I USA smitter også coronaviruset valgkampen

Kampen mot coronaviruset har for alvor begynt å påvirke valgkampen. Og hovedspørsmålet er naturligvis: Hvem vil være den beste politikeren til å ta opp kampen mot Donald Trump ved valget? Og hvem vil være den beste politikeren til å lede den videre kampen mot virusbølgen?

Lørdag avslørte det seriøse og velinformerte nyhetsorganet The hill i Washington at Joe Biden kanskje likevel ikke kommer til å bli det demokratiske partiets presidentkandidat, men at det i stedet sannsynligvis kommer til å bli New Yorks guvernør Andrew Cuomo. Kilden er den konservative, kongressrepresentanten Tucker Carlson.

Uansett sannhetsgehalten eller seriøsiteten i meldingen, synes det å være en meget god idé. Cuomo har vist seg som en handlekraftig politiker, med kunnskap om og oversikt over den uhyre vanskelige situasjon han er i. Han er guvernør i New York, som er den hardest rammede delstaten i det som nå er blitt verdens hardest corona-rammede land, USA.

I tillegg til en rekke andre grep, har Cuomo flyttet New Yorks primærvalg fra 28. april til 23. juni, i håp om at virusbølgen da kanskje er på nedadgående. Dette er et primærvalg som den i praksis eneste gjenværende presidentkandidaten, tidligere visepresident Joe Biden, er ventet å vinne svært enkelt – hvis Biden likevel stiller til valg i disse høyst unormale tider.

Samtidig fokuserte storavisen New York Times både lørdag og søndag på en tilsynelatende uenighet mellom president Trump og hans nærmeste faglige rådgiver i coronakrisen, dr. Anthony Fauci.

Dr. Fauci er leder av det nasjonale institutt for allergi og smittsomme sykdommer. Han reagerte spontant på en uttalelse president Trump kom med under den daglige pressekonferansen som presidenten og hans team hadde 20. mars.

Da viste dr. Fauci med tydelig ansiktsuttrykk og kroppsbevegelse at han ikke likte at presidenten for åpent kamera kalte USAs utenriksdepartement for «Deep State Departement». I USA er Deep State, « den dype staten», betegnelsen på en konspirasjonsteori som antyder at det eksisterer en slags undergrunnsbevegelse innenfor det amerikanske politiske systemet – en skjult regjering innad i den lovlig valgte regjeringen. Det kunne oppfattes som om Trump mente at dagens utenriksdepartement kunne tilhøre en slik form for undergrunnsbevegelse. Dette reagerte dr. Fauci kraftig på, med et svært tydelig ansiktsuttrykk, men uten å si noe om saken på den videre pressekonferansen.

USA har nå gått forbi Kina og Italia og er nå blitt det hardest rammede landet av viruset

Dette har bidratt til å gjøre dr. Fauci til en folkehelt blant kritikere av Trump, mens Trumps ultrakonservative tilhengere har satt ut rykter om at dr. Facui «egentlig» er plassert i rollen som presidentens rådgiver for å undergrave Trump og svekke hans posisjon blant velgerne. Denne fantasifulle påstanden har spredt seg med lynets hastighet i sosiale medier, mens dr. Fauci har vunnet respekt over hele nasjonen for sin vilje til å korrigere Trump når presidenten har kommet med noen av sine overdrevne beskrivelser av sin egen dyktighet og evne til å begrense spredningen av viruset.

En annen amerikansk ekspert på smittsomme sykdommer, biologiprofessor Carl Bergstrom ved Universitetet i Washington, har studert informasjonsstrømmen om corona-viruset, og mener at det her har oppståtte en følelse av at eksperter ikke er pålitelige og at de kan ha andre hensikter enn å formidle fakta. Det er meget bekymringsfullt når de som er eksperter på dette, ikke blir tatt alvorlig, sier professor Bergstrom til New York Times.

I helgen var president Trump mest opptatt av å vinke hospitalskipet «Comfort» av gårde fra sin havn i Norfolk i Virginia til New York for å supplere helsetjenesten der, samtidig som søsterskipet «Mercy» er på vei til Los Angeles.

USA har nå gått forbi Kina og Italia og er nå blitt det hardest rammede landet av viruset, med 124.686 smittede.

Etter en lang og detaljert presentasjon i helgen om planene for å motstå smittebølgen, ble New Yorks guvernør Andrew Cuomo overrasket over et spørsmål fra en journalist i salen om hva han syntes om en mulig karantene overfor New York, New Jersey og deler av Connecticut.

Det var Cuomo først lite villig til å kommentere, fordi han ikke kjente til saken, selv om Trump i kunngjøringen hadde sagt at han hadde diskutert den med de tre delstatenes guvernører. Da sa han imidlertid at han ikke kunne akseptere president Trumps idé om å innføre en form for karantene overfor New York. Noe av årsaken til Trumps karantene-visjon, var at han hadde forstått det slik at de mange tilreisende fra New York-området hadde begynt å skape problemer for Florida.

– Jeg vet ikke hva slags karantene presidenten snakker om, jeg tror heller ikke det kan være lovlig om den føderale myndighet i USA skulle forsøke å iverksette slike tiltak overfor enkelte delstater. Jeg tror det ville blitt borgerkrig, sa Cuomo.

Få timer senere ble det kunngjort at presidenten hadde forlatt tanken om en form for føderal karantene for tre av delstatene på østkysten.