for å sikre ro og orden – på Trumps måte – med gevær og tåregass.

Samtidig gjør Trump det han kan for å diskreditere sine motstandere ved å kalle dem korrupte, udugelige tapere.

Hver eneste dag gjør Trump det han kan for å sikre seg støttespillere til å vinne kampen om Det Hvite Hus. Washington Post skrev nylig at Trump planlegger et valgdagsmareritt.



Giftig røyk fra konspirasjonsteorier



Det er for så vidt ikke noe nytt, for han sa noe tilsvarende også foran forrige valg. I år er det trolig mer alvorlig, fordi det eventuelle marerittet kommer som røyk opp av den politiske asken etter det som mer minner om en slåsskamp enn en valgkamp. Situasjonen er langt på vei til å bli borgerkrig med giftig røyk fra konspirasjonsteorier av verste sort – og som Trump synes å dyrke for å sikre seg støtten blant de mest ytterliggående tilhengere av slikt. En versjon av ryktet ble spredt på sosiale medier – ikke minst på Twitter.

Magasinet The New Yorker har presentert noen tanker rundt dette og minner om at i oktober 2016, da Trump var i gang med den valgkampen han vant over Hillary Clinton, proklamerte han at valget var styrt slik at han ville tape. Som vi husker, mot de flestes forventninger, vant Trump valget.

Trumps grep om makten er like svakt som hans forståelse av verden omkring ham.

The New Yorker ga oppgaven til Lawrence Douglas ved Amherst College i Massachusetts, som tok utgangspunkt i tre scenarier: «Will He Go? Trump and the Looming Election Meltdown in 2020».

Douglas har et klart svar: Trump vil ikke godta resultatet, spesielt hvis det bare er et knepent tap. Douglas mener at Trump åpenbart vil forsøke å holde på makten, uansett hva velgerne vil. Det velgerne vil gi uttrykk for ved et valg, vil ikke være et uttrykk for hvilken skade Trump har forårsaket i sin tid i Det Hvite Hus, eller hvilken makt han har opparbeidet.

Kan den amerikanske grunnloven stå imot?



En mer hardkokt autoritær president ville ha fjernet mer effektivt alle muligheter til at han kunne tape et demokratisk valg. Trumps grep om makten er like svakt som hans forståelse av verden omkring ham. Likevel, den amerikanske grunnloven er ikke laget for å motstå den type angrep som Trump nå vil iverksette. Den forutsetter i stedet en fredelig overføring av makten. Og spesielt vil systemet med valgmannsstemmer som fjerner utfallet av valget fra folkeviljen, ligger til rette for misbruk – om noen ønsker det.

Professor Douglas har delt opp tre mulige utfall av valget USA står overfor: Katastrofe 1, Katastrofe 2 og Katastrofe 3.

Katastrofe 1 innebærer at Trump får fem millioner færre stemmer enn Biden, men han vinner valget med et flertall av stemmer i valgmannskollegiet - kanskje inntil to republikanere bryter ut og gir sine stemmer til motkandidaten. 2: Det gjøres innbrudd i Detroits elektrisitetsnettverk på valgdagen. Mesteparten av byen ligger i mørke deler av dagen, og stemmene kan ikke bli talt opp. Demokratene forlanger nyvalg, og det gjør også byens borgermester. Trump tvitrer at Detroit får ikke holde nyvalg, fordi borgermesteren har for lav IQ. Valgresultatet i Michigan er uvisst, så nyvalg blir avholdt. Resultatet blir godkjent av Høyesterett men ikke av Trump. 3: Opptellingen av stemmene går langsomt, alt for langsomt. På valgdagen gir Fox News seieren til Trump. Men et uventet stort antall amerikanere har avgitt stemmer i posten, så mens opptellingen pågår, endrer resultatet seg. Første gang det kunngjøres har Amerika valgt Trump, andre gang har Amerika valgt Biden.

Dette er ikke bare en fantasifull demonstrasjon fra professor Douglas‘ side. Her er det historisk presedens for galskapen. Valgmenn har skiftet side før, Russland har hacket fintfølende infrastruktur tidligere, også i andre land enn sitt eget. Og omtellinger er langsomme og arbeidskrevende.

Hva skjer så? Vi vet at Trump vil gjøre alt for å forverre enhver krise, ikke løse den. USAs grunnlov forutsetter godvilje, ikke vrangvilje i slike vanskelige situasjoner. Og en person som dr. Douglas kjenner godt til at valgresultatet i delstater flere ganger kan forandre seg før det blir endelig.

Kan gi Trump muligheten til å ta seg tilrette



Grunnloven har tatt høyde for at et valgresultat fra tid til annen må omgjøres. Og hvis intet resultat kan godkjennes, foreskriver grunnloven at Lederen for Kongressen trer inn som midlertidig president, inntil problemet kan løses. Dermed ser dr. Douglas for seg at høyesterettsjustitiarius John Roberts innkaller Nancy Peloci som rikets president, og at Pelosi og Trump, evt Biden deler oppgavene seg imellom.

Dette vil etter professor Douglas’ syn være den beste løsningen på et problem som ikke er helt usannsynlig i dagens situasjon. Men det verste utfallet av en uavklart situasjon om hvem som skal ta i bruk alle fasilitetene, problemene og godene i Det hvite Hus, er at landet vil mangle styring og kan ende opp i en tilnærmet borgerkrig mellom alle USAs ulike interessegrupper. Det kan bli en eksplosjon av vold i gatene. Det kan gi Trump muligheten til å forsyne seg - ta seg til rette og få rett uten å ha rett, - hvis vi skal tro dr. Douglas i The New Yorker.

