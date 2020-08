Viktig påminnelse: Du er kreativ, selv om du ikke tror det selv

Er du blant dem som er på jakt etter ny jobb i høst? Her får du en viktig påminnelse om at det er mer enn eksamener og formell utdannelse som teller ved ansettelse.

World Economic Forum publiserer en rekke interessante rapporter. Nå har de satt søkelyset på gapet mellom ferdighetene folk lærer og ferdighetene folk faktisk trenger. Mye tyder på at tradisjonell læring ikke kommer til å gi framtidens studenter kunnskapen de trenger for å utvikle egenskaper som er viktig for å trives og fungere i dagens arbeidsmarked, ifølge World Economic Forum-rapporten New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology.

Her er de 10 viktigste egenskapene for å lykkes listet opp. Legg spesielt merke til at siden tilsvarende oversikt ble publisert for 5 år siden, har egenskapen kreativ steget fra 10.plass til 3.plass.

Tenk nøye igjennom hva du er god til.

Topp ti:

2020: Kompleks problemløsning, 2015: Kompleks problemløsning 2020: Kritisk tenkning, 2015: Evnen til å koordinere med andre 2020: Kreativitet, 2015: Evnen til å lede andre 2020: Evnen til å lede andre, 2015: Kritisk tenkning 2020: Evnen til å koordinere med andre, 2015: Forhandlingsevne

2020: Emosjonell intelligens, 2015: Kvalitetskontroll 2020: Vurderings- og beslutningsdyktighet, 2015: Serviceinnstilling 2020: Serviceinnstilling, 2015: Vurderings- og beslutningsdyktighet 2020: Forhandlingsevne, 2015: Evnen til å lytte aktivt Kognitiv intelligens, 2015: Kreativitet

Kilde: World Economic Forum

La oss minne hverandre på noe viktig



Dette overrasker ikke oss som jobber med karriererådgivning og rekruttering. Vi har sett en klar trend de siste årene som viser økt verdsettelse av evnen til å tenke nytt og stille spørsmål ved det bestående. Men det var godt å få det bekreftet av et organ som WEF.

Det som derimot fortsatt er en utfordring, er at mange flinke folk ikke ser på seg selv som kreative. Selv om de stadig popper opp med gode ideer og løsningsforslag som er lønnsomme.

Når jeg underviser i kommunikasjon, spør jeg tidlig første dag: «Hvor mange her er kreative?» Ofte er det ikke mer enn 20-30 prosent som rekker opp hånden. I løpet av kurset kommer det for en dag at de aller fleste med hånden på hjerte kan hevde at de er kreative ut fra hva de forteller de har gjort i tidligere jobber.

På spørsmål om hvorfor de ikke rakk opp hånden, er det to svar som går igjen:

«Jeg tenker at det er folk som jobber i reklamebyrå som er kreative», eller «jeg har jo bare gjort jobben min».

La oss minne hverandre om at Janteloven må skrinlegges og at du selv må sørge for å få fram dine mest salgbare egenskaper i søknad og CV.

Les hva jeg tidligere har skrevet om hvordan du lager selgende CV: CV som virker: Heng ut fiskekroker!

Husk også at søknaden er et salgsbrev: Glem søknad – tenk salgsbrev!

Folk kjøper av folk



Det er mye fokus på digitalisering og kunstig intelligens (AI) og en del jobber forsvinner i kjølvannet av ny teknologi. Men nye jobber kommer også til og behovet for kunnskap om hvordan mennesker bør håndteres er viktigere enn noen gang.

Stadig flere virksomheter som driver med it-utvikling, ansetter bevisst også it-dummies i utviklingsteamet, folk med kunnskap om mennesker og kommunikasjon, nettopp for å sikre at de mellommenneskelige aspektene som trigger både salg og trivsel på arbeidsplassen ivaretas i utviklingsarbeidet.

Fortsatt er det mye sant i begrepet «Folk kjøper av folk». Corona-tidens isolasjon har gjort at mange har følt på savnet etter mellommenneskelig kontakt. Og hvem har vel ikke kjent på savnet etter et levende menneske i den andre enden av telefonen når du er i gang med det tredje settet med «tast 1, tast2».

Employer Branding-programmer har blitt en viktig oppgave for HR-avdelingene fordi stadig flere ønsker en større mening med jobben enn lønn og faglig innhold.

Definisjonen på Kreativitet er: skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt.

Dagens jobbkandidater må kunne samarbeide, kommunisere og løse problemer - ferdigheter utviklet hovedsakelig gjennom sosial og emosjonell læring.

Kombinert med tradisjonelle ferdigheter, vil de sosiale og emosjonelle ferdighetene ruste studentene til å lykkes i den økende digitale økonomien. Tenk nøye igjennom hva du er god til. Hvilke egenskaper hadde du brukt da en kollega klappet deg på skulderen og sa: «Det der var bra gjort!»

Se igjennom topp 10-listen en gang til… kanskje du kan tilføye flere nye egenskaper enn kreative på din CV. Lykke til!