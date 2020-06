«Symbolpolitikk» og «en fest for landets revyscener». Slik beskriver Cecilie Lyngby (FNB) byrådets satsning på bilfritt byliv. Sannheten er at den restriktive bilpolitikken både virker og er populær.

Biltrafikken i Oslo sentrum gikk ned 28 prosent fra 2016 til 2019, ifølge trafikktellinger fra Sweco.

Samtidig er det registrert flere fotgjengere og langt flere mennesker som oppholder seg i byrommene i sentrum. Forsinkelsene på bussen er mer enn halvert, handelen i sentrum går bra. Byens innbyggere har fått glede av flere trivelige gågater, 5 nye lekeplasser, 130 nye benker til bruk for alle, flere drikkefontener, toaletter og bedre belysning mange steder. Hvordan «ren symbolpolitikk» kan ha gitt slike resultater, må Lyngby gjerne forklare. Det er vanskelig å konkludere med noe annet enn at bilfritt byliv er en suksess for mennesker og miljø.

Det er ikke uten grunn at det rødgrønne byrådet har gjennomført et historisk taktskifte i samferdselspolitikken. Gjennom mesteparten av det forrige århundret har byene våre vært planlagt for og rundt bilen. I 1965 ville ekspertene bygge en 12-felts motorvei gjennom Frognerparken, Slottsparken og sentrum.

Galskapen ble heldigvis stanset av en iherdig lokalbefolkning, men byutviklingen har like fullt vært preget av denne tankegangen helt fram til i dag. Til tross for at kun 7 prosent av reisene i sentrum foretas med bil, har politikerne sjenerøst vernet om privatpersoners rett til å flytte fritt rundt på store metallinstallasjoner i bygatene, på bekostning av fotgjengere, kollektivtransport, luftkvalitet og klima.

Cecilie Lyngby påstår at Oslo hverken har luftproblemer eller klimautfordringer. Hun har visst allerede glemt de 200.000 menneskene som ifølge estimatene bodde i områder med farlig luft da vi kom til makta - nå redusert til 10.000, blant annet takket være færre bompasseringer. Og at klimaendringene blir et problem for Oslo, er det ingen vitenskapelig tvil om: Høyere temperaturer, mer vind og kraftigere nedbør truer infrastrukturen, det biologiske mangfoldet og innbyggernes helse. Det er derfor vi har redusert utslippene siden vi tok over i 2015, og jobber hver dag med å lage politikk for å få dem ytterligere ned.

Utviklingen av Oslo som en storby har hengt igjen i fortida, og Lyngby og FNB taler på vegne at et lite mindretall i når de vil fortsette å fylle byen med biler og eksos. Det store flertallet i sentrum går, sykler eller tar kollektivtransport. De har i altfor mange år måttet akseptere kø og kork, utrygge eller ikke-eksisterende sykkelveier og trafikkfarlige situasjoner. Det skal det bli slutt på. Vi skal fortsette å sette mennesker og miljø i sentrum av byutviklingen. Arbeidet med å fjerne bilene fra sentrum har bare så vidt begynt.