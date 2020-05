Israel har vært gjennom tre valg i underkant av et år. Benjamin Netanyahu har klart å sitte med makten etter hvert eneste valg siden 2009, men det siste nyvalget i mars i år skulle vise seg å bli en skrelle. En skrelle som skulle avsatte den israelske statsministeren fra sjefsstolen. Slik det ikke og Netanyahu ser ut til å fortsette å styre landet.

Det var et håp om at det skulle bli et taktskifte i Israel etter det siste nyvalget. Håpet forvant da Benjamin Netanyahu igjen fikk til å klamre seg til makten i siste liten ved hjelp av hans egen fiende. Håpet forsvant i det opposisjonsleder Gantz og Netanyahu denne uken fant sammen om å danne en flertallsregjering hvor de to partiene skulle bytte på å sitte med statsministeren. Håpet forsvant i større grad da Netanyahu varslet at Israel, med støtte fra USA, i løpet av få måneder vil annektere den okkuperte Vestbredden.