I 2019 ble abortloven endret. Det var et kraftig tilbakeslag for likestillingen og en fornærmelse mot alle kvinner som har kjempet for retten til selvbestemt abort. Opprinnelig ønsket KrF å endre paragraf 2C. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mente paragrafen diskriminerer personer med en diagnose eller er annerledes, som de med Downs syndrom. Heldigvis ble ikke paragraf 2C ofret i spillet om å sikre regjeringsflertall. Endringen i abortloven om å redusere tilgangen til fosterreduksjon rammer få kvinner, men det var likevel et viktig signal.

Likestilling og kvinnekamp kunne fint ofres på flertallsalteret. Makten var viktigst.