Under borgerkrigen var det en bitter strid om USAs regjering i Washington hadde rett til å forby slaveri i amerikanske territorier som ennå ikke var blitt delstater. Dette fikk sørstatssoldater til å skyte mot nordstatenes soldater på Fort Sumter i delstaten South Carolina den 12. april 1861, da uroen brøt ut i en regulær borgerkrig.

Tidligere slaver ble oppmuntret til å kjempe med regjeringen i Washington (nordstatene) for derved å styrke fellesregjeringen i Washington D.C. og bevare Amerikas forente stater. President Lincoln slapp slavene fri for å svekke sørstatenes krigsmakt, og han oppfordret de tidligere slavene til å delta i borgerkrigen på nordstatenes side.

Den samme, bitre rasestriden lå til grunn for opptøyene, brannstiftelsene og plyndringen i amerikanske storbyer både i 1960-årene og nå i 2020.

Alle vet at «meningsmålinger ikke er valg», men likevel vil de siste dagers målinger betraktes med interesse, men må betraktes med all mulig skepsis. Det er likevel grunn til å tro at tumultene i USA de siste ukene har påvirket meningsmålingene som viser at 52 prosent av befolkningen fortrekker demokratenes sannsynlige presidentkandidat Joe Biden, mens 44 prosent foretrekker republikanernes kandidat, president Donald Trump.

I disse dager viser meningsmålingene følgende tendenser i enkelte viktige, mulige vippestater, ifølge Real Clear Politics:

Florida: Biden 49,5 - Trump 42,4

Pennsylvania: Biden 49,3 - Trump 43,0

Wisconsin: Biden 48,8 - Trump 40,8

Michigan: Biden 49,8 - Trump 42,5

North Carolina: Biden 46,8 - Trump 44,4

Arizona: Biden 46,3 - Trump 42,3

Texas: Biden 46,4 - Trump 47,9

Se for øvrig i RealClear Politics: «President Trump Job Approval» og «Battle for the White House.»



Les kommentaren: Joe Biden har tre store ulemper



President Trump har større problemer blant sin egen velgermasse i sitt eget land enn kanskje noen annen amerikansk president har hatt i fredstid. Trump opplever store indrepolitiske problemer knyttet til raseproblemet i den amerikanske nasjon, mellom den «hvite», (europeiske) rasen på den ene siden og de «sorte og brune» (afrikanske og asiatiske) rasene på den andre siden. Her har det vært konkrete tilfeller av politivold, hvor «hvite» politimenn har tatt livet av afroamerikanske sivile under demonstrasjoner og opptøyer i amerikanske storbyer.

Men for åpen scene og mikrofon lyver presidenten og hevder at USAs ledelse har gjort en storartet jobb for å beskytte det amerikanske folk.

Selv om dagens uro ligner svært på raseopptøyene i USA i 1960-årene, er det likevel en vesentlig forskjell: Da var den «hvite» del av befolkningen stort sett samlet i motstand mot de «sorte» og deres opprør mot vold og ødeleggelser.

På samme måte som opptøyene i amerikanske storbyer i 1960-årene kom i tillegg til, og hang delvis sammen med, opptøyene og motstanden mot den amerikanske deltagelsen i krigen i Vietnam, er opptøyene i disse dager delvis knyttet til den verdensomspennende coronapandemien som har rammet også USA med full tyngde. Både den fargede og hvite befolkningen er rammet av pandemien, og de klandrer i fellesskap president Trump og hans regjering for å ha gjort en svært dårlig jobb med å gi en klar, nasjonal styring i bekjempelsen av pandemien i USA.

Det er lite Trump kan skryte av i en sammenlikning med Abraham Lincoln, eller Honest Abe (Ærlige Abe), som han ble kalt på folkemunne.

Men Trump skryter likevel uhemmet av sin egen innsats. I sammenligning med «Honest Abe» har Trump i hvert fall lite å stille opp med. For velgerne vet at de ikke kan stole på ham.

Det å sjekke fakta-innholdet i Trumps offisielle uttalelser siden han ble innsatt som president i januar 2017, er blitt en betydelig journalistisk aktivitet – som viser at presidenten er tatt i offentlig uttalte løgner nær 20.000 ganger siden han flyttet inn i Det hvite hus i januar 2017.

Og det må virke svært irriterende for befolkningen, uansett etnisk bakgrunn, å oppleve at landets ledelse – med Trump i spissen – har gjort en så dårlig jobb med å redusere pandemiens skadevirkninger at USA i dag er blant de land i verden som er hardest rammest og har flest dødsfall i forhold til landets folketall. Symbolet på dette er at Trump nekter å bruke munnbind, som skal være det tiltaket som har størst effekt i å beskytte den enkelte bærer og hans/hennes omgivelser. Men for åpen scene og mikrofon lyver presidenten og hevder at USAs ledelse har gjort en storartet jobb for å beskytte det amerikanske folk.

Inn kommer minner om andre presidenter som i kontrast til Trump, ikke synes å ha hatt en umettelig appetitt på å fremheve seg selv og sine handlinger, enten de er sanne eller ikke. Det gjelder blant annet Ronald Reagan, som ikke hadde behov for å lyve på seg egenskaper han ikke hadde. Men han praktiserte det han sa, om at «de beste lederne ikke nødvendigvis er de som gjør de største bragdene. De beste lederne er de som får andre til å gjøre de største bragdene».

En viktig usikkerhet gjenstår imidlertid foran høstens valgkamp. Den dukket opp i intervjuer nylig med presidentens tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver, John Bolton. Etter å ha vært rådgiver for Trump i 17 måneder, konkluderte han med at Trump ikke er egnet til å være president i USA. Bolton sa opp sin stilling og skrev i stedet bok om sine opplevelser og samtaler i Det hvite hus.

Men Bolton rakk å høre Trump be om hjelp fra den kinesiske president Xi Jinping til å vinne presidentvalget i november i år og dermed få fire nye år i Det hvite hus. Det er en av de tre viktigste påstandene i Boltons bok, om at Trump derved ber om hjelp til å vinne valget på uærlig måte. Vi vet ikke hva den kinesiske presidenten svarte. Men det er en offentlig sak at Trump fikk slik hjelp av den russiske president Vladimir Putin og hans russiske agenter da Trump vant over Hillary Clinton ved presidentvalget i 2016.

Hvis Trump skulle få tilsvarende hjelp av kinesiske agenter i år, og vinner valget på uærlig måte, ville det være lengst mulig unna det «ærlige Abe» ville gjort - han som løgnhalsen Trump liker å sammenlikne seg med.