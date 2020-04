Den britiske statsminister Boris Johnson var drivkraften for å få Storbritannia til å gå ut av Det europeiske fellesskapet EU. Dette historiske vedtaket ble drevet gjennom og fullført den 31. januar 2020. Ordet Brexit dominerte overskriftene om europeisk politikk og samfunnsliv. Men så dukket viruset opp, og tusener av mennesker over hele verden er slått ut, verdens børser opplever rystelser de ikke hadde sett siden krakket i 1929 og ennå vet ingen hvordan framtiden vil bli. Det nye ordet corona dominerer medienes overskrifter over hele verden.

Plutselig var Boris Johnson sentral ikke bare i brexit, men også i corona-saken. Han måtte la brexit-saken falle og må nå konsentrere seg om å stå imot utviklingen av sykdommen som han har fått i kroppen. Han er blitt et symbol på

at ingen slipper unna, selv ikke statsministeren i Storbritannia, hvis de først har slurvet med forsvaret og ikke rettet seg etter de reglene som helseekspertene har pålagt oss.

Johnson kan ikke lenger jobbe som statsminister mens viruset herjer i kroppen og han behandles nå på intensivavdelingen på St. Thomas Hospital i London. Samtidig er også Johnsons gravide forlovede Carrie Symonds smittet. Hun har flyttet ut av statsministerboligen i Downing Street nr. 10 og oppholder seg i frivillig isolat annet sted i London.

Den britiske grunnloven har ingen skrevne regler for hvem som skal overta ledelsen av regjeringen hvis statsministeren blir ute av stand til å lede regjeringens arbeid. Men Boris Johnson er blitt enig med dronningen om at utenriksminister Dominic Raab vil være den rette til å overta statsministerens rolle og plikter som regjeringens leder mens Johnson er syk. Raab forsikrer imidlertid det britiske folk så godt han kan om at Johnson er optimistisk og ved godt mot, og at det ikke er fare for livet for statsministeren. Men briter flest vet at ingen blir lagt inn på intensivavdelingen på et sykehus og må få tilført surstoff for å kunne puste, uten at det er alvorlig. Men Raab understreker også at Johnson ikke trenger respirator.

Kombinasjonen av brexit og corona er spesielt uheldig akkurat i disse dager.

Boris Johnson har vært en av president Donald Trumps støttespillere på den internasjonale arenaen, og han har også delt Trumps opprinnelige skepsis mot de strenge tiltakene som er innført i mange land for å unngå spredning av coronaviruset. Kort tid før han viste tegn til selv å være smittet, skal Johnson ha spøkt med at han noen få dager tidligere hadde møtt mange mennesker på politiske møter og hadde håndhilst på en rekke velgere.

Søndag 5. april ble Boris Johnson lagt inn på St. Thomas’ Hospital etter at han 10 dager tidligere testet positivt på å være smittet av coronaviruset. Sent samme

dag ble han overført til intensivavdelingen på sykehuset etter at symptomene viste forverring av tilstanden.

Også helseminister Nadine Dorries i statsminister Johnsons regjering er blitt smittet av viruset etter å ha deltatt i et møte med Johnson, og Dorries har gått i frivillig isolat i sitt hjem. I tillegg har en konservativ underhusrepresentant testet positivt for viruset etter at hun har vært i møte med Dorries.

Kombinasjonen av brexit og corona er spesielt uheldig akkurat i disse dager. Den britiske avisen The Guardian skrev nylig at det vil skape et politisk vakuum på britisk side når Boris Johnson nå er innlagt på sykehus, samtidig som den kraftige uroen Corona-situasjonen har skapt over hele verden; ikke minst for Storbritannia og det europeiske fellesskapet. Samtidig som de britiske myndighetene blir kritisert for ikke å ha lyktes i kampen mot Corona-viruset, står britene midt oppe i arbeidet med å innlede forhandlingene om alle de nødvendige avtalene de trenger å forhandle fram både med EU-landene og andre land de ønsker avtaler med i årene framover for å erstatte de avtalene de hadde gjennom EU-samarbeidet.

Det viser seg også at den fungerende statsministeren Dominic Raad ennå ikke har de nødvendige forutsetningene og de formelle fullmaktene til å forhandle på

øverste nivå. Dette har gjort det umulig å starte forhandlingene som er så viktig for begge parter for tiden framover når britene nå er utenfor EU.

Ifølge The Guardian er det umulig å si når forhandlingene kan komme i gang. For det er britene som vil ut, samtidig som de er mest avhengig av motpartens godvilje for å få startet forhandlingene. Alt synes å være i forandring, spesielt for britene – som sitter midt oppe i så mange gjenværende saker fra 1900-tallet som ennå er uavklart.

Kanskje The Guardian har rett i at det ennå er for tidlig å skrive 1900-tallets historie.