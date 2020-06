«Det jeg forbinder med flagget er inkludering, da jeg ikke er etnisk norsk, men likevel føler en sterk tilhørighet hver gang jeg ser det», skrev studenten Mihriban Kizilirmak i Adresseavisen i 2017.

Teksten handlet om om nasjonalistenes kapring av det norske flagget og nordmenns motvilje mot å snakket pent om det, av frykt for å «bli stemplet som rasistisk eller ekskluderende.(...) Fordi det ser ut til at de som typisk omfavner Norge, ofte viser seg å være høyrepopulister».

Tre år senere er George Floyd (46) drept av politiet, amerikanerne har endelig fått nok av den strukturelle rasismen som aldri tar slutt. USA er snudd på hodet. Demonstrasjonene har nådd Europa, og Norge.

Mange nordmenn ytterst til høyre har store problemer med å håndtere, tolerere og forstå den antirasistiske oppvåkningen. De toner flagg imot. Det norske flagg.

Våren og sommeren 2020 fremstår Kizilirmaks tekst riktigere enn noen gang.

Symbol på frihet



«Det rene flagg», det vi har i dag, uten unionsmerke av noe slag, ble innført i 1899, seks år før Norges endelige frigjøring fra Sverige.

Flagget var viktig for identitetsbygging i en ung nasjon. Under tysk okkupasjon fra 1940 til 1945 ble det på ny vårt viktigste symbol på frihetskamp.

Flagget betyr for oss alle omtrent det samme. Frihet og nasjonal stolthet.

Men frihet for hvem? Jo, alle lovlydige mennesker i Norge.

Og nasjonal stolthet over hva? Jo, over at vi er et land som kan tilby og opprettholde denne friheten.

Flagget har ingen politisk farge, selv om det inneholder både rødt og blått. Flagget tilhører verken kommunistene, kapitalistene eller kristenfolket. Det tilhører ikke miljøvernerne og det tilhører ikke bøndene. Flagget tilhører definitivt ikke rasistene.

Vi og de «svarte»



Det betyr selvsagt ikke at Per-Willy Amundsen ikke har samme rett til å flagge som alle andre. Men det betyr faktisk at det ikke er greit at den tidligere justisministeren bruker det for å underbygge sine fremmedfiendtlige, ekskluderende og nasjonalistiske politiske standpunkter.

Vi endrer syn på flagget vårt. Det flytter seg mot sørstatsflagget.

For det norske flagget er hele nasjonens, også deres som er nye i Norge.

Også de Amundsen refererer til som «svarte» – selv om han velger å stemple dem som som et gruppeproblem, som «driver med gjeng- og ungdomskriminalitet», «ran, vold, bilbrenning, voldtekt og annen kriminalitet».

Flagget skal bygge nasjonalt samhold. Det er hele poenget. Du bygger ikke nasjonalt samhold ved utpeke rasedefinerte grupper til voldtektsmenn og pyromaner.

Brunt tyveri



Vi har sett det før, at brune grupper forsøker å gjøre flagget til sitt. Nasjonalister bruker det i Norge. Antiislamister og jødehatere. Til og med blant nynazister i Tyskland har det norske flagget vært et kraftfullt symbol på det ariske.

Det gjør at vi andre endrer syn på flagget vårt. Det flytter seg mot sørstatsflagget. Det blir hengende noe brunt ved det, og vi som har vært så glad i dette rektlangulære tøystykket med med hjørner i «høirødt» og kors i hvitt og «mørkeblaat» begynner å føle på det: Er vi med på å støtte disse kreftene om vi flagger og pynter oss med de norske fargene?

Vi er ikke det. Tvert imot skulle vi flagge mye mer.

For akkurat nå driver Per-Willy Amundsen og gjengen og stjeler det fra oss, bit for bit. Det kan vi ikke tillate.