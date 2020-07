Vi leser ofte om gründere som lykkes, hører om venturefond med millioner i risikovillig kapital, Innovasjon Norge-støtte, filantroper som øser av sin rikdom og investerer i start-ups. Joda, noen lykkes som gründere. Men det er enda flere som tryner og faller i det «sorte hullet».

For hva skjer med alle som går med en gründer i magen, jobber dag og natt med forretningsplaner, søknader, testing av prototyper, utallige pitcher til potensielle investorer, kanskje får første mulige støtte fra Innovasjon Norge til markedsundersøkelser….men så er det stopp. Kun en brøkdel går videre i Innovasjon Norge-systemet og får «kommersialiseringstilskudd». Risikovillig kapital er slett ikke alltid så risikovillig allikevel. Gründeren har sjelden økonomi til å ta ut lønn, sparepengene brukes til patenter, prototyper, konsulenter, eksperthjelp, nødvendig utstyr og lokaler. Selv om hele familien har heiet og levet på sparebluss…ventet på det store gjennombruddet….så gikk det ikke likevel.

Avstanden fra drømmen som brast til depresjon er kort. Mange faller i det «sorte hullet» og opplever at det er lite hjelp å få.

Ikke rett til dagpenger

Tar du ikke ut lønn, fører dette til manglende rett på dagpenger fra NAV dersom du går konkurs. Det følger ikke støtte til jobbsøk-prosesser sammen med avslag fra Innovasjon Norge og andre potensielle kilder til etableringsstøtte. Karriereveileding koster penger og det har de færreste råd til. Avstanden fra drømmen som brast til depresjon er kort. Mange faller i det «sorte hullet» og opplever at det er lite hjelp å få.

Seriegründer, Nicolai Prydz, har nylig lansert boken «Start-up Helvete». Formålet med boken er å skape økt forståelse og realistiske forventninger til det å utvikle en virksomhet under usikkerhet. Alle bør lese boken. Samfunnet glorifiserer i dag gründerskap, og forsøker å få oss til å se forsiden av startup-medaljen. Nicolai Prydz øser av egen erfaring og viser oss også baksiden. Prydz mener det er grunn til å heve en advarende finger så lenge ikke forståelsen er større, og mer er tilrettelagt for gründerskap. Finansavisen anmeldte boken, og konkluderte med at den er viktig for AS Norge. Vurderer du å starte for deg selv, les Startup-Helvete først.

Det er ok å feile



Leder av Gründerklubben, Berg Moe er tydelig: «Mange tenker at det å ha gått på trynet med en startup er bare negativt, men man lærer mye gjennom en slik prosess». Ja, det kan koste mye i forhold til økonomisk tap, men det er ikke billig å ta en MBA heller.

Kunsten er å fokusere på alt man har lært og ta dette med seg videre.

Det å lage en liste med over ulike roller, situasjoner og utfordringer man har håndtert, kan være en god start.

Kulturen vi har i Norge med at det ikke er ok å feile, er en uting og noe vi må jobbe mer med fremover. Da er det kjempefint at personer som Nicolai Prydz står frem og setter fingeren på utfordringene.

Man må være forsiktig med å ta for mye risiko og unngå enkeltmannsforetak.

Klarer man å begrense låneopptak og personlig ansvar knyttet til gjeld, er det enklere å komme tilbake ved en konkurs.

Arbeidsledighet er et dårlig utgangspunkt

Som mentor i karriereendringsprogram møter jeg ofte desillusjonerte jobbsøkere som etter avslag på avslag tenker at egen virksomhet er en løsning på arbeidsledigheten. Det er et dårlig utgangspunkt for å lykkes som gründer. Dersom du og din familie er trygghetssøkende og ønsker forutsigbarhet og trygg økonomi, er fortsatt ansettelsesforhold å foretrekke. Det er stor konkurranse om utlyste stillinger i et arbeidsmarked med mange flinke folk i flyt. Da må du vite at de færreste jobbene lyses ut! Dette faktum fordrer nye metoder hos deg som jobbsøker. Du må endre tankesett fra «jobbsøker» til «kompetanseselger». I denne artikkelen publisert for en tid tilbake, gir jeg noen tips om hvordan du finner jobber før de lyses ut .



Struktur og handling

Lag en oversikt over alle elementene i enhver rolle du har hatt, både formelle og uformelle. Er det en rød tråd her? Hvilke egenskaper går igjen som suksessfaktor i dine tidligere jobber? Suksessfaktorene er ikke alltid relatert til utdanning, det kan være en personlig egenskap du har som er svært salgbar i disse tider, som for eksempel relasjonskompetanse/flink med folk, lærevillig og nytenkende. Slike egenskaper må også synliggjøres i søknad og på CV. Er du sikker på at tilsvarende jobb som den du har hatt til nå, finnes i dag? Tenk nytt! De fleste av oss kan gå inn i 20-30 ulike roller. Gjør åpne søk på finn.no og nav.no – kun geografi, ikke stilling. Se hvilke virksomheter som finnes i ditt nærområde, hvem som skriver «...er i vekst» eller «nye satsningsområder». Dette er signal om at flere jobber vil komme. Vær i forkant – ta kontakt med relevant avdelingsleder du tenker kan ha nytte av den delen av «kompetansekoldtbordet» ditt som passer deres behov. Start prosessen allerede nå så ligger du et hestehode foran alle som er på jobbjakt til høsten.

Dersom du har en jobb du ikke er helt fornøyd med, legg deg disse ordene på minnet, nylig uttalt av en headhunter: «Vi ser ikke etter den beste blant søknadene, vi skal finne den beste kandidaten. Og de søker kanskje ikke fordi de allerede har en jobb. Vi må finne dem.» Vær proaktiv, sørg for at de finner deg.

For, som Startup-Helvete konkluderer så er det ikke om du er gründer eller ikke som er det viktige. Det viktige er at du bidrar med din kompetanse og ditt unike perspektiv i det fornyelsesarbeidet alle sektorer i vårt samfunn så desperat trenger. Ekte innovasjon starter med at du deler ditt unike perspektiv.