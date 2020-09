SIAN har den siste tiden reist Norge rundt for å markere sine rasistiske holdninger og bruke det de anser som ytringsfrihet til å spre hat og rasisme mot islam og muslimer. På disse markeringene har mange mennesker samlet seg for å demonstrere mot SIAN. Dessverre har politiet ved flere anledninger sett seg nødt til å stoppe- og arrestere folk, samt bruke tåregass for å spre motdemonstrantene.

Nyhetsbildet viser sinte ungdommer som sparker og slår politibilene og som virker voldelige og aggressive. Hvem tjener egentlig på dette?

Det er riktig å protestere mot hatet som SIAN sprer. Og det var absolutt riktig at 10.000 mennesker vendte ryggen mot Arne Myrdal, og det er ikke noe galt i å overdøve SIAN med musikk og dans. Samtidig er det utrolig viktig at vi antirasister markerer den motstanden på en ryddig måte som ikke gir SIAN gratispoeng og som de ikke kan bruke senere for å sette seg selv i offerrollen.

Jeg er enig i at budskapet til SIAN er grusomt og at det bør stanses av myndighetene, da det etter min mening ikke er ytringsfrihet men hatytringer og rasisme, men det finnes ingen unnskyldning for å angripe politiet som disse ungdommene gjorde under SIAN demonstrasjonen på lørdag.

Politiet i Norge er blant verdens beste. De har et viktig samfunnsoppdrag med å sikre liv og helse samt å opprettholde ro og orden. Videopptakene som har florert på sosiale medier viser sinte ungdommer uten respekt for politiet og som ikke tenker på sin egen- eller andres sikkerhet. De kastet stein på politibilene, hopper på taket på bilene, rev ut planter fra veisperrene på Karl Johan og flere sparket og slo i politibilene.

Ikke mat SIAN med gullskje! Det er nok nå!

Det disse ungdommene oppnådde med disse handlingene var først og fremst å være en nyttige brikker for SIAN!

SIAN bruker disse handlingene til å vise verden hvorfor de demonstrerer mot islam og muslimer og klarer med sine mobiltelefoner å dokumentere at islam betyr vold.

I tillegg til å gi SIAN det SIAN vil ha, får disse ungdommene (som faktisk er et fåtall) all medieoppmerksomhet. De ødelegger for motdemonstrantene som står fredelig i bakgrunnen. De ødelegger også for folk med innvandrerbakgrunn som blir stående tilbake som den store syndebukken og selve symbolet på bråk og hærverk. I tillegg, ødelegger de for de mange uskyldige som blir berørt av politiets tåregass, noe politiet måtte bruke for å spre de voldelige ungdommene og beholde ro og orden i byen.

Det er nettopp slike handlinger høyreekstreme ønsker seg. De vil vise fremmedfiendtlige velgere hvordan innvandrere holder på. De vokser på denne type motstand.

Jeg blir helt oppgitt når jeg ser disse hendelsene. Vi vet at SIAN er ute etter å provosere, og ved at folk lar seg provosere på denne måten, ødelegger det budskapet til oss andre som har brukt mange år på å stanse høyreekstremisme på en logisk og fredelig måte.

Etter terrorhandlingen mot Al-Noor moskeen i Bærum, satte jeg og en venninne i gang en markering som vi kalte «Nei til muslimhat». På denne markeringen møtte ca.2000 mennesker opp. Der stod vi sammen hånd i hånd og viste de høyreekstreme hvilken samfunn vi ønsker å ha, et fredelig samfunn der ekstreme holdninger ikke har plass! Det er et slikt budskap vi ønsker å sende ut videre også.

