Hvor langt strekker du deg for å sikre drømmejobben?

Aldri har vi sett noen ofre så mye for å sikre drømmejobben som Nicolai Tangen. Han har vist oss en «stayer-evne» og motivasjon for jobben som kan være til inspirasjon. Det gjelder å stå i det, ikke gi opp, forsøke nye strategier. Det hjelper selvsagt at økonomien er trygget mens prosessen pågår. Uten sammenlikning forøvrig, har mange mye å gå på når det gjelder å endre strategi for å sikre ny jobb raskt.

Å være jobbsøker er fulltidsjobb. Spesielt i et marked der de færreste jobbene lyses ut. Konkurransen om de utlyste stillingene er stor. Da gjelder det å skille seg ut med selgende CV og søknad så du kommer til intervju. Dager, uker og måneder med nye søknader og CV-tilpasninger tar på og det er lett å miste motet når det ikke fører til noe. Blir ikke målet nådd, må du lage en ny strategi. Endre tankesett fra jobbsøker til kompetanseselger. I stedet for kun se på utlyste stillinger, må du snuse opp stillingene før de lyses ut. Da er du uten konkurranse og viser kreativitet, initiativ og pågangsmot. Dette er egenskaper som selger.

Hallo! Dette er et signal til deg om at her kommer det flere jobber.

Her får du 5 tips til ikke-utlyste stillinger

1. Topp 10-liste

Start med å lage en liste over virksomheter du kunne tenke deg å jobbe for. I hvilket miljø tenker du at motivasjonen vil være på topp, du kan bidra med kunnskap og kompetanse samt selv utvikle deg og komme videre? Her starter strekkøvelsen ved å tilnærme deg jobbsøkprosessen på en ny måte.

Les deg opp på hjemmesidene til virksomhetene. Egne hjemmesider er stadig oftere eneste kanal for utlysning av stillinger da virksomheter ønsker medarbeidere som ønsker å jobb hos DEM. Selv om det ikke er utlyste stillinger på hjemmesidene som passer, les videre.

Hvor i organisasjonen kan du passe inn? Hvilken del av kompetansekoldtbordet ditt kan de ha behov for nå? Hva heter avdelingsleder? Ring vedkommende, pek på 3 områder du er overbevist om at det er match mellom din kompetanse og deres behov og be om et møte for å avklare vinn-vinn. For mange av mine kunder har dette vært første skritt til ny jobb.

2. Intervjuer med ledere

Ledere forteller gjerne journalister gode nyheter, som at de er i vekst, satser på nye områder, vinner kontrakter. Hallo! Dette er et signal til deg om at her kommer det flere jobber. Søk opp firmaets hjemmesider og gjør øvelsen beskrevet i punkt 1.

3. LinkedIn et must

Dersom du ikke allerede har en Linkedin profil ; lag en NÅ! En leder eller headhunter på jakt etter ny medarbeider, leter alltid på Linkedin. Dette er ikke et sted kun for jobbsøkere, men et sted der arbeidslivets aktører er med, i større og mindre grad. Jeg har rådført meg med en av Norges ledende Linkedin-ekspert om bruk av Linkedin, Edgar Valdmanis. Han sier følgende:

« Når du skal i gang med Linkedin bør du være forberedt på at det tar tid, og at djevelen er i detaljene».

Oppsiden er at dette er det beste nettverks-verktøyet. Linkedin kan brukes til å hjelpe andre i nettverket ditt med alle spørsmål vedrørende jobb, fag, karriere og utvikling. Jobber du godt med det, opplever du at du får samme hjelp i retur. Smart bruk av Linkedin kan dessuten brukes til å bygge ditt «brand», og deg som opinionsleder innen ditt fagområde. Det er også verdifullt for deg som jobbsøker.» råder Edgar Valdmanis.

4. Ingresser i annonser viktig kilde

Selv om du skal ha stort fokus på å finne ikke-utlyste stillinger for å komme i posisjon før alle andre, skal du ikke slutte å lese stillingsannonser. Også annonser for stillinger som IKKE er aktuell for deg. Les firmapresentasjonene nøye. Der står det ofte en setning om hvorfor den aktuelle stillingen lyses ut. «Vi er i vekst» eller «Nå satser vi på» nevnes ofte. Igjen, et signal til deg om at her kommer det flere jobber. Kjør metoder i punkt 1-3.

5. Snakk med folk: Din neste sjef er .... hvor som helst!

Jeg har ansatt de fleste av mine medarbeidere på impuls og god magefølelse. Ja, noen jeg treffer på min vei får jeg lyst til å ta med meg hjem og «oppbevare» til det dukker opp noe passende! Jeg vil så gjerne jobbe sammen med personen fordi første inntrykk smakte av teamsuksess. De fleste stillinger jeg har hatt ansvar for har hatt et stort islett av kundebehandling og å skape merverdi og resultater. Mitt første møte med en person er en viktig syretest på hvordan kundene vil oppleve vedkommende. Vi snakker om et etterlatt inntrykk. Derfor er mine anbefalinger i punkt 1-3 verd å bruke tid på. For folk kjøper av folk!

Sørg for at de du kjenner og treffer i sosiale sammenhenger vet at du søker nye utfordringer. I dag er bonusprogram for kandidatanbefaling utbredt i mange bransjer. Summer opp mot kr 50 000 er premien for å tipse om en passende kandidat. Da gidder folk å bruke tid på litt tankevirksomhet på hvem de kjenner som kan passe inn i miljøet, avdelingen og med rett profil. Sørg for at flest mulig da vil tenke på DEG!

Tungen på vektskålen: er du trivelig?

Alle er vi en pakke bestående av en rekke ingredienser utover utdanning og erfaring: språk, kroppsspråk, hygiene, øyekontakt, vennlighet, entusiasme. Det lille ekstra. Tro ikke man er født med det – alt kan læres. Det handler først og fremst om selvinnsikt og vilje. Vilje til å skape gode relasjoner til folk rundt deg. Hvordan opplever andre deg? Er du positiv og muliggjørende? Eller har du lett for å klage, trekke på skuldrene og overlate fremdrift og nytenkning til andre? Vil du andre vel eller er du deg selv nok? Karakterer og erfaring er ikke nok. Du blir en del av et arbeidsmiljø og en kundeopplevelse. Tenk på det i innsalgsprosessen…og i årene etterpå når varen «deg» leveres!