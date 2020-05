Når Obama er bekymret for rettsstaten, er det alvor

Før helgen ga Barack Obama uttrykk for sterk bekymring over at justisdepartementet vil trekke tilbake tiltalen mot Trumps tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver, tidligere general Michael Flynn.

«Her er vår fundamentale forståelse av prinsippene i en rettsstat (The Rule of Law) i fare», sier Obama.

Obama stiller seg med dette i rekken av andre politiske eksperter og lovtolkere som ser et farlig mønster i det at justisministeren nå vil frafalle tiltalen mot Michael Flynn.