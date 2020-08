Denne norske boka kom Mossad med trusler mot

Beretningen den forhenværende AKP-lederen og Klassekampen-redaktør og -journalist Finn Sjue og Arbeiderpartiets forhenværende partisekretær, nå avdøde Ronald Bye, kommer med, kunne aldri blitt en roman.

Til det er historien Jostein Khalid Mølbach står fram med i boka «Ravnen», som utgis i disse dager, for vanvittig.



En livat fortalt historie som reiser spørsmål til ettertanke:

Hvordan i all verden kan sånt foregå i Norge uten at det blir oppdaget?

Mølbach, kalt «Ravnen» (født i 1964) vokste opp som venstreorientert idealist og fant at terror for å få slutt på verdens urettferdighet er et godt politisk våpen.

Likefullt ble han hemmelig medlem i maoistbevegelsen AKP(m-l) som var imot politisk terror. Der gjorde han en viktig jobb med å infiltrere det livsfarlige nynazistmiljøet i Norge.

Medforfatter Finn Sjue kommer der inn i bildet i egen person i boka.

Mølbach rapporterer til Sjue, og avdekker at nazistene har en likvideringsliste på et tyvetalls navn, blant dem statsminister Gro Harlem Brundtland og - Finn Sjue.

Palestinavenn spionerte for Israel



Ravnen har hatt kontakt med forfatterne siden slutten av 80-tallet.

Et årelangt arbeid med denne boka ga også Bye og Sjue forståelse av at Mølbach hadde dype traumer etter å ha tjenestegjort i FN-styrkene i Libanon.

Ett av poengene i boka er hvor dårlig myndighetene har fulgt opp den psykiske helsa til nordmenn som tjenestegjør i utlandet.

Medforfatter Ronald Bye ble syk og døde i 2018. Men da var mye gjort med boka.

Sjue og Bye har tidligere samarbeidet om flere bøker, og avslørte blant annet hvordan Byes parti Arbeiderpartiet ble brukt av politiets overvåkingstjeneste for å spionere på Sjues parti AKP og andre raddiser.

Historien som brettes ut om den fascinerende og splittede personen Mølbach er medrivende, sier også sitt om konflikter i Norge og verden på 70- og 80-tallet, og bringer oppsiktsvekkende fortellinger om hvordan politiet overser narkotikaomsetning i stor stil.

Spørsmålene blir ikke besvart i «Ravnen». Men boka gir mye materiale til de som vil ta fatt. Hører dere, politi og helsevesen?

Selv Eirik Jensen dukker opp i fortellingen.



Mølbach var svoren venn av palestinerne, men gikk i tjeneste for Israels hemmelige tjenester. Han var idealist som ville ha slutt på urettferdighet, men satte seg tidlig som mål å bli en smart forbryter og god leiesoldat.

Mossad med trusler mot boka



Til og med selve boka blir til tema i boka.

I oktober 2017 slapper Mølbach på en stille skogshytte i Åmli. Der får han telefonoppringninger fra de israelske hemmelige tjenestene, som har snappet opp at han legger ut til forfattere om sitt liv.

Ravnen på brakka til den kosovoalbanske styrken FARK, umiddelbart etter sprengningen han gjorde, som kan ha kostet 70 serbiske soldater livet.

Stemmen levner liten tvil om at Mølbach og hans familie kan bli utsatt for represalier hvis han forteller om sin virksomhet som spion for Israel i denne boka.

Det gjør at han holder tett om sitt spiontokt for Israel. Men forfatterne har ved hjelp av andre kilder funnet ut at han deltok i kartlegging av antiluftskyts i området fra Saida i Sør-Libanon og til Middelhavet, mens Israel okkuperte området.

Tilstår uoppklart postran



Ravnens «karriere» starter med at han 31. mars 1990 gjennomfører et fingert ran av seg selv som postbetjent på Lysakerelven postkontor i Oslo Vest, og kommer unna med nesten en million kroner i dagens pengeverdi.

Politiet klarte aldri å oppklare ranet. 30 år etter gjør Jostein Khalid Mølbach det selv i boka, der han forteller at det var han som sto bak.

90.000 av kronene sendte han som gave til den irske opprørshæren IRA.

Året før hadde han vært i FN-tjeneste i den norske Unifil-bataljonen i Libanon, og vant erfaringer på vei mot sitt mål, å bli en dyktig leiesoldat.

Men uten å være oppmerksom på det selv, pådrar han seg der psykiske traumer som forfatterne mener kan forklare narkotikaproblemet han får.

Kan ha drept 70 serbere



Ravnen jobber som dørvakt med store diplomatiske evner, narkolanger, torpedo og opptrer etter hvert mer voldelig. Selv anslår han å ha begått straffbare handlinger tilsvarende 25 år i fengsel, men sitter igjen med noen forelegg.

Så får han oppfylt drømmen om å bli leiesoldat.



I 1999 slutter han seg til FARK, en av hæravdelingene til den kosovoalbanske frigjøringsbevegelsen UCK.

Mølbach får i oppdrag å lære opp en tropp kosovoalbanske krigere, folk i elendig form bosatt i en rekke europeiske land. De fleste av dem kom ikke av idealistiske grunner, men var forbrytere som på denne måten fikk gjemt seg.

Mølbach klarte blant annet å gjennomføre sprengning av et serbisk våpenlager, der opptil 70 serbiske soldater kan ha blitt drept.

UCK var splittet i fraksjoner som hatet hverandre. En annen av UCKs frigjøringshærer, LDK, ble ledet av Hashim Thaci. Han er nå president i Kosovo og ble 20. juni i år tiltalt for krigsforbrytelser. Thaci prøvde blant annet å få likvidert kommandanten Mølbach var underlagt.

Spørsmålene om rettsstat og helsevesen



De mange medrivende fortellingene om Jostein Khalid Mølbachs liv gjør at det er vanskelig å legge fra seg boka.

Men den er også viktig fordi den forteller en historie om alvorlige mangler i et Norge som kan betraktes som en av verdens best fungerende velferdsstater og demokratier.

Hvordan kan det ha seg at politiet må kjenne til så omfattende narkoomsetning som denne boka dokumenterer, i Oslo, men ikke minst i Bergen, uten å slå til?

Den viser også at behovet for oppfølging av psykiske traumer for norske utenlandssoldater, var bortimot fraværende, noe som kan ha bedret seg i nyere tid.

Noen av spørsmålene Mølbachs utrolige liv reiser, oppsummerer for øvrig forfatter Finn Sjue, som også er utdannet psykolog, godt:

Hvordan er det mulig å oppdage sterkt destruktive ideologiske, religiøse eller politiske overbevisninger hos et menneske før det er for seint?

Hvordan er det i all verden mulig i rettsstaten Norge å gjøre seg fortjent til 25 års fengsel, men likevel bli straffet med bare fire små forelegg?

Hva forteller dette om det norske samfunnet og rettssikkerheten på 70- til 90-tallet? Og hva med i dag?

Hvordan er det mulig å komme seg opp fra en stupmørk tilværelse og tilbake



til et anstendig liv?

Spørsmålene blir ikke besvart i «Ravnen». Men boka gir mye materiale til de som vil ta fatt. Hører dere, politi og helsevesen?



