Trump fokuserte på splittelsen i det amerikanske samfunnet, uten noen forsøk på å bygge broer eller forene folket. Han appellerte til sin velgerbase på høyresiden i politikken og bygget front mot det han kaller en «ny, ytterliggående venstreorientert fascisme» – som han mener «forsøker å viske ut nasjonens verdier og historie».

Med coronaviruset som bakgrunn for en flammende framføring i kampen foran presidentvalget i november, ble hans opptreden en omstart av hans kampanje for gjenvalg. Han brukte nasjonaldagen og en offisiell presidentframføring som en del av en «full kulturkrig mot et innbilt fugleskremsel fra venstresiden for å skape forvirring, og hvor han beveger nasjonen i retning av en totalitær stat».

Donald Trump ser seg selv som en etterfølger etter historiske, amerikanske helter

«Vår nasjon opplever nå en nådeløs kampanje for å viske ut vår historie, krenke våre helter, rasere våre verdier og indoktrinere våre barn», sa Trump til en tettpakket forsamling hvor få hadde ansiktsmaske. Og han fortsatte: «Rasende mobber forsøker å rive ned statuene av nasjonens fedre, ødelegge våre mest hellige minnesmerker og slippe løs en bølge av voldskriminalitet i våre byer.»

Donald Trump ser seg selv som en etterfølger etter historiske, amerikanske helter som nedkjempet nazister, fascister, kommunister og terrorister og trakk en direkte linje fra slike historiske fiender til de som i dag kritiserer Trumps politikk.

«Vi er nå i ferd med å nedkjempe den radikale venstresiden, marxistene, anarkistene agitatorene, plyndrerne, og alle dem som ikke har peiling på hva de gjør.»

Uka før folkemøtet ved Mount Rushmore, hadde president Trump, også ifølge The New York Times, en middagsgjest lørdag 27. juni. Det var Bernard Marcus, en av de økonomiske støttespillerne til Trumps republikanske parti. Han fortalte Trump om sin misnøye med at Trumps meningsmålinger viser at presidenten blir stadig mindre populær hos velgerne, og at sponsorene var misfornøyd med Trumps svigersønn Jared Kushners ledelse av Trumps gjenvalgskampanje.

Trump forsøkte å forsikre Marcus om at tallene i meningsmålingene snart ville forbedre seg, og at presidentens status snart ville bli forbedret ved at nye, gode folk ville bli hentet inn for å styre kampanjen for gjenvalg.

Dagen etter møtet ved Mount Rushmore skulle presidenten ut på en runde med golf, men først spilte han av en personlig video med høyt lydnivå han hadde fått fra en gruppe pensjonister i Florida, hvor en Trump-tilhenger ropte ut «White Power» før en av Trumps medarbeidere fikk stoppet avspillingen.

Etter president Trumps spektakulære valgkampshow foran den karakteristiske president-silhuetten ved Mount Rushmore i South Dakota på USAs nasjonaldag den 4. juli, er det godt å se at hans sannsynlige utfordrer ved presidentvalget den 3. november, Joe Biden, også er kommet i gang.

Biden er kommet seg ut av sitt hjemmekontor i kjellerstua i Delaware og har utfordret Trump, spesielt med kritikk av det Biden mener er Trumps svake, nasjonale ledelse av nasjonen. President Trump har gjort narr av sin utfordrer Biden som hittil har holdt seg mest i ro, uten egne valgmøter i lojalitet til reglene for å begrense corona-smitten.

USA er ikke bare rammet av den voldsomme pandemien, men også de rasepregede opptøyene etter politivold i amerikanske byer under overskriften Black Lives Matter. Med unntak av TV-kanalen Fox News har de fleste amerikanske medier, både på papir og i radio og TV, kritisert presidenten både for president hans mangel på engasjement for å redusere faren for ytterligere spredning av smittefaren, og at han synes å vise liten respekt for den afroamerikanske befolkningsgruppens legitime rettigheter i det amerikanske samfunn både i fortid og nåtid, spesielt vedrørende politivold.

« Ta ledelsen, Mr. President, eller tre tilbake og la andre lede nasjonen», sa Biden nylig. Lite tyder på at Trump er interessert i å trekke seg tilbake, selv om en rekke meningsmålinger i det siste viser at det kan bli vanskelig for Trump å vinne gjenvalg ved presidentvalget i november. Men, som det så viselig heter, meningsmålinger er ikke valg.