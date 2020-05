Den 3. november i år er det presidentvalg i USA. Kandidatene er president Donald Trump (73) som søker gjenvalg, og lederen for opposisjonspartiet, tidligere visepresident Joe Biden, som er 77 år gammel.

Det har fått det politiske magasinet i Washington, Politico, til å konstatere at valgkampen i år vil bli «the Dementia Campaign» – demens-valgkamp. Siden sykdommen demens krever en seriøs diagnose, vil vi her bare si at ja, alder teller i politikken. Men det er uvisst i hvilken retning kandidatenes alder påvirker velgernes syn på kandidatene.