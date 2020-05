Et typisk boliglån har i dag en rente på mellom to og tre prosent, hvor jeg vil tro de fleste ligger nærmere tre enn to.

For oss som har levd en stund, og husker da rentene var høyere enn alkoholprosenten til vin, er dette usedvanlig lavt.

Lånerentene er faktisk så gunstige at vi nå får betalt for å låne penger, hvis vi tar hensyn til rentefradrag og inflasjon.

Vi bankkunder bør vel derfor være fornøyde, eller?

Jeg mener et klokkeklart nei, og det skal jeg argumentere for her.

Les også: 5 viktige punkter boligeiere må passe på å sjekke i skattemeldingen

Bankene holdt igjen i mars

Etter at Norges Bank satte ned styringsrenten i to omganger i mars, fulgte bankene opp og senket sine boliglånsrenter.

Bankene holdt imidlertid mye igjen sammenlignet med reduksjonen i styringsrenten.

Gå derfor til banken å krev din rett. Passive kunder gjør bare bankene og deres aksjonærer ekstra fete.

For mens styringsrenten ble redusert med totalt 1,25 prosentpoeng, kuttet de fleste bankene boliglånsrentene med inntil 0,85 prosentpoeng.

Og merk deg uttrykket «inntil». For med det menes at kun en ukjent antall av bankenes kunder fikk dette rentekuttet, mens de andre ble avspist med mindre eller ingenting.

Bankene argumenterte for sin forsiktighet med stor usikkerhet i rentemarkedet og at pengemarkedsrentene holdt seg høye.

Det var argumenter som delvis kunne forsvares, den gang.

Les også: Nå kan du få boliglån med effektiv rente på 1,68 prosent

To hovedkilder til innlåning

Ifølge tall fra Finans Norge, som er finansnæringens hovedorganisasjon, utgjør lån fra det profesjonelle rentemarkedet grovt sett 50 prosent av innlånskostnaden til bankene.

Denne kostnaden er i hovedsak styrt av renten som bankene tilbyr hverandre (Nibor), pluss et risikopåslag avhengig av den enkelte banks sikkerhet.

I ukene før korona-situasjonen for alvor traff Norge, det vil si gjennom hele februar og nesten halve mars, lå 3 måneders Nibor-rente og vaket rundt 1,75 prosent.

I etterkant av at Norges Bank kuttet styringsrenten med totalt 1,25 prosentpoeng på kort tid, falt ikke Nibor tilsvarende med en gang.

Da bankene varslet det siste rentekuttet rundt den 23. mars, lå Nibor fortsatt på 1,13 prosent, eller drøye 0,60 prosentpoeng lavere enn «normalen» ukene før.

Fra 23. mars og frem til i dag har imidlertid Nibor falt ytterligere 0,63 prosentpoeng, til 0,50 prosent.

Vi har nå en pengemarkedsrente som er rundt 1,25 prosentpoeng lavere enn ved inngangen til mars, altså like mye som kuttet i styringsrenten.

Tre mnd Nibor-rente per 29. april 2020. Skjermdump: Sparebank 1 Østlandet

Les også: Boligselger må trolig punge ut 100.000 kroner etter å ha oppgitt for lavt strømforbruk

Bankinnskudd er gratis finansiering til bankene

Mens lån fra det profesjonelle rentemarkedet utgjør rundt 50 prosent av innlånskostnadene til bankene, utgjør bankinnskudd om lag 40 prosent.

Sett bort fra banker som låner ut penger til forbruk til skyhøy rente, har de fleste banker nå innskuddsrenter lik null eller marginalt over.

En stor del av bankenes finansiering er med andre ord nesten gratis, og fallet i pengemarkedsrenten de siste ukene har gjort den andre store delen betydelig billigere.

Dette bør komme oss lånekunder til gode, for bankene får godt nok betalt med sine «ordinære» marginer.

I februar lå de beste boliglånsrentene på i underkant av tre prosent. I dag bør du av nevnte årsaker ha en rente godt under to prosent.

Gå derfor til banken å krev din rett. Passive kunder gjør bare bankene og deres aksjonærer ekstra fete.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Vær oppmerksom på lurepriser i dagligvarebutikken

Disse to triksene kan spare deg for tusenlapper i boliglånsrenter

Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Seks grunner til at du ikke bør nedbetale studielånet raskere enn du må

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget