I ABC Nyheter nye serie om klima møter du Hilde og Sigurd. Du kommer til å bli godt kjent med tre Sigurd-er i løpet av de neste dagene. De fleste av oss er ikke som Sigurd. For oss er ikke klima- og naturkatastrofen altoppslukende. Vi bekymrer oss litt, men det stjeler ikke nattesøvnen vår. Det får oss ikke til å demonstrere. Vi begynner ikke å gråte når vi leser de siste nedslående klimarapportene. De får oss til å tenke, men det setter oss ikke i alarmberedskap.

De fleste av oss er som Hilde.

Jeg kjenner flere Sigurd-er. Det er jeg glad for, men de går meg også litt på nervene i blant.

Som da en Sigurd jeg kjenner kjeftet på meg for at jeg brukte plastsugerør i smoothien min i kantinen. Det var kanskje unødvendig av meg. For all del. Smoothien er like god uten sugerør, men jeg hadde ikke tenkt å kaste sugerøret i havet. Jeg skulle kaste det i plastsøpla.

Eller som da en annen Sigurd kjeftet på meg fordi jeg hadde kjøpt nye møbler når jeg kunne kjøpe like fine på Finn. Jeg er for gjenbruk, men i en hektisk hverdag fristet det mer å få møblene levert på døra enn å leie bil og hente hjemme hos noen på et tidspunkt som passet dem. Det ble styr, og jeg må ærlig innrømme at jeg liker ikke alltid styr.

Det bikket nesten litt over for meg da en Sigurd så snurt på meg fordi jeg fortalte at jeg skulle ut og spise en bedre biffmiddag. Spesielt siden jeg har innført to vegetardager i uken. Nå skulle Sigurd ta biffen min også.

Da jeg oppdaget at elbil ga meg magesår, byttet jeg til ladbar hybrid. Jeg prøver litt å gjøre mitt for klima hele tiden, men jeg føler aldri at det er nok. Og Sigurd gjør det ikke noe bedre.

Det er viktig at Hilde forstår Sigurd, men det er også viktig at Sigurd forstår oss.

Når Sigurd-er kjefter på meg, blir jeg irritert. Jeg mister litt motet. Jeg føler at jeg ikke er flink nok. Noen ganger føler jeg nesten for å gå litt i opposisjon og for å diskutere med Sigurd. Hittil har jeg klart å la være. Jeg får dårlig samvittighet når jeg spør om en plastskje når jeg kjøper chiayoghurt om morningen. Er det innafor, liksom?

Det er mange som meg. Holdningsundersøkelser viser at de fleste av oss er litt bekymret for klima.



I en spørreundersøkelse Norstat gjennomførte på vegne av ABC Nyheter i februar svarte fem prosent at de i i svært stor grad» er bekymret, og 33 prosent svarte at de i «stor grad» er bekymret. 26 prosent svarte «hverken eller», 22 prosent var «i liten grad» bekymret, mens 14 prosent er «i svært liten grad bekymret».

Til tross for at vi står midt i en pandemi, er klimakrisen vår største utfordring. Derfor er det viktig at det finnes Sigurd-er som roper høyt om klima, og som sørger for at alle oss andre får opp øynene. Men det må ikke gå for langt. Det er viktig at Hilde forstår Sigurd, men det er også viktig at Sigurd forstår oss.

Kjære Sigurd-er, motivér meg, ikke kjeft på meg. Forklar meg, ikke belær meg. Gi meg en klapp på skulderen når du ser at jeg prøver litt. Ikke mas på meg for at jeg ikke prøver mer.

Da kan du sørge for at sånne som meg ikke gir opp, men fortsetter å prøve litt hver dag.

Det er tross alt bedre enn ingen ting.