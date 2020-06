Kan avfall bli Norges neste industrieventyr?

Coronautbruddet har hatt enorm påvirkning på norsk økonomi. Bare i Oslo har vi nå 62 000 helt eller delvis arbeidsledige. Regjeringen har brukt store summer på å motvirke coronapandemiens skadevirkninger på arbeidsplasser og næringsliv. Det er bra. Samtidig er det avgjørende at milliardene som nå går ut av statskassa og inn i økonomien også ruster oss for framtida. Krisetid gir mulighet til å tenke nytt og satse nytt.

På avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo, som eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune, brennes rest- og næringsavfall fra husholdninger og næringsliv. Røyken som kommer ut av skorsteinene inneholder en god del CO2, og anlegget står for 14 prosent av Oslos totale CO2-utslipp, tilsvarende 200 000 biler. Situasjonen er den samme på avfallsanlegg rundt om i hele Norge.

Selvfølgelig trengs kunnskap, kvalitetssikring og utprøving før man fatter en så stor investeringsbeslutning. Men det trengs også en solid dose mot.

Siden 2018 har vi hatt et prøveprosjekt med karbonfangst på anlegget, som har vist svært gode resultater. Mellom 90 og 99 prosent av CO2-uslippet fanges. Rapporten Klimakur 2030 fra Miljødirektoratet viste tydelig hvor viktig Klemetsrud-anlegget er for at Norge skal nå sine utslippsforpliktelser. Her trekkes karbonfangst på avfallsforbrenning fram som et tiltak som gir store utslippsreduksjoner til en middels kostnad.

Byrådets ambisjon er at Klemetsrudanlegget skal ta i bruk karbonfangst i full skala fra senest 2024, slik at vi får en rask og kraftig reduksjon i våre klimagassutslipp. Men det avhenger av en snarlig investeringsbeslutning fra staten.

Selvfølgelig trengs kunnskap, kvalitetssikring og utprøving før man fatter en så stor investeringsbeslutning. Men det trengs også en solid dose mot. Industrihistorien er full av eksempler på at utviklingen går i rykk og napp. Enten man snakker om olje, vannkraft eller aluminiumsproduksjon er framsynthet, teknologiske gjennombrudd og handlekraft fellesnevnere. Tiden for ambisiøse, framtidsrettede og grønne industriinvesteringer er akkurat nå. Investeringene i olje- og gassprosjekter på norsk sokkel kommer til å bli redusert med mange titalls milliarder kroner de neste årene. Behovet for å skape ny aktivitet som igjen skaper nye arbeidsplasser er stort. Nye, grønne industriarbeidsplasser trengs mer enn noensinne.

Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, men mange byer klarer ikke å håndtere de store mengdene avfall. Det haster med å finne løsninger for hvordan byene skal håndtere avfall på en klimavennlig måte. Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud vil ha overføringsverdi til avfallsforbrenningsanlegg over verden. Bare i Europa har vi 450 anlegg som ligner på Klemetsrud. Det vil alltid finnes avfall som verken kan eller bør resirkuleres. Å behandle avfall i forbrenningsanlegg som på Klemetsrud er langt bedre enn å deponere eller dumpe avfallet, slik store deler av verden fortsatt gjør. Med energigjenvinning, karbonfangst og lagring sikrer vi en klimavennlig håndtering av avfallet på.

Byrådet har store forventninger til at regjeringen snart kommer med en investeringsbeslutning for karbonfangst på Klemetsrud. Det kan bli starten på et nytt norsk industrieventyr med mange grønne arbeidsplasser og stor reduksjon i klimagassutslippene.