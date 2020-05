Byrådet i Oslo skal plassere ut mengder med utemøbler i hovedstadens gater for å skape maksimalt trøbbel for bilistene. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har ikke lært et fnugg av den velkjente utemøbel-fiaskoen til en halv million kroner.

Det radikale grønne byrådet anført av MDG, Ap og SV bruker alle knep i boka for å gjøre Oslo nærmest ufremkommelig for bilistene. Det går klart frem av byrådet nye gatenorm som bestemmer hvordan våre gater skal se ut. Byrådet har laget denne nye normen, fordi Veivesenets gatenorm er ifølge Raymond Johansen for positiv til bilen.

250.000 på geiter

Utemøbel-prosjektet til byrådet som startet allerede i 2015 er omtalt som en fullstendig fiasko. Nettavisen har testet både utekontorer og andre møbler til den store forskrekkelse, mens eksperter har i egne rapporter slaktet det hele. Møblene ser fine og kostbare ut på papiret, men bruken av de har alltid vært nærmest null.

Byrådets største utemøbelfiasko så langt er byggingen av to utekontoret som ingen brukte. I dag er det ene utekontoret blitt en benk i en bakgård i Oslo. Det andre utekontoret til 250.000 kroner er redesignet til et leskur for geitene på Bogstad hovedgård.

Lysmaster og skitten snø

Nå er det ikke bare utemøbler byrådet skal bruke for å gruse bilistenes behov for å komme effektivt frem i landets hovedstad. Kreativiteten fra de grønne hodene ser ikke ut til å ha noen grenser.

Oslo har hverken luftproblemer eller klimautfordringer, sett i en større sammenheng enn det Raymond Johansen klarer å se.

«Møbler i møbleringssoner kan være benker, bord, stoppestøtte for sykkel, avfallsbeholdere, askebeger, sykkelstativ, stammevern, vegetasjonsbeholdere, lysmaster, reklamevitriner» ,heter det i gatenormen som også åpner for at de såkalte møbleringssonene skal brukes som lager for giftig snø om vinteren.

Sneglefart

Byrådet går også til angrep på fartsgrensene og vil ha den så lav som mulig. Byrådet pynter seg med fyndord som «god trafikksikkerhet og et aktivt byliv der myke trafikanter opplever at de er prioritert», for å begrunne 15 km i timen.

«Erfaring viser imidlertid at skilting av fartsgrensen ikke er et tilstrekkelig tiltak for å få trafikanter til å holde rett fartsnivå. I slike tilfeller kan det være behov for å anlegge fysiske tiltak», heter det i gatenormen.

Symbol-byrådet

For de aller fleste har byrådet for lengst avslørt at det meste det driver med innenfor samferdsel er ren symbolpolitikk. Og de rødgrønnes hat mot bilen og forelskelse i sykkelen når stadig nye høyder som burde være en fest for landets revyscener.

Oslo har hverken luftproblemer eller klimautfordringer, sett i en større sammenheng enn det Raymond Johansen klarer å se.

FNB er ikke i tvil om at det rødgrønne byrådet er i ferd med å legge Oslo øde for folk flest med den nye gatenormen.