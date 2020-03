Mer enn 20 politikere meldte sin interesse for demokratenes presidentkandidatur. Nå er det bare noen få kandidater igjen.

Etter at primærvalgene i de amerikanske delstatene startet 3. februar, nærmer valgkampen seg nå en avgjørende fase.

Resultatene av primærvalgene avgjør hvor mange delegatstemmer den enkelte kandidat får på demokratenes landsmøte i Milwaukee i Michigan i juli.

Vinneren i avstemningen på landsmøtet blir partiets presidentkandidat.

Det er nå i praksis bare to kandidater igjen, tidligere visepresident Joe Biden og senator Bernie Sanders.

Begge er velkjente, erfarne politikere i slutten av 70-årene. Visepresident Biden er mest moderat i sine politiske holdninger, og han har vært sterkt knyttet til den populære presidenten Barack Obama. Det er ventet at Biden vil videreføre den stabile politikken som han var med på å utforme sammen med president Obama. Det gjør han til den absolutte favoritten til å bli demokratenes kandidat.

Den mer liberale kandidaten Bernie Sanders, går blant annet inn for en mer skandinavisk-liknende, statlig samfunnsorganisering med offentlig helsetjeneste for alle og en avvikling av privat helseforsikring. Dette virker for venstreorientert til å kunne få flertallet av stemmene ved et presidentvalg i USA.

Ikke vær overrasket om Kamala Harris blir lansert som Bidens visepresidentkandidat!

Resultatene i primærvalgene avgjør hvor mange delegater den enkelte kandidat får knyttet til seg når delegatene skal stemme seg fram til partiets presidentkandidat ved partiets landsmøte i Milwaukee fra 13. til 16. juli i år.

Den kandidaten som får flest stemmer under avstemningen på landsmøtet, blir partiets presidentkandidat. I tiden fram til sommeren vil det pågå en hektisk prosess presidentkandidatene imellom etter primærvalgene for å posisjonere seg og sikre flest mulig stemmer fra delegatene på landsmøtet. Biden har ifølge The New York Times foreløpig sikret seg 664 stemmer mot Bernie Sanders’ 573 stemmer. I tillegg til hovedkandidatene Biden og Sanders er det en liten gruppe kandidater som har sikret seg delegatstemmer i tidligere primærvalg, men som nå har innsett at de ikke vil nå fram og har trukket seg. Disse kan nå forsøke å forhandle med de gjenværende kandidatene Biden og Sanders for å påvirke dem i sin retning.

En av de tidlige kandidatene som har trukket seg, er Kamala Harris, tidligere statsadvokat i California, som har anbefalt sine velgere å stemme på Joe Biden.

Joe Biden og Bernie Sanders er de eneste kandidatene som fortsatt deltar i konkurransen om å bli partiets kandidat, mens Bloomberg, Buttigieg, Amy Klobuchar og Elizabeth Warren har gitt opp kampen. Bloomberg, Buttigieg og Amy Klobuchar har gitt Biden sin støtte, mens Elizabeth Warren har ikke ønsket å anbefale noen av de gjenværende kandidatene.

Den neste serien med primærvalg avholdes tirsdag 10. mars i delstatene Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota, Washington og den amerikanske øya Guam i Stillehavet.

Da den økonomiske krisen slo inn over USA i 2008, da Obama og Biden var nyvalgte som president og visepresident, måtte de gjøre konkrete og drastiske tiltak for å redde mest mulig av amerikansk bilindustri. Store investeringer fikk bilindustrien i Detroit, Michigan, delvis på fote igjen –i hvert fall et stykke på vei. Det vil kunne tjene til Bidens fordel når valglokalene åpner ved primærvalget i Michigan tirsdag.

Men bilindustrien i 2019 viste også kraftig nedgang, med særlig tilbakegang i Kina og USA, som er to av verdens største bilmarkeder.

Løfter er lette å komme med i nedgangstider, men de er vanskelige å holde. Den som bokstavelig talt kan styre utviklingen i bilindustrien i positiv retning, vil ha en stor fordel i denne delen av den amerikanske valgkampen – og komme styrket gjennom det forprosjektet som primærvalgene er for å finne den og de kandidatene som er mest troverdige og kan love å kjøre fra Trump i racet mot Det hvite hus.

